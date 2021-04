Hannover

Der Presseclub Hannover hat an seinem Vorsitzenden Jürgen Köster festgehalten und diesen auf der Mitgliederversammlung erneut an die Spitze des Vereins gewählt – trotz des Konfliktes mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Das hat jetzt erste Konsequenzen. Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) kündigte am Mittwoch an, dass er der Regionsversammlung vorschlagen will, den Austritt aus dem Presseclub zu beschließen.

Bisher noch ist die Region Fördermitglied des Vereins. „Die Kommunikation des Presseclubs in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover war in den vergangenen Monaten unsensibel und unangemessen“, kritisiert Jagau. Selbstverständlich könne es unterschiedliche Meinungen zu einem Sachverhalt geben. „Aber der Umgang, der hier zur Schau gestellt wurde, ist aus meiner Sicht mehr als fraglich“, sagt der Regionspräsident.

Mitgliederversammlung: Jagau sieht keinen Kurswechsel

Jagau hatte offenbar bewusst noch die Mitgliederversammlung in der ZAG-Arena abgewartet, um den Mitgliedern des Vereins die Gelegenheit zu geben, einen neuen Kurs einzuschlagen. Das allerdings blieb aus Sicht von Jagau aus. Vor dem Hintergrund, dass es nach dem öffentlichen Eklat bei der Wahl des Vorsitzenden keine Veränderung gegeben habe, schlage er den Austritt der Region Hannover aus dem Verein vor. Ein entsprechender Beschlussvorschlag werde den politischen Gremien in Kürze vorgelegt, kündigte er an.

Zwar hatte es auf der Versammlung auch kritische Stimmen gegeben. Die Mehrheit der Mitglieder stützte jedoch den Presseclub-Vorsitzenden Köster, der unter Druck geraten war, weil er in einem Rundschreiben des Vereins fragwürdige Bilder aus dem Bereich der Jagd mit Kritik an Oberbürgermeister Onay verbunden hatte. Der hatte daraufhin die Zusammenarbeit der Stadt Hannover mit dem Verein beendet.

Köster sah keinen Grund, sich bei Onay für seine Aussagen zu entschuldigen. „Ich soll mich entschuldigen? Wofür?“, sagte er auf der Mitgliederversammlung. Weil der Oberbürgermeister Kösters Aussagen in Verbindung zu Alexander Gauland, Fraktionschef der AfD im Bundestag gebracht hatte, warf der Vorsitzende diesem sogar „Rufmord“ vor, gegen den er sich habe juristisch zur Wehr setzen müssen.

Von Christian Bohnenkamp