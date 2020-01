Nach Handwerkerpfusch: Wütender Hauseigentümer vor Gericht

Hannover

Ilonel P. zeigt Richter Reinhard Meffert seine Hände: Sie zittern. Der 35-jährige Rumäne ist immer noch in Angst. „Ich konnte drei Monate lang nicht schlafen“, sagt er in gebrochenem Deutsch. Schuld daran: Bauherr Isak A. und dessen Freund Senol Y. auf der Anklagebank, die ihn mit versteinerten Mienen mustern. Sie sollen dem selbstständigen Handwerker im April 2019 mit Kopfstößen, Ellbogenstößen und der Androhung weiterer Gewalt eingeschüchtert haben, um das bereits bezahlte Geld für die neue Fassade an A.s Haus zurückzubekommen. Doch die beiden streiten alles ab.

Rund 11.000 Euro kassierte P. für das Verputzen der Fassade des Neubaus in Ronnenberg von Isak A.. Ein gutes Geschäft dachte der Wohnhauseigentümer im Frühjahr 2019, als er den über Freunde empfohlenen Rumänen aus Gifhorn für die Arbeit an dem Haus engagierte. Etwa fünf Wochen später sah er die Sache ganz anders.

„Ich war frustriert!“

Als offensichtlichen Pfusch betitelt ein Bausachverständiger im April 2019 die Arbeit, rät dem Deutschen mit türkischen Wurzeln das ganze abzureißen und noch einmal neu zu machen – was weitere 16.000 Euro kosten würde. Für A. ist diese Nachricht eine Katastrophe: Die Baustelle hatte ihn bereits „ruiniert“ – und das habe der Rumäne „nochmal versaut“, so der Bauherr. „Ich war frustriert!“

Als er zusammen mit dem Sachverständigen und seinem Freund Y. am gleichen Tag zurück in sein Büro fährt, trifft er dort den Handwerker Ilonel P., der zufällig auf ihn wartet. Man nimmt den 35-Jährigen mit ins Büro und schließt die Tür ab – „um nicht von Laufkundschaft gestört zu werden“, wie A. vor Gericht beteuerte. Dann entlädt sich der Frust über den angeblichen Pfusch-Handwerker. Der Bauherr fordert das bezahlte Geld zurück plus weitere 10.000 Euro für die Erneuerung der Fassade von dem Rumänen und lässt sich das Ganze in einer vom Bausachverständigen vorformulierten Schuldanerkenntnis von Ilonel P. unterschreiben. So weit herrscht Einigkeit. Doch wie es zur Unterschrift kam – da gehen die Aussagen auseinander.

Große Angst, keine Verletzungen

P. behauptet, dass A. ihm zwei Kopfstöße verpasste, Y. ihm ein Messer zeigte und mit Ellbogenstößen in die Seite einschüchterte, damit er ein Schuldanerkenntnis unterschreibt. „Sie sagten, du kommst hier nicht mehr raus, wenn du nicht unterschreibst“, so Ilonel P.. Seine Angst sei erheblich gewesen, die Verletzungen aber nicht. Den Polizeibeamten, denen er sich danach anvertraute, konnten keine Spuren von Kopfstößen wahrnehmen. Auch auf einen Arztbesuch verzichtete der Rumäne.

Die beiden Beschuldigten stritten die Vorwürfe dagegen komplett ab. „Ich habe meine Karriere nicht über 30 Jahre aufgebaut, um wegen so etwas meinen Job zu verlieren“, so der A., der als Prüfingenieur tätig ist. Auch der Sachverständige Stephan W. bestätigte dies in seiner Zeugenaussage. Zwar wurde es in dem Büro durchaus laut – was in der Branche aber nicht ungewöhnlich sei. „Geschlagen oder bedroht wurde Herr P. definitiv nicht – sonst wäre ich mit Sicherheit eingeschritten.“

Richter glaubt dem Rumänen nicht

Das hielt Richter Meffert für glaubhaft – im Gegensatz zu den Aussagen des Rumänen. Gleichwohl konnte er dessen Furcht ein Stück weit nachvollziehen. Durch das Abschließen der Tür sei eine gewisse Nötigungssituation entstanden. Für eine Verurteilung reichte dies aber offenbar nicht. Der Amtsrichter stellte das Verfahren ein – auch weil es keine erheblichen Tatfolgen, wie etwa körperliche Verletzungen bei dem Rumänen, gab. Dennoch redete er den beiden Angeklagten ins Gewissen, die die Angst von P. ausgenutzt hätten: „Ich kann ihren Ärger schon verstehen, doch so einen Scheiß macht man nicht. Wenn der andere anfängt zu zittern, sollte man sich zurücknehmen“, so Meffert, der beiden noch mit auf den Weg gab: „Ich gehe davon aus, dass wir uns hier nicht wieder sehen müssen!“

Ob das von P. unterschriebene Schuldanerkenntnis juristisches Gewicht in einem zivilrechtlichen Verfahren zum Baupfusch hat, ist noch unklar. Dort müsste der Rumäne dann Beweisen, dass es unter Druck entstanden ist. Überwiesen hat er bis heute an den Hausbesitzer jedenfalls nichts.

Mehr zum Thema

Von Simon Polreich