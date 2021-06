Nach Corona-Pause: Fridays for Future demonstriert in Hannover

Hannover

Es ist brütend heiß in Hannovers Innenstadt – da passt es einfach, gegen die klimatischen Veränderungen zu demonstrieren. Zum ersten Mal seit coronabedingt langer Zeit sind Fridays for Future in einem größeren Präsenzzug in der Innnenstadt von Hannover unterwegs. Für Autofahrer kann es dabei zu Behinderungen kommen.

Zusammen mit der Verdi-Jugend wollen die Aktivisten deutlich machen, dass eine Wende zur Klimagerechtigkeit nur sozial gerecht umgesetzt werden kann. Die coronakonforme Laufdemo ist nur durch ein strenges Hygienekonzept möglich. Dazu gehören neben der Maskenpflicht auch eine Unterteilung des Demozuges in getrennte Blöcke.

Etwa 250 Menschen haben sich am Opernplatz versammelt, um von dort aus über Aegi, Friedrichswall, Leibnizufer und Steintor durch die Innenstadt wieder zurück zur Abschlussveranstaltung am Ausgangspunkt zu ziehen. Offizielles Ende ist 15.30 Uhr. Bis dahin müssen sich Autofahrer „punktuell“ auf Verzögerungen einstellen. „Dort wo die Demonstranten auf der Straße sind, sperren die Kollegen den Verkehr“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder.

Bislang keine langen Staus

Bislang hält sich die Stauentwicklung in Grenzen, da der klassische Feierabendverkehr auch an einem Freitag noch von seinem Höhepunkt entfernt ist.

Genau 100 Tage vor der Bundestagswahl wollen die Organisatoren zeigen, dass immer mehr Akteure die Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze unterstützen. „Die kommende Legislaturperiode ist die letzte, in der das Paris Klimaabkommen eingehalten werden kann, um das Überschreiten irreversibler Kipppunkte zu verhindern“, so Helen Knorre von FFF.

Dabei gehe eine klimagerechte Politik eben nicht auf Kosten von Jobs: „Durch eine Wende zu klimagerechten Alternativen, etwa in der Energie- und Mobilitätsbranche, werden mehr Arbeitsbereiche geschaffen, als verloren gehen“, so Nika Sieblich von Fridays for Future Hannover. „Dieser Wandel kann jedoch nur sozial gerecht vonstattengehen, wenn jetzt gehandelt wird.“

Von Simon Polreich