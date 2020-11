Hannover

In der Landwehrstraße in Döhren riecht es auch fünf Tage nach dem vorsätzlich gelegten Kellerbrand noch nach Rauch. Während die Polizei nun mittels Phantombildzeichnung (Text unten) nach dem Brandstifter fahndet, leben die Döhrener in Angst: „An den Rauchgeruch habe ich mich wohl schon gewöhnt, an die ständige Sorge allerdings nicht“, sagt Anwohner Frank Eilers. Der 55-Jährige wohnt im Haus nebenan. Er hat den Brand am Samstagnachmittag miterlebt.

Am Donnerstag steht Eilers in seinem Hinterhof und blickt auf die zersprungenen und verkohlten Fenster des Nachbarhauses. Er kennt jeden Nachbarn aus dem Mehrfamilienhaus nebenan persönlich. Der Mieter aus dem obersten Stockwerk ist nach dem Brand für einige Tage bei ihm untergekommen: „Der stand von jetzt auf gleich in Socken und Trainingsanzug auf der Straße,“ sagt Eilers und schüttelt betroffen den Kopf. Das Mehrfamilienhaus darf voraussichtlich erst in einem Jahr wieder bezogen werden. „Aber was mich richtig fassungslos macht, ist, dass jemand Menschenleben so bewusst gefährdet“, sagt Eilers .

Schutt und Asche: Die Fenster des Mehrfamilienhauses sind zersprungen. Die Nachbarn sind entsetzt: „Das ganze Treppenhaus ist abgebrannt“, sagt Eilers. Quelle: Christian Behrens

Eilers und die anderen Nachbarn hätten einen Zehnjährigen im Fenster stehen sehen, der von der Feuerwehr gerettet werden musste – das Treppenhaus in dem Mehrfamilienhaus ist komplett abgebrannt. Laut Angaben der Feuerwehr mussten insgesamt drei Kinder und Jugendliche im Alter von 10, 13 und 17 Jahren sowie eine Frau (47) wegen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

„Ich bin immer noch sprachlos“, sagt Eilers. Er selbst habe schließlich auch eine fünfjährige Tochter. Den anderen Döhrenern geht es ähnlich: „Ich bin am Samstag mit meinem Sohn bei dem Brand vorbeigekommen“, erzählt Maria-Luisa Myrach aus der Suthwiesenstraße. Während ihr zweijähriger Sohn den Brand faszinierend fand, hofft Myrach selbst seit Samstag darauf, dass der Brandstifter gefasst wird: „Ich habe ein total mulmiges Gefühl im Bauch“, sagt sie.

Hat seit Samstag ein „mulmiges Gefühl im Bauch“: Anwohnerin Maria-Luise Myrach aus der Suthwiesenstraße. Quelle: Christian Behrens

Und nicht nur Familien mit Kindern machen sich Sorgen. Eine Seniorin unterhält sich am Fiedelerplatz, nur wenige 100 Meter von der Brandstelle, mit ihrem Sohn über den Brand: „Ältere Herrschaften können nicht so schnell ein brennendes Haus verlassen“, fürchtet die 84-Jährige. Bei ihr und ihren Bekannten herrsche deshalb besonders viel Panik und Angst.

Stephan Schneemann aus einer der Parallelstraßen wurde durch die Sirenen aufgeschreckt. Wenige Tage später habe es zudem einen Aushang mit Sicherheitshinweisen gegeben, in seinem Hausflur gegeben: „Eigentlich bin ich gerade überglücklich, weil ich erst vor zwei Wochen erneut Vater geworden bin, aber der Aushang hat mich sehr beunruhigt.“ Jetzt achtet der 34-Jährige verstärkt darauf, dass die Türen geschlossen sind.

Beunruhigt: Stephan Schneemann wohnt nicht weit von dem Mehrfamilienhaus, in dem es gebrannt hat. Quelle: Christian Behrens

Die Döhrener rechnen mit einem nächsten vorsätzlich gelegten Brand: „Mein Haus ist wie Fort Knox. Alles ist abgeriegelt“, sagt Anwohnerin Andrea S., die am Mittwoch mit ihrem Hund Fridolin unterwegs ist. Sie sei extrem aufmerksam seit dem Brand am Samstag. „Und wenn ein Fremder doch ins Haus kommen sollte, schlägt Fridolin Alarm.“

Nicht nur die Angst ist eine Folge der Brandstiftung in der Landwehrstraße. Die Anwohner haben auch mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen. Seit dem Feuer funktioniert das Internet in der Umgebung der Landwehrstraße aufgrund eines Kabelbrandes nicht mehr – gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ungünstig. „Ich bin wie viele andere Nachbarn im Home Office und muss mich jetzt tagsüber bei Bekannten einquartieren, um arbeiten zu können“, sagt Jan Schwentke. Auch für ihn seien die 16 sehr ähnlichen Brandstiftungen in Döhren, der Südstadt und Waldhausen beängstigend.

Beunruhigt: Nachbar Jan Schwentke kann seit dem Brand ohne Internet nicht mehr von zuhause aus arbeiten – dabei ist er coronabedingt im Home Office. Quelle: Christian Behrens

„Ich wohne gerne in Döhren und würde auch nicht wegziehen, auch wenn ich mich im Moment ziemlich unsicher fühle“, sagt eine Döhrenerin, die mit ihrer Freundin in der Sonne sitzt. Die beiden sind sich einig: „Wir hoffen einfach, dass die Polizei den Täter so schnell wie möglich schnappt.“

Von Sophie Peschke