Nach GDL-Streik: Deutsche Bahn plant ab Freitag Rückkehr zum Normalbetrieb

Hannover

Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat am Donnerstag erneut für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen an den Bahnhöfen gesorgt – auch in Hannover. Wie angekündigt legten die Beschäftigten der Deutschen Bahn (DB) den zweiten Tag in Folge die Arbeit nieder. Die Bahn reagierte auf die Arbeitskampfmaßnahme mit einem speziellen Ersatzfahrplan. Das Ziel: Etwa 40 Prozent des Nahverkehrs und rund 25 Prozent des Fernverkehrs aufrechtzuerhalten.

„Alles, was wir einsetzen können, wird auch eingesetzt“, versprach eine Sprecherin der Bahn. Im Fernverkehr konnte das Unternehmen am Donnerstag den Zugverkehr um 10 Prozent ausbauen, sodass am Ende zirka 220 Züge unterwegs waren. Reisenden standen dadurch rund 15.000 weitere Sitzplätze zur Verfügung.

S-Bahn-Verkehr in Hannover stark eingeschränkt

Fahrgäste hatten dennoch den ganzen Tag mit starken Einschränkungen zu kämpfen. Trotz der gesteigerten Auslastung im Fernverkehr fiel auch am zweiten Streiktag der Großteil der Verbindungen aus. Viele der fahrenden Züge hatten zudem Verspätungen und waren deutlich voller als sonst. Coronabedingt bat die Bahn Fahrgäste, wenn möglich auf ihre Reisen zu verzichten. Kunden, die im Zeitraum vom 11. bis 13. August ihre Reise verschoben haben, können ihr Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich 20. August flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren.

In Hannover machte sich der GDL-Streik neben den Ausfällen im Fernverkehr besonders bei den Verbindungen der S-Bahnen bemerkbar. Die S1 und S2 verkehrten vorwiegend im Zweistundentakt, die S4 und S5 fuhren nur jede Stunde. Wegen parallel zum Streik laufender Bauarbeiten fielen die Verbindungen der S3 zwischen Hannover und Hildesheim und die S7 zwischen Celle und Hannover sogar ganz aus. Die Bahn empfahl bei Möglichkeit auf die Regionalzüge der regulär fahrenden Konkurrenz von Erixx, Metronom und Westfalenbahn auszuweichen.

Ab Freitag: Bahn rechnet mit reisestärksten Tagen in diesem Jahr

Die Mitglieder der Gewerkschaft fordern in den aktuellen Tarifverhandlungen bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter. Konkret verlangt die GDL 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen und eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Der 48-stündige Streik endet in der Nacht auf Freitag (2 Uhr). Die GDL hält eine Fortsetzung aber offen.

Ab Freitag plant dann die Bahn wieder mit einem weitgehend normalen Angebot im Regional- und Fernverkehr. Bis sich der Verkehr jedoch normalisiere, könne es laut des Unternehmens etwas dauern. „Aber wir sind guter Dinge, dass der Fahrplan so schnell wie möglich wieder normal läuft“, so eine Sprecherin. Reisenden wird empfohlen sich vorab über geplante Fahrten zu informieren. Wegen der Streik-Auswirkungen und weil in zwölf Bundesländern noch Sommerferien sind, rechnet das Unternehmen am Wochenende mit den reisestärksten Tagen in diesem Jahr.

Von Jens Strube