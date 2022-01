Hannover

Es ist ruhig gewesen am Dienstag im Impfzentrum am Zoo Hannover. „Wir sind 20 Minuten vor unserem eigentlichen Termin da gewesen und trotzdem schon dran gekommen“, sagt Philip Kölling (44), der sein Kind zum Impfen gebracht hat. „Ich habe jemanden sagen hören, dass es heute leerer als sonst ist.“ Sind besorgte Eltern von den Impf-Terminen für ihre Kinder abgesprungen, nachdem sie von der Impfpanne am Vortag erfahren haben?

Die Region konnte am Dienstag keine Zahlen dazu nennen. So bleibt es nur ein Eindruck von einem ruhigen Tag im Impfzentrum am Zoo. Zumindest was den Zustrom betrifft.

Denn die Stimmung unter den wenigen Besuchern war teilweise unruhig, nachdem sie erfahren hatten, dass am Montag an diesem Ort 21 Kindern die Erwachsenendosis des Corona-Impfstoffs von Biontech verabreicht wurde. „Das ist kein Vertrauen erweckendes Zeichen, das lässt auf Unsorgfalt schließen. Es geht hier um die Gesundheit von Menschen!“, ärgert sich Mathias Brühlmann (52). „Und es ist nicht das erste Mal in Deutschland passiert. Solche Vorfälle sind Wasser auf der Mühle für Impfgegner.“

Kinder sollen nichts von Impfpanne wissen

Brühlmanns Frau ist indes mit dem frisch geimpften Sohn ein paar Meter weitergegangen. Viele Eltern reagieren hier auf das Thema Impfpanne, indem sie ihren Kindern die Ohren zuhalten oder nicht vor ihnen sprechen möchten. „Ein Kind kann das Risiko ja gar nicht abschätzen“, so Brühlmann. Er ist erleichtert, dass er und seine Frau die Terminoption vom Vortag nicht wahrnehmen konnten, dann hätte die Impfpanne auch ihr Kind erwischen können. „Wir gehen heute davon aus, dass Maßnahmen ergriffen wurden. Hoffen wir zumindest…“

Jetzt sicherer als vorher?

Wenn es am Vortag eine Panne gegeben hat, sollte es an diesem Tag sicherer und kontrollierter denn je sein, so die Theorie vieler Eltern. „Wenn’s gestern passiert ist, passiert es heute nicht wieder“, ist sich Vater Marc Schmitt (48) sicher.

Andree Knapp mit Tochter Finja. Quelle: Rainer Dröse

Doch ein mulmiges Gefühl ist den meisten geblieben. „Meine Frau hat sogar überlegt, ob wir unseren Termin heute absagen. Aber es nützt ja nichts, wir brauchen den Impfstoff ja und Fehler können überall passieren“, erzählt Andree Knapp (36), der mit seiner Tochter Finja (5) gekommen ist. „Eine Freundin von uns war gestern mit ihrem Kind hier, zum Glück war es nicht betroffen.“ Aus Vorsicht hat der Vater selber geguckt, ob seiner Tochter das richtige Vakzin verabreicht wurde.

Eltern kontrollieren Sanitäter

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, dachten sich an diesem Tag wohl viele. „Ich habe dem Sanitäter gesagt: Heute aber die richtige Dosis, ja?“, verrät Kölling. Die Stimmung im Impfteam sei trotz Panne locker und gut gewesen, mit der Presse durften die Sanitäter aber nicht sprechen. Doch die Stimmung scheint beruhigend gewirkt zu haben. „Ich habe gefragt, ob es die richtige Dosis ist und dann passt das schon“, sagt ein Vater, während ein Helfer eine Kühlbox mit weiteren Impfstoff bringt.

„Immerhin war es keine Kochsalzlösung“, sagt Anke Kraatz (51). „Es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zu vertrauen. Denn wissen wir denn überhaupt, ab wann eine Dosis zu hoch für Kinder ist? Wir machen diese Pandemie alle zum ersten Mal.“

Yvonne Kamp (31) ist da optimistischer: „Ich arbeite selber im Gesundheitsbereich und weiß: Es ist nicht schlimm, wenn Kinder die Erwachsenendosis bekommen“ – und ergänzt: „Trotzdem darf so etwas nicht passieren.“

Von Josina Kelz