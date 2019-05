Hannover

Nachdem am Sonntagabend ein Kleinflugzeug auf dem von Wangerooge nach Hannover in die Nordsee gestürzt war, dauert die Suche nach den beiden Insassen noch an. Bis zum Dienstagabend fehlte von dem 44-jährigen Piloten und seinem 49-jährigen Begleiter – beide stammen aus dem Raum Hannover – noch jede Spur. Suchmannschaften fanden lediglich die Pilotentasche mit persönlichen Gegenständen im Wasser. Nach Polizeiangaben ist seit Dienstagmorgen ein Sonarboot im Einsatz, um Wrackteile oder die Insassen der Maschine zu finden. Auch Spezialisten des Luftfahrtbundesamtes sind an der Suche beteiligt.

Der Pilot soll erfahren gewesen sein

Um 18.20 Uhr war die Chartermaschine des Typs Cirrus SR20 (Bild unten) eines am Langenhagener Flughafen ansässigen Unternehmens auf dem Flugplatz in Wangerooge gestartet. Bereits sechs Minuten später verlor sich die Spur der Maschine. Wetterkarten zeigen, dass der Pilot zum Zeitpunkt des Verschwindens mitten in ein Gewittertief geflogen war. Das Flugzeug bei diesen Bedingungen zu starten, war wohl riskant – allerdings soll der Pilot nach NP-Informationen erfahren gewesen sein.

Kleinflugzeuge fliegen in der Regel nach Sicht – und sind anders als große Airline-Maschinen für sich selber verantwortlich. Einige Piloten nutzen gerade beim schlechtem Wetter dann den Flight Information Service der Deutschen Flugsicherung ( DFS). Doch laut DFS-Angaben stand der Pilot nicht über Funk in Kontakt.

Von Janik Marx