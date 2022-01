Nach Gerichtsurteil: Stadt Hannover überprüft alle Fahrradstraßen

Hannover

Auch ein Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion am Mittwoch im Bauausschuss hat nichts mehr genützt: Die Bauverwaltung hat angekündigt, nach dem jüngsten Urteil des Verwaltungsgerichts die Rechte der Radfahrenden in Fahrradstraßen zu stärken und ihnen mehr Platz einzuräumen. Bis zum Sommer sollen alle gut 20 Fahrradstraßen in Hannover überprüft werden.

Das Urteil dreht sich um die Kleefelder Straße (Zooviertel) und ist fast eine Ironie. Ein Anlieger, selbst ehemaliger Verwaltungsrichter, wollte mit zwei Klagen gegen die Fahrradstraße vorgehen. Beide Male verlor zwar die Stadt – aber das Gericht gab ihr jeweils auf, die Rechte des Radverkehrs zu stärken. Bis Freitag hätte die Stadt einen Antrag auf Berufung stellen können. Sie tut es aber nicht, sondern folgt stattdessen dem Urteil, wie Tiefbauamtschef Andreas Bode am Mittwoch den Ratsleuten mitteilte.

Schilder und Markierungen sollen verschwinden

Bis nächste Woche sollen Schilder und Markierungen verschwinden, die das Parken bisher erlauben. Dann dürfen am Straßenrand noch Autos etwa von Handwerkern und Pflegedienste kurz stehen, Ein- und Aussteigen wird wohl auch möglich sein. Zudem wird die Verkehrsführung aus der Kleefelder Straße in den Michael-Ende-Platz mit einem Rechtsabbiegegebot versehen, sodass künftig Schleichverkehr vom Braunschweiger Platz keinen Sinn mehr ergibt, weil Autos nur noch im Kreis fahren würden.

Im Kern hat das Gericht geurteilt, dass eine Fahrradstraße nur ausgeschildert werden darf, wenn es dort wirklich Vorteile für Radfahrende gebe. Quelle: Michael Thomas

Fahrradstraßen müssen Vorteile bringen

Im Kern hat das Gericht geurteilt, dass eine Fahrradstraße nur ausgeschildert werden darf, wenn es dort wirklich Vorteile für Radfahrende gebe. Da die Stadt aber auf der 5,50 Meter breiten Kleefelder Straße parkende Autos zulässt, müssten Radfahrer bei entgegenkommenden Autos ausweichen. Nebeneinanderfahren ist überhaupt nicht möglich. Das aber fordert der Gesetzgeber ausdrücklich für Straßen, die als Fahrradstraßen gekennzeichnet sind – schließlich können sich in Autos auch zwei nebeneinandersitzende Personen unterhalten.

Für die CDU forderten Patrick Hoare und Jens Albrecht die Stadt auf, gegen das Urteil vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG) vorzugehen. Nur so lasse sich Rechtssicherheit für andere Fahrradstraßen herstellen. Tiefbauchef Bode erwiderte, das Urteil sei eine Einzelfallentscheidung. Beim Gang vors OVG werde ebenfalls nur dieser Einzelfall geprüft.

Diktatur oder Gewaltenteilung?

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke sagte, er habe „Mitleid mit denen, die bald keine Parkplätze mehr haben überall in der Stadt. Aber wer Grün wählt, muss mit der Grünen-Diktatur leben.“ Dafür fing er sich einen Rüffel von Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin ein. Der Vorgang sei gerade ein Beispiel für Gewaltenteilung, also das Gegenteil von Diktatur: „Das Gericht schreibt Politik und Verwaltung ins Stammbuch, was zu tun ist.“

Grünen-Ratsfrau Julia Stock sagte: „Es ist schade, dass es ein Urteil gebraucht hat.“ Jetzt müssten möglichst schnell Änderungen in anderen engen Fahrradstraßen erfolgen. Angesprochen wurden etwa die Eichstraße (Oststadt) und die Große Barlinge (Südstadt).

Von Conrad von Meding