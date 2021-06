Nach Corona-Pause: Auch das Sealife öffnet wieder

Hannover

Nach mehreren Monaten der Schließung wird am Freitag auch wieder das Sealife-Aquarium in Hannover geöffnet. General Managerin Jenny Blask: „Die Aussicht, Klein und Groß wieder zeigen zu können, warum die Meere so faszinierend sind, das ist ein tolles Gefühl und wir können es kaum erwarten.“

Blask versichert: „Natürlich öffnen wir unter Berücksichtigung aller geltenden Schutzmaßnahmen und Vorschriften der Landesverordnung Niedersachsens. Wir möchten, dass sich unsere Besucher trotz der starken Einschränkungen sicher und wohl bei uns fühlen und das Unterwassererlebnis unbeschwert genießen können.“

Von NP