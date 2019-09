Nabu will in Hannover 1000 neue Mitglieder gewinnen

Hannover

Fridays for Future, das Artensterben, der Klimawandel – all diese Themen bewegen die Menschen gerade. Diesen Aufwind spüre auch der Naturschutzbund Nabu. „Wir erleben einen regelrechten Ansturm“, sagt Rüdiger Wohlers, Leiter der Nabu-Verbandsentwicklung in Niedersachsen. In Hannover habe der Verein inzwischen 2300 Mitglieder. Das sollen bald aber deutlich mehr werden. „Wir wollen richtig durchstarten und 1000 neue Mitglieder gewinnen“, sagt Matthias Woithe vom Nabu Hannover.

Dazu hat der Verein nun eine Werbeoffensive gestartet: Studierende und Schüler einer Agentur werden für den Nabu von Haus zu Haus gehen und an Info-Ständen vor Rewe-Märkten für eine Mitgliedschaft werben. „Wir hoffen auf offene Herzen für den Naturschutz“, sagt Wohlers. Er betont, dass bei der Aktion kein Geld gesammelt werde und die Mitarbeiter einen Dienstausweis bei sich haben.

Matthias Woithe vom Nabu Hannover wirbt für den Naturschutz. Quelle: Christian Behrens

Auch in Hannover seien die Folgen des Artensterbens und des Klimawandels spürbar. „Die Menschen merken inzwischen im eigenen Garten, dass Vögel und Insekten fehlen“, sagt Wohlers. Mit seiner Arbeit möchte der Nabu selten gewordene Arten schützen. Beim Projekt Sohrwiesen am Rande des Hämelerwalds bei Lehrte werde etwa eine rund 50 Hektar große Fläche mit Teichen und Tümpeln gepflegt. „Hoch gefährdete Arten wie der Laubfrosch haben sich dort angesiedelt. Auch eine seltene Vogelart, der Neuntöter, ist dort zu finden“, sagt Woithe.

Von Sascha Priesemann