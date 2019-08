Hannover

Das Video des rechten Youtubers Henryk Stöckl von der AfD-Demonstration in Hannover sorgt weiterhin für Diskussionen. Auf dem Video ist zu sehen, wie mehrere Beamte in voller Montur eine junge Muslimin daran hindern, den AfD-Sympathisanten anzugehen und sie dann am Boden niederdrücken. Nachdem der Landesverband der Muslime „Schura Niedersachsen“ das Verhalten der Polizei kritisiert hatte, äußert sich diese nun.

„Wir sind dabei, den Sachverhalt im Rahmen der laufenden Strafverfahren umfassend aufzuklären“, so Polizeisprecher Andre Puiu gegenüber der NP. „In diesem Zusammenhang müssen noch Zeugen befragt und Berichte der anwesenden Einsatzkräfte ausgewertet werden.“

Gegen die junge Muslima wird ermittelt

Was zu der Rangelei zwischen der jungen Frau, die mit einem Tschador bekleidet war, und dem rechten Youtuber führte, sei derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Klar ist derzeit nur: „Die Polizei ist dazwischen gegangen und hat die 15-Jährige, nachdem sie heftigen Widerstand leistete, zu Boden gebracht. Die junge Frau muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.“

Wie im Video zu hören ist, wurde die Frau, während Polizisten sie festhalten, von Stöckl aufs Übelste beleidigt. Der Verband Schura kritisierte daraufhin, dass das Video den Eindruck vermittle, „als verhelfe die Polizei dem Dritten dazu, die Muslimin ungehindert rassistisch und islamfeindlich beleidigen zu können.“

Beleidigungen wahrscheinlich nicht gehört

Polizeisprecher Puiu dazu: „Die Aussagen des Filmenden sind erst mit der Veröffentlichung des Videos bekannt geworden. Der 25-Jährige sprach bei der Aufnahme in ein externes Mikrofon seines Mobiltelefons, sodass es den Einsatzkräften vor Ort – auch aufgrund der Umgebungslautstärke und der Entfernung zu ihm – mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht möglich war, die Aussagen akustisch wahrzunehmen.“

Nach Bekanntwerden des Videos nahm die Kriminalpolizei gegen ihn Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und der Volksverhetzung auf.

Von Simon Polreich