Nach Betretungsverbot: Arbeiten im früheren Maritim-Hotel gehen weiter

In den früheren Hotelzimmern waren bulgarische Arbeiter untergebracht – ohne Trinkwasser und funktionierende Toiletten. Abrissarbeiten fanden statt ohne ausreichend Rücksicht auf die Asbestbelastung des Gebäudes. Im August sah sich das Gewerbeaufsichtsamt zum Einschreiten im früheren Maritim am Friedrichswall gezwungen. Die Behörde machte die Baustelle dicht. Mittlerweile dürfen die Arbeiten jedoch weitergehen.

„Das Betretungsverbot wurde von uns für den Außenbereich, das Erdgeschoss sowie die beiden Kellergeschosse und für im Einzelnen festgelegte Tätigkeiten aufgehoben“, sagt Ulrich Leimeister, Abteilungsleiter beim Gewerbeaufsichtsamt. Ein Gefährdungsbeurteilung und ein Entsorgungskonzept für die asbesthaltigen Baustoffe lägen mittlerweile vor.

Asbest im Putz und in der Spachtelmasse

Laut einem Gutachten wurden Asbestfasern in dem Gebäude aus den 1960er Jahren vor allem im Mauerputz, aber auch etwa in Spachtelmassen entdeckt. Bei Arbeiten in sensiblen Bereichen muss deshalb ein Ingenieurbüro Messungen durchführen.

Bereits Mitte Oktober seien die Arbeiten wieder aufgenommen worden, berichtet Robert Döring, Sprecher vom Eigentümer Lianeo, der Nachfolgerin des Unternehmens Intown, das das frühere Hotel am Friedrichswall gekauft hat – wie auch das Ihmezentrum. Dieses hat jedoch mittlerweile der Investor Lars Windhorst übernommen.

Nach dem Abschluss der von den Behörden zur Auflage gemachten Reinigungsarbeiten im Ex-Maritim ging es im November mit den Abbrucharbeiten weiter. Lianeo-Sprecher Döring versichert, dass sein Unternehmen an einer Nutzung als Hotel nach Abschluss der Sanierung festhalte, so wie es mit der Stadt vereinbart wurde, der das Grundstück gehört. „An den vertraglichen Verpflichtungen, die wir gegenüber der Stadt haben, halten wir fest“, sagt Döring.

Strenge Kontrollen der Behörden

Zwischenzeitlich hatte Intown für einen kompletten Abriss des Gebäudes geworben, weil ein Neubau wirtschaftlicher sei. Die Stadt erteilte den Plänen jedoch eine Abfuhr. „Entsprechend erfolgen die nun stattfinden Bauarbeiten unter Einhaltung sämtlicher vertraglicher Fristen“, sagt Döring. Dies geschehe in enger Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Trotz der Schwierigkeiten hält Lianeo an dem Generalunternehmer fest, der zuletzt für die Arbeiten zuständig war.

Ulrich Leimeister vom Gewerbeaufsichtsamt bestätigt, dass diese „im Wesentlichen“ abgestimmt worden seien. Das Vertrauen scheint sich jedoch angesichts der Vorfälle im Sommer in Grenzen zu halten. „Die Baustelle wird relativ engmaschig von uns arbeitsschutzrechtlich überwacht“, berichtet Leimeister.

