Vom Imbiss bis zur Shisha-Bar: So reagiert das Steintor auf den Terror von Hanau

Hannover

Der rassistische Anschlag in Hanau hat auch in Hannover Spuren hinterlassen. Am Steintor, wo sich Shisha-Bars, Kioske und Imbisse mit orientalischen Spezialitäten aneinanderreihen, herrscht unter Betreibern und Kunden immer noch Fassungslosigkeit. „Man will die Angst nicht an sich heranlassen, aber im Hinterkopf habe ich schon ein komisches Gefühl“, sagt Fatma Karka aus der Bäckerei Erol.

Lächelnd verabschiedet die 38-Jährige eine Kundin, dann wird der Blick der Verkäuferin nachdenklich. „Dass so etwas hier in Deutschland passiert, hätte ich nicht für möglich gehalten“, blickt sie auf den Terror in Hanau zurück. Seit ihrem zehnten Lebensjahr lebt die gebürtige Türkin in Hannover. „Ich habe mich hier nie unsicher gefühlt“, betont sie. Aber die Bluttat, die in Hessen – den Täter mitgezählt – elf Menschen das Leben kostete, ist nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Karka ist Mutter von zwei Söhnen, die selbst gern Shisha-Bars besuchen. „Da habe ich am Wochenende schon gedacht: Muss das jetzt sein, dass sie dahin gehen?“, gibt sie zu.

Betreiber von Shisha-Bars bleiben entspannt

Ein gutes Gefühl gab ihr wiederum die große Demo am vergangenen Freitag, als Tausende vor der Marktkirche der Opfer von Hanau gedachten und ein Zeichen gegen Rassismus setzten. „Wie Muslime und Deutsche da gemeinsam auf die Straße gegangen sind, das war großartig!“

Bleibt entspannt: Admir Music vom „Huqa“ glaubt nicht, dass nach Hanau Shisha-Bars besonders gefährdet sind. Quelle: Ilona Hottmann

Die Auswahl an Shisha-Bars ist rund um das Steintor groß. Admir Music betreibt das „Huqa“ am Ende der Georgstraße. Am Dienstag gegen 12 Uhr mittags sitzen hier bereits die ersten Kunden und ziehen entspannt an einer Wasserpfeife, süßlich duftende Rauchschwaden liegen in der Luft. Auch Music zieht einmal tief am Mundstück und lehnt sich zurück. Unsicher fühlt sich der gebürtige Deutsche mit montenegrinischen Wurzeln seit den Anschlägen nicht. „Wenn wir uns davon Angst machen lassen, können wir bald gar nicht mehr auf die Straße gehen“, ist er überzeugt. Terroranschläge – egal ob politisch oder religiös motiviert – könnten überall passieren, sagt er und erinnert an die Tat des Islamisten Anis Amri, bei der im Dezember 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz elf Besucher starben. „Danach sind die Menschen auch wieder auf Weihnachtsmärkte gegangen und das ist auch gut so“, findet er.

Weniger Gäste wegen Terror?

An der Münzstraße, nur rund 100 Meter entfernt vom Huqa betreibt Ömer Üye (44) das Café Pado und darüber die Bar Soultwins. Auch dort wird Shisha geraucht. „Ich weiß nicht, ob es mit Hanau zu tun hat, aber am Wochenende war hier schon weniger los als sonst. Vielleicht dauert es ein paar Wochen, bis die Normalität zurückkommt“, vermutet er.

Fühlt sich sicher am Steintor: Jawad Zabihi, Inhaber der Bäckerei Herat. Quelle: Ilona Hottmann

In der Stiftstraße betreibt Jawad Zabihi (40) die Bäckerei Herat. „Ich habe meinen Laden seit sieben Jahren und habe mich noch nie unsicher gefühlt“, stellt der gebürtige Afghane klar. Umso mehr habe ihn die Tat von Hanau geschockt. „Niemand sollte Angst haben hier zu leben – egal welche Nationalität man hat.“ Laut Innenminister Boris Pistorius ( SPD) überprüfen Sicherheitsbehörden, ob Schutzmaßnahmen für muslimisch geprägte Quartiere weiter erhöht werden müssten. Ist das auch am Steintor notwendig? Herat schüttelt den Kopf: „Ich bleibe positiv, fühle mich hier sicher. Aber es ist ein gutes Zeichen, dass die Politiker etwas unternehmen.“

Zabihis Landsmann Sayed Hadi sieht es ähnlich. Er ist Inhaber des Restaurants Alborz in der Goethestraße. Auch er hält wenig davon, nun reflexartig die Polizeipräsenz am Steintor zu erhöhen „Natürlich haben wir über Hanau gesprochen. Es ist schlimm, was da passiert ist“, sagt er. Aber, so der Gastronom: „So ein Anschlag kann überall passieren. Nicht alles kann man verhindern, auch nicht mit mehr Polizei.“

Lesen Sie auch

Von André Pichiri