Nach Ärger über Schlangen vor Wahllokalen: Stadt Hannover stellt zusätzliche Kabinen auf

Hannover

Lange Warteschlangen vor Wahllokalen in Hannover wie bei der Kommunalwahl am 12. September soll es bei der Wahl am kommenden Sonntag nicht geben. Dann wird ein neuer Bundestag gewählt, außerdem findet die Stichwahl um das Amt des Regionspräsidenten statt. Die Stadt habe Veränderungen geplant, um Warteschlangen zu vermeiden, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Außerdem sei mit einem schnelleren Wahlvorgang zu rechnen als bei der Wahl am 12. September. Dort hatten Wähler mitunter mehr als eine Stunde in der Schlange stehen müssen, ehe sie ihre Kreuze machen konnten.

Zusätzliche Kabine pro Wahllokal bei Bundestagswahl

Bei der Wahl am 26. September sei die Zahl der Stimmen, der Kandidaten und der Stimmzettel deutlich übersichtlicher, erläutert Dix. Damit sei „die Verweildauer in den Wahllokalen deutlich kürzer“. Die Stadt will außerdem pro Wahllokal eine Wahlkabine mehr aufstellen, das soll die Bildung von Schlangen vor den Wahllokalen verhindern. Mit dem Aufstellen der zusätzlichen Kabine seien die Wahllokale wieder so ausgestattet wie bei der Bundestagswahl 2017, die weitgehend reibungslos ablief. Außerdem rechnet die Stadt mit Blick auf die hohe Briefwahlbeteiligung eher mit einer geringeren Beteiligung bei der Urnenwahl.

„Jeder, der pünktlich im Wahllokal eintrifft, kann wählen“

Sollte es dennoch Warteschlangen geben, muss niemand Angst haben, nicht an der Abstimmung teilnehmen zu können, weil die Wahllokale um 18 Uhr schließen: „Jeder Wähler, der pünktlich im Wahllokal eintrifft, kann wählen“, betont Dix. So sei es nicht nur am vergangenen Sonntag sondern auch immer bei vorherigen Wahlen gehandhabt worden. Bisher sei ein Wahlmöglichkeit nach 18 Uhr wegen des großen Andrangs aber nie ein Thema gewesen. Die Frage nach einem möglichen Problem, weil Wähler beim Warten auf die Wahl nach 18 Uhr sich schon Hochrechnungen zum Wahlausgang anschauen könnten, beantworte der Sprecher mit dem Hinweis auf das Wahlrecht als eines der Grundrechte. Die Möglichkeit an der Wahl teilnehmen zu können, müsse deshalb gewährleistet sein.

Nur zwei Stimmzettel

Die Wahllokale am 26. September sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Jeder Wahlberechtigte bekommt zwei Stimmzettel. Auf dem Stimmzettel für die Bundestagswahl sind zwei Stimmen möglich: Mit der ersten Stimme wählt man den Direktkandidaten für den Bundestag. Die zweite Stimme ist entscheidend für die Sitzverteilung und die Mehrheitsverhältnisse im kommenden Bundestag. Ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin wird nicht von den Bürgern direkt gewählt, sondern vom Bundestag. Bei der anderen Wahl des Tages wird in einer Stichwahl zwischen Steffen Krach (SPD) und Christine Karasch (CDU) eine neue Regionspräsidentin oder neuer Regionspräsident gewählt. Hier hat jeder Wahlberechtigte eine Stimme.

In mehreren Umlandkommunen finden zudem Bürgermeisterstichwahlen statt, sodass dort drei Stimmzettel ausgeteilt werden. Allerdings hatte es dort bei der Kommunalwahl vor gut einer Woche keine so langen Schlangen gegeben, wie im hannoverschen Stadtgebiet.

Wählen auch ohne Wahlschein möglich

Auch wer keinen Wahlschein hat, weil dieser nicht zu finden ist oder weggeworfen wurde, kann am Sonntag zur Wahl gehen: Es reicht ein Personalausweis, in den Wahllokalen gibt es zum Abgleich eine Liste, auf der die Wähler eingetragen sind.

Von Mathias Klein