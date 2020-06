NSI-Affäre: Mitarbeiter hat keine Schuld an der Baupanne

Hannover

Wenn es ein zerrüttetes Arbeitsverhältnis gibt, dann dürfte die einstige Zusammenarbeit zwischen dem Niedersächsischen Studieninstitut (NSI) und dem Ex-Betriebsratsvorsitzenden Oliver Seibel als Paradebeispiel gelten. Am Donnerstag wies das Arbeitsgericht Hannover die Kündigungsschutzklage des Beschäftigten ab.

Ein Vergleich über fristgemäße Beendigung und Abfindung war zuvor gescheitert. Der Kläger wolle eine gerichtliche Entscheidung und wissen, ob er etwas falsch gemacht habe, sagte Anwalt Jens Klinkert.

Anzeige

Kläger geht in die nächste Instanz

Arbeitsrichterin Birgitta Kaufmann hielt die erste fristlose Kündigung des Klägers zum 13. Dezember 2018 für gerechtfertigt. Angesichts vieler Missstände im NSI (dort wird Verwaltungspersonal geschult) hatte der Betriebsratsvorsitzende mit der Einschaltung der Medien gedroht. Sozusagen als letztes Mittel, weil seine Mahnungen ungehört blieben. Seibels Anwalt Klinkert meinte dazu: „Ich freue mich schon auf die nächste Instanz. Was der Betriebsratsvorsitzende getan hat, trägt keine Kündigung.“

Weitere NP+ Artikel

In politischer Hinsicht viel entscheidender dürfte sein: Die Klage des Arbeitgebers, Seibel für einen Schaden von 272.900 Euro haftbar zu machen, wurde ebenfalls abgewiesen. Für die Fehler beim Bau einer Mensa in Braunschweig, trage der Kläger keine Verantwortung. Das Geld wurde in den Sand gesetzt, die Mensa gibt es immer noch nicht.

Grüne fragen im Landtag nach der „NSI-Affäre“

Mittlerweile beschäftigt sich der Landtag mit den Vorgängen rund um die „NSI-Affäre“. Die Grünen fordern Antworten von der Landesregierung: Wie war das mit dem Lehrbetrieb in Gebäuden ohne Baugenehmigung (Wielandstraße 5 in Hannover), weiteren Baupannen (Verdopplung der Baukosten für eine Cafeteria in Oldenburg), unhaltbare Betrugsvorwürfe gegen Mitarbeiter? Seibel hatte das NSI angezeigt, das NSI den Ex-Mitarbeiter. Die Ermittlungen verliefen im Sande.

Über die weiteren Kündigungsgründe brauchte das Arbeitsgericht nicht mehr zu entscheiden. Ein weiterer Vorwurf beschäftigt jetzt die Landesbeauftragte für Datenschutz. Der Arbeitgeber hatte Hinweise, dass Seibel kostenlos die Kantine nutzte. Und ließ daraufhin seine Geldkarte gezielt auslesen. Auch dieser Vorwurf verpuffte. „Der Vorgang liegt jetzt bei uns, es gibt noch kein Ergebnis“, erklärte Johannes Pepping, Sprecher der Landesdatenschutzbeauftragten.

Der NSI-Anwalt kritisierte, dass sich der Kläger in einen „Opferstatus“ begebe. Und sprach von „Alleingängen des Betriebsratsvorsitzenden“. Wäre die Kündigungsschutzklage erfolgreich gewesen, wäre das NSI ganz sicher ins Rechtsmittel gegangen. Wie gesagt: Ein gnadenlos zerrüttetes Arbeitsverhältnis.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel