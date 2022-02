Der 17-Jährige, der am vergangenen Sonnabend im Hauptbahnhof Hannover wegen Terrorverdachts festgenommen wurde, sitzt jetzt in Untersuchungshaft in Wuppertal. Gegen ihn ist ein Haftbefehl erlassen worden. Nach Hinweisen seiner Familie auf einen möglichen islamistischen Anschlag war am Wochenende ein IC in Wunstorf gestoppt worden.