Nach Flutkatastrophe: Sirenen in der Region sollen Reaktiviert werden

Hannover

Mit der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands ist auch die Diskussion um eine frühzeitige Warnung der Bevölkerung aufgebrandet. In Hannover in Erinnerung geblieben ist der Warntag am 10. September 2020 – und zwar nicht gerade positiv. Angesichts des misslungenen Tests fordert die CDU der Region Hannover nun erneut, die in vielen Regionskommunen demontierten Sirenen in Stadt und Umland zu reaktivieren – viele wurden bereits demontiert. Denn: „Die nächste Extremwetterlage in der Region ist nur eine Frage der Zeit“, sagt Fraktionsvorsitzender Bernward Schlossarek.

„Der Warntag im letzten Jahr war ein Warntag ohne Warnung“, erinnert der CDU-Politiker. „Gefahrenmeldungen auf dem Smartphone wurden nur verzögert übermittelt. So waren die Systeme überlastet. In weiten Teilen der Region Hannover waren keine Sirenen zu hören, und die Apps in den Smartphones wurden nicht aktiviert. Im Umland heulten die Sirenen nur in Burgdorf, Burgwedel und Wennigsen. „Die Bilanz dieser Übung war ein Debakel, nicht nur in der Region Hannover, sondern in der gesamten Bundesrepublik.“

Das Desaster des ersten bundesweiten Warntages habe bereits damals die CDU „alarmiert“ und die Wiedereinführung der Sirenenalarmierung fordern lassen – auch die Feuerwehr schloss sich diesem damals an und kündigte eine Kostenermittlung für die zweite Jahreshälfte 2021 an. „Nach den schockierenden Ereignissen in NRW und Rheinland-Pfalz wissen wir, dass unsere große Sorge von damals leider berechtigt war. Unsere Forderung ist so aktuell wie noch nie“, sagt Schlossarek. Die Entscheidung vieler regionsangehöriger Kommunen, die Sirenen aus Kostengründen nach und nach zu demontieren, muss revidiert werden.

Auch Pistorius fordert mehr Sirenen – vom Bund

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sprach sich inzwischen ebenfalls dafür aus, die Bevölkerung wieder flächendeckend mit Sirenen zu warnen. Zur Erklärung: Noch bis in die 1990er-Jahre hatte es in Hannover ein flächendeckendes Netz mit rund 170 Sirenen gegeben, die mindestens zweimal pro Jahr getestet wurden. Mit dem Ende des Kalten Krieges wollte der Bund dafür jedoch nicht mehr die Mittel zur Verfügung stellen. Die Sirenen wurden abgebaut. „Der Bund ist hier eindeutig in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass das bundesweit flächendeckend wieder installiert wird, weil wir mit mehr solchen Lagen rechnen müssen“, sagte Pistorius. „Wir brauchen ein einheitliches Warnsystem, das störungsresistent ist und auch funktioniert, wenn das Stromnetz zusammenbricht.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, räumte inzwischen Fehler im System ein. „Das ist nicht optimal gelaufen.“ Er betonte jedoch, dass beim Thema Warnung „unglaublich viele“ in einer Meldekette eine Rolle spielen. „Mein Amt hat viel Knowhow und wenig Zuständigkeit.“ Der Bund sei nur für den Bevölkerungsschutz im Verteidigungsfall zuständig. „Ansonsten stellen wir unser System den Ländern und Kommunen zur Verfügung und die benutzen es.“

Regionspolitiker Schlossarek betonte, dass Geld bereits da sei: Der Bund habe den Ländern insgesamt 88 Millionen Euro für die Modernisierung und Aufrüstung bestehender Sirenenanlagen als Modernisierungszuschuss zur Verfügung gestellt. „Diesen Fördertopf muss die Region sofort nutzen, um flächendeckend im Regionsgebiet Sirenenanlagen zu installieren.“ Darüber hinaus erwartet Schlossarek, dass die Regionsverwaltung – die bisher das Land bei der Ausstattung in der Pflicht sah – nach dem fehlgeschlagenen bundesweiten ersten Warntag ein Konzept erarbeitet, wie künftig die Bevölkerung der Region gewarnt werden soll. „Ungeachtet der Möglichkeiten, die sich aus der fortschreitenden Digitalisierung ergeben, ist der Ausbau und Betrieb analoger Warnmedien wichtig. Zuständigkeitsgeplänkel haben an dieser Stelle keinen Platz“, so Schlossarek.

Region soll sich stärker gegen Hochwasser wappnen

Mehr Katastrophenschutz wünscht sich die CDU auch in Hinblick auf mögliche Hochwasserereignisse. Die Verwaltung solle sofort überprüfen, welche Auswirkungen eine Extremwettersituation, wie in der Eifel mit über 140 Liter Regen pro Quadratmeter in 24 Stunden, für die Region Hannover habe.

„Es ist offensichtlich, dass bis jetzt beim Thema Extremwettersituationen viele Verwaltungen mit veralteten Zahlen gerechnet haben. Ich befürchte, unsere aktuellen Anstrengungen in der Region Hannover reichen nicht aus. Sämtliche Konzepte für den Katastrophenfall müssen zeitnah und gründlich kontrolliert und angepasst werden.“ Schlossarek schlägt etwa die Anschaffung von Sandsäcken und ein weiteres mobiles Hochwasserschutzsystem, sowie zusätzliche unterirdische Wasserauffangbecken vor.

Von Simon Polreich