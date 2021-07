Die Grünen in Hannover haben am Mittwoch das Ampel-Bündnis im Rat aufgekündigt. Sie sehen durch den Eklat im Rat am vergangenen Donnerstag, bei dem ihre Kandidatin Anja Ritschel als Wirtschafts- und Umweltdezernentin durchgefallen war, das Vertrauen zu SPD und FDP zerstört.