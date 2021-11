Die Polizei hat am Donnerstagmorgen ein gestohlenes Auto auf dem Messeschnellweg in Hannover sichergestellt. Allerdings weißt der Hyundai erhebliche Schäden auf – die Insassen sind offenbar in dem Fahrzeug verunfallt. Nun sucht die Polizei nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise.