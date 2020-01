NSI-Affäre: Geschäftsführer muss gehen

HANNOVER

Die NSI-Affäre hat eine personelle Konsequenz nach sich gezogen. Das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung (NSI; Träger der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen) hat den Geschäftsführer gewechselt. Nun hat Professor Peter Daiser das Amt inne. Er ist Digital-Experte und war früher unter anderem Manager bei Pricewaterhouse Coopers ( PwC), einem großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen. „Der Mann hat eine hervorragende Vita, und wir sind sehr glücklich über diese Besetzung“, heißt es aus NSI-Kreisen. Professor Daiser hat Ralf Grabowski abgelöst.Der vorherige Geschäftsführer war wegen Fehlplanungen und fehlender Baugenehmigungen für Lehrgebäude in die Kritik geraten.

Seminargebäude ohne Baugenehmigung

Die Pannen: Der Bau einer Mensa in Oldenburg kostete mehr als 600.000 Euro, doppelt so teuer wie geplant. Das Haus in der Wielandstraße 5 (intern „Villa“ genannt, Calenberger Neustadt) wurde viele Jahre als Seminar- und Bürogebäude genutzt, obwohl es keine Genehmigung dafür gab und der Brandschutz mangelhaft war; und das an einer Hochschule, an der Verwaltungspersonal ausgebildet wird.

NSI-Chef Professor Michael Koop lehnte eine Stellungnahme zum Geschäftsführerwechsel ab. Für die Fehlplanungen und fehlenden Genehmigungen hatten Koop und Grabowski einen mittlerweile gekündigten subalternen Mitarbeiter verantwortlich gemacht. Aber vor allem Grabowski hatte sich öffentlich in Widersprüche verwickelt.

Ermittlungen eingestellt

Grabowski und Koop waren von dem gekündigten Mitarbeiter angezeigt worden. Diese Ermittlungen seien eingestellt worden, erklärte Oliver Eisenhauser, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die NSI-Leitung wiederum zeigten den Ex-Mitarbeiter wegen Betrugsdelikten an. Diese Ermittlungen stünden kurz vor dem Abschluss, so Eisenhauer.

Im Zuge der Entlassung des Mitarbeiters hat es auch noch eine weitere Kündigung gegeben. Aus den internen Unterlagen geht hervor, dass dieser Mitarbeiterin ein Betrug unterstellt wurde. Sie habe eine „Dienstfahrt“ mit ihrem Privatwagen vorgetäuscht haben, um einen Unfallschaden abzurechnen, lautete der unbewiesene Vorwurf. Als sie aus dem Urlaub gekommen sei, seien alle Akten aus ihrem Büro verschwunden, und ihre Zugänge zu Computer-Programmen gesperrt gewesen. Wegen schweren Mobbings hat sich die Frau nach NP-Informationen in ärztliche Behandlung begeben. Auch zu diesem Sachverhalt lehnte Professor Koop eine Stellungnahme ab.

Lesen Sie mehr

Von Thomas Nagel