Hannover

Lange Schlangen vor Waschanlagen, schwarze Schlieren an einer Vielzahl von Fahrzeugen: Dass es am Sonnabend auf dem Gelände der Üstra in Hannover-Mittelfeld gebrannt hat, war am Montag in Hannover noch immer sichtbar. Zwar hat sich die Rauchwolke längst aufgelöst, die durch einen am Sonnabend entstandenen Ascheregen entstandenen Rußpartikel hingegen klebten am Montag noch immer an vielen Autos.

Am Montagvormittag steht etwa Taxifahrer Nikolai in einer Schlange vor der Waschstraße der Jet-Tankstelle in Mittelfeld (Karlsruher Straße 37): „So dreckig geworden, ist bisher noch keins unserer Fahrzeuge“, weiß er. Das gelbe Auto von „Hallo Taxi“ ist voll mit schwarzen Streifen. Nicht nur an den Seiten des Fahrzeugs, sondern auch auf dem Dach ist überall Asche. In die Asche sind, wie sonst im Schnee, verschiedene Wörter mit den Fingern geschrieben worden: „Wenigstens ein paar Kinder haben sichtlich Spaß gehabt“, sagt Nikolai. Für ihn sei der Ascheregen wenig erfreulich: „Anstatt Geld zu verdienen, verliere ich Zeit in der Waschstraße“, sagt der Taxifahrer.

Kann es nicht glauben: Sogar auf dem Dach des Taxis ist alles schwarz. Quelle: Sophie Peschke

Die Waschstraße nicht zu besuchen, sei allerdings auch keine Option gewesen: „So kann ich doch nicht damit durch die Gegend fahren“, findet Nikolai. Er habe das Taxi von dem Kollegen, der Wochenenddienst hatte, übernommen: „Ich habe mich wirklich gewundert, was mein Kollege am Wochenende mit dem Auto gemacht hat“, sagt er und lacht. Er checkt das Dach seines Taxis und nimmt das auf dem Dach montierte Licht ab.

Dreckiger geht es kaum: Die Streifen aus Asche sind schmierig und kleben fest am Lack des gelben Taxis. Quelle: Sophie Peschke

„Als ich erfahren habe, dass es Asche vom Großbrand ist, habe ich nur noch gehofft, dass das auch wieder problemlos abgeht.“ Jet-Mitarbeiter Stephan Klein nimmt seinen Kundinnen und Kunden die Sorge: „Einmal durch die Waschstraße und alles ist wieder gut“, sagt er. Dass mehr Autofahrer zum Waschen vorbeikommen, sei auffällig: „Vor allem am Samstag war deutlich mehr los als sonst“, erzählt Klein.

Auch am Montagnachmittag bleibt es voll in den Waschstraßen. Eine lange Schlange bildet sich bei Clean Car (Hildesheimerstraße 214): „Mich hat es auch erwischt“, sagt Hans Josef Rüther. Sein blaues Cabriolet parkte am Samstag in der Bernwardstraße und war nach dem Brand am Samstag ebenfalls voller schwarzer Schlieren.

Voll erwischt: Auch das Cabriolet von Hans Josef Rüther ist durch den Ascheregen verunreinigt. Quelle: Sophie Peschke

Auch auf das silberne Fahrzeug von Laurenz und Lilly ist Ascheregen gerieselt: „Wir haben von dem Brand gar nichts mitbekommen und uns dann etwas erschrocken, als wir das Auto gesehen haben“, erzählen die beiden 18-Jährigen. Sie hätten Panik gekriegt, dass die schwarzen Streifen das Auto permanent verunreinigt hätten. Nach Angaben der Feuerwehr werden die Kosten für durch den Brand entstandene Schäden an Fahrzeugen von der Kaskoversicherung gedeckt.

Haben Panik gekriegt: Laurenz und Lilly erfuhren, erst nachdem sie ihr dreckiges Auto entdeckt hatten, dass es einen Großbrand gab. Quelle: Sophie Peschke

„Der Ascheregen ist tatsächlich ein sehr untypischer Schmutz“, weiß Clean Car-Niederlassungsleiter Bernd Rahlves. Sonst könne das Waschen problemlos der Waschanlage überlassen werden. Beim Ascheregen hingegen, müsste in manchen Fällen noch mal das Personal ran: „Die Asche ist nämlich ganz schön schmierig“, so Rahlves. Deshalb sind am Montag bei Clean Car mehr Mitarbeitende im Einsatz als sonst: „Wir waschen aktuell 70 Autos die Stunde“, erzählt der Niederlassungsleiter. Der Grund: Mittelfeld und Döhren seien genau das Einzugsgebiet des Clean Car-Standorts. Der Großbrand war direkt um die Ecke: „Und deswegen haben wir mindestens doppelt so viele Kunden wie sonst.“

Lange Schlange vor der Autowäsche: Am Montagnachmittag wollen viele Hannoveraner ihre Fahrzeuge vom Ascheregen befreien. Quelle: Sophie Peschke

Für Frank (44) hat sich der Besuch der Waschanlage ausgezahlt: „Als ich mit meinem Auto ankam, war nicht einmal mehr zu erkennen, dass es eigentlich weiß ist“, sagt Frank (44) und lacht. Sein Auto habe am Samstag im Zentrum geparkt: „Ich habe erst gedacht, dass mir jemand einen Streich spielen wollten“, sagt der 44-Jährige. Nach der Autowäsche, strahlt das Auto des 44-Jährigen wieder, vom Ascheregen ist nichts mehr übrig: „Um mein Auto mache ich mir auch weniger Sorgen, als darum, dass wir in Hannover die Asche womöglich seit Samstag einatmen“, so Frank.

Von Sophie Peschke