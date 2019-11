Hannover

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Mann, der im Verdacht steht, am 17. Mai den AfD-Ratsherrn Reinhard Hirche angegriffen zu haben. Der 70-jährige Politiker hatte zusammen mit einem anderen AfD-Anhänger Plakate zur Europawahl in der Empelder Straße in Badenstedt aufgehängt, als er attackiert worden war.

Hirche habe gegen 16.15 Uhr Plakate der rechtspopulistischen Partei in der Nähe eines Sonderpostenmarkts montiert. Der mutmaßliche Täter soll auf die beiden zugegangen sein und sie beleidigt haben.

Dieser Mann soll den AfD-Politiker Reinhard Hirche attackiert haben. Quelle: Fahndungsfoto Polizei

Anschließend soll er ein Messer gezogen und in Hirches Richtung gestochen haben. Laut Hirche sei die Klinge zwischen 15 und 20 Zentimeter lang gewesen. Der AfD-Politiker habe aber ausweichen können und ein Pfefferspray aus seiner Kleidung gezogen, so die Polizei.

Angreifer wirft mit Steinen

Der Angreifer flüchtete darauf, kehrte jedoch zurück, warf eine Plastikflasche und mehrere Steine in Richtung der AfD-Leute. Anschließend flüchtete er in Richtung Fränkische Straße. Einer der Steine verletzte Hirche leicht an der Wange.

Der Mann soll 1,70 und 1,80 Meter groß, schlank und von südeuropäischer Erscheinung sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 0511/109-5555 entgegen.

Von Sascha Priesemann