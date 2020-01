A 2 nach Lkw-Unfall in Richtung Hannover gesperrt: 13 Kilometer Stau

Hannover

Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist am Donnerstag gegen 13.35 Uhr auf der Autobahn 2 zwischen Bad Nenndorf und Wunstorf-Kolenfeld ein Lastwagen umgekippt. Der Lkw blockiert die Fahrbahn der Autobahn 2 in Richtung Hannover. Nach Angaben von Polizeisprecher Philipp Hasse sind an dem Zusammenstoß insgesamt fünf Fahrzeuge beteilt, davon zwei Lkw.

Laut Verkehrsmanagementzentrale werden die Aufräumarbeiten noch bis zum Abend dauern. Derzeit geht man davon aus, dass die A 2 bis 21 Uhr gesperrt bleibt.

Schon jetzt staut sich der Verkehr auf 13 Kilometern Länge. Auch auf den Umleitungen kommt es zu Störungen: Auf der B 6 und der B 442 stehen die Autos ebenfalls kilometerlang Stoßstange an Stoßstange. Autofahrern wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Von RND/mrx/bm