Nach Massenschlägerei in Badenstedt: Polizei durchsucht Wohnungen

Hannover

Nach einer Massenschlägerei zwischen mehreren Dutzend Personen, vermutlich Mitglieder zweier Roma-Familien, in Badenstedt hat die Polizei am Freitag in Hannover und Salzgitter insgesamt drei Objekte durchsucht. Die Schlägerei ereignete sich am 3. Juni gegen 13 Uhr an der Straße Am Soltekampe. Die bis zu 30 Beteiligten waren zunächst in einer Wohnung, später auch auf der Straße mit Fäusten, aber auch Messern, Macheten und Schlagstöcken aufeinander losgegangen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Als die Polizei eintraf, waren die Angreifer bereits geflüchtet.

„Die genauen Hintergründe der Tat sind noch Bestandteil der Ermittlungen“, teilte ein Polizeisprecher mit. Bislang sind fünf Tatverdächtige bekannt. Gegen die 27 bis 33 Jahre alten Männer sowie einen 15 Jahre alten Jugendlichen laufen Ermittlungen unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs und Erpressung. Die Männer sind wieder auf freiem Fuß, ihre Identität wurde aber festgestellt, hieß es von der Polizei. Zudem gibt es noch weitere, bislang nicht identifizierte Beteiligte, nach denen gesucht wird.

Ging es um Bettelreviere?

Gerüchten zufolge könnte es sich bei der Auseinandersetzung auch um einen Streit um Bettelreviere gehandelt haben. „Es handelt sich um einen komplexen Sachverhalt mit unübersichtlicher Gemengelage. Wir sind derzeit damit beschäftigt, die doch recht wirren Stränge zu ordnen“, sagte ein Polizeisprecher dazu auf NP-Nachfrage.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden am vergangenen Freitag zwei Objekte in Hannover und eines in Salzgitter durchsucht. Bei den Maßnahmen wurden „verfahrensrelevante Gegenstände“ gefunden. Was genau das heißt, wollte die Polizeidirektion aus ermittlungstaktischen Gründen nicht konkretisieren. Es ist aber davon auszugehen, dass auch die bei der Schlägerei eingesetzten Messer, Macheten und Schlagstöcke damit gemeint sind.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Fall dauern an.

Von Simon Polreich