NSI-Affäre: Umbaukosten betragen 1,2 Millionen Euro

Teile des Niedersächsischen Studieninstituts (NSI) in der Calenberger Neustadt werden derzeit gerade aufwendig umgebaut. „Die Umbaumaßnahmen kosten laut Plan 1,2 Millionen Euro“, teilte NSI-Chef Professor Michael Koop auf NP-Nachfrage mit. So mussten Fluchtwege für den Brandschutz in der „Villa“ (Wielandstraße 5, Calenberger Neustadt) geschaffen werden. Das Ende der Bauarbeiten sei für Februar 2021 geplant.

Rund 10 Jahre hatte das NSI das Gebäude trotz mangelnden Brandschutz und ohne Baugenehmigung als Hochschulstätte genutzt. Am NSI wird das künftige Verwaltungspersonal für die Kommunen ausgebildet. Als die NP über die widerrechtliche Nutzung berichtete, machte sich die NSI-Leitung einen schlanken Fuß. Schuld daran sei, der Technische Leiter, Oliver Seibel, teilte Koop wiederholt mit.

NSI-Leitung reagierte nicht auf Mängel beim Brandschutz

In diesem Zusammenhang sprach die Hochschulleitung auch von einem „Gefälligkeitsgutachten“. Gemeint war ein Gutachten von Brandschützern, das die Mängel aufdeckte. Dem Technischen Leiter wurde gekündigt und Strafantrag gegen ihn gestellt. Das Verfahren wurde eingestellt. In einem Schreiben der Stadt heißt es, dass der Technische Leiter die Gefährdung von Personen richtig erkannt habe. Im Übrigen wird eine Verwunderung darüber ausgedrückt, dass die NSI-Leitung nach der Begutachtung der Brandschützer nichts unternommen habe.

Zusammengefasst heißt das: Der Chef der Verwaltungshochschule hat die Gefahr von Studenten und Dozenten in Kauf genommen. Als das Ganze öffentlich wurde, wird ein Dokument in Zweifel gezogen. Und ein „Bauernopfer“ gefunden. Es ist nicht die einzige teure Panne im Rahmen der „NSI-Affäre“. So wurde zum Beispiel der Bau einer NSI-Mensa in Oldenburg mehr als doppelt so teuer.

Gekündigter Mitarbeiter kandidiert für den Betriebsrat

Doch die Posse an der Verwaltungshochschule könnte bald noch um ein Kapitel reicher werden. Oliver Seibel, obwohl gekündigt, bewirbt sich um einen Posten im Betriebsrat. Da die Kündigung noch nicht rechtskräftig ist, kann sich der Ex-Betriebsratsvorsitzende bewerben. Doch der Wahlvorstand hat seine Kandidatur nicht anerkannt. „Eine Nachfrage beim Wahlvorstand hat ergeben, dass von Herr Seibel keine frist- und formgerechte Eingabe vorliegt, so dass er nicht an der Betriebsratswahl teilnimmt“, teilte Professor Koop mit.

Der Anwalt von Seibel, Jens Klinkert, hält diese Begründung für „armselig“. Wegen des Hausverbots konnte Seibel keine Stützungsunterschriften sammeln. Mails von ihm seien ignoriert worden. Er habe per Fax frist- und formgerecht seine Eingabe an den Wahlvorstand gemacht, so Klinkert. Es gebe jetzt eine einstweilige Verfügung gegen die Betriebsratswahl am NSI, erklärte Seibel am Montag.

Von Thomas Nagel