Hannover

Wer hat den Unfallwagen auf der B6 gefahren? Das fragt sich die Polizei Hannover und bittet um Zeugenhinweise. Der Grund für die Unklarheit: Der Verursacher des heftigen Auffahrunfalls und ein Mitfahrer waren von der Unfallstelle geflüchtet und erst nach einer Stunde zum Ort des Geschehens zurückgekehrt. Darüber, wer das Auto gefahren hat, gingen die Angaben danach auseinander.

Der Unfall spielte sich am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr auf der B6 am Leineufer, Höhe Jädekamp ab. Der Unfallfahrer des Renault war auf der linken Fahrspur in Richtung Nienburg unterwegs. Weil ihm ein anderer Wagen auf der linken Spur zu langsam fuhr, überholte er rechts und setzte sich wieder links vor das langsamere Auto. Unmittelbar danach zog er auf den Linksabbiegerstreifen, wo allerdings schon ein Passat und ein Honda vor der roten Abbiegerampel (Richtung Garbsen) standen. Er prallte von hinten auf den VW und schob diesen noch in den Honda. Die beiden anderen Fahrer wurden zum Glück nur leicht verletzt.

Insassen liefen weg – zur Tanke gegenüber

Anstatt auf die Polizei zu warten oder sich um den Unfall zu kümmern, verließen die Insassen des Renault Laguna – bis auf einen – sofort den Wagen und liefen in Richtung der gegenüberliegenden Tankstelle. Die inzwischen eingetroffene Polizei leitete eine Suche nach ihnen ein. Etwa eine Stunde später kehrten die zwei flüchtigen Männer eigenständig an den Ort des Geschehens zurück.

Unklar ist bis heute, wer den Renault Laguna steuerte: So hatte sich zwar einer der Insassen als Fahrer erklärt, Zeugen vor Ort aber einen anderen, augenscheinlich alkoholisierten Insassen als Fahrer ausgemacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der Renault Laguna wurde für weitere Maßnahmen beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Schätzungsweise entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden.

Von Simon Polreich