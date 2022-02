Hannover

Für 18 Straßen von 17 Namensgebern hat der vom Rat eingesetzte Beirat 2018 in seinem Abschlussbericht eine Umbenennung vorgeschlagen, weil die Personen aus Sicht des Gremiums zu NS-belastet sind, um noch weiterhin Straßenschilder in Hannover zieren zu dürfen. Das sind die Gründe für die Empfehlungen:

Fritz Beindorff (1860-1944): Beindorff entwickelte die Firma Günther Wagner mit der Marke Pelikan zu einem Unternehmen von Weltruf. 1932 unterzeichnete er eine Eingabe an Reichspräsident Paul von Hindenburg, in der die Kanzlerschaft Adolf Hitlers gefordert wurde. Sein Unternehmen profitierte von Zwangsversteigerungen jüdischen Eigentums, bereits seit 1940 setzte es auch Zwangsarbeiter ein. Überlebende berichteten von Terrormaßnahmen und menschenunwürdigen Zuständen. Im Stadtbezirksrat Vahrenwald-List fand sich jedoch keine Mehrheit für eine Umbenennung.

Unternehmer Fritz Beindorff. Quelle: Handout

Julius Brecht (1900-1962): Als Leiter des Reichsverbandes des deutschen gemeinnützigen Wohnungswesens unterstützte er ab 1938 die Entrechtung jüdischer Mieter. „Juden gehören weder zur deutschen Volksgemeinschaft noch zu den deutschen Volksgenossen“, verkündete er. Nach dem Krieg wurde er Mitglied der SPD. Eine Umbenennung der im Bezirk Misburg-Anderten gelegenen Julius-Brecht-Straße ist nicht geplant.

Otto Franzius (1877-1936): Als Rektor der Technischen Hochschule Hannover, der Franzius von 1933 bis 1934 vorstand, war er einer der Unterzeichner des Bekenntnisses der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat. In seinen Schriften und Reden propagierte er die NS-Ideologie. 2018 beschloss die Politik, dass der Franziusweg, der durch die Bezirke Herrenhausen-Stöcken und Nord führt, künftig nach Franzius’ unbelastetem Onkel Ludwig heißen soll.

Gustav Frenssen (1863-1945): Die Werke Gustav Fressens waren im Kaiserreich und in der NS-Zeit Massenliteratur. Der Schriftsteller verehrte Adolf Hitler, trat für radikale Maßnahmen der Euthanasie ein und rechtfertigte Antisemitismus und Judenverfolgung. Der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld hat sich bisher noch nicht zu einer Umbenennung des Frenssenufers durchringen können.

Paul von Hindenburg (1847-1934): Der Reichspräsident ermöglichte mit seiner Ernennung Hitlers zum Reichskanzler die nationalsozialistische Diktatur. Wichtige Schritte zur Ausschaltung des Parlamentes sowie Berufsverbote für Juden trug er mit. Bei der Zerstörung der Republik und Etablierung der NS-Diktatur spielte er damit eine wichtige Rolle. Die Umbenennung der Hindenburgstraße im Zooviertel hat der Bezirksrat Mitte bereits beschlossen. Anlieger klagten dagegen. Das Verwaltungsgericht wird frühestens im März eine Entscheidung treffen. Im Bezirk Misburg-Anderten ist keine Umbenennung der Straße Zur Hindenburgschleuse geplant.

Reichspräsident Paul von Hindenburg. Quelle: AP ARCHIV

Hinrich Wilhelm Kopf (1893-1961): Der SPD-Mann war von 1946 bis 1955 Niedersachsens erster Ministerpräsident. Im Zweiten Weltkrieg arbeitete er als Generaltreuhänder für die Haupttreuhandstelle Ost, die unter anderem für die Erfassung, Verwaltung und Verwertung entzogenen polnischen und jüdischen Vermögens zuständig war. Bereits vor dem Vorliegen des ersten Zwischenberichts des Beirats votierte der Bezirksrat Mitte für eine Umbenennung des Platzes vor dem Landtag. Er wurde 2015 der Philosophin Hannah Arendt gewidmet.

Hinrich Wilhelm Kopf, Niedersachsens erster Ministerpräsident. Quelle: Historisches Museum Hannover

Konrad Lorenz (1903-1989): Der Mediziner und Zoologe wurde nach dem Anschluss Österreichs 1938 Mitglied der NSDAP und arbeitete für das rassepolitische Amt. In Publikationen bekannte er sich zur rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus, die als Ziel die Reinhaltung der sogenannten nordischen Rasse hatte. Der Konrad-Lorenz-Platz in Buchholz-Kleefeld trägt weiterhin diesen Namen.

August Marahrens (1875-1959): Als Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Kirche in Hannover wies er Kritik aus der Landeskirche am nationalsozialistischen Staat regelmäßig zurück. 1939 unterschrieb er die rassistischen und antijüdischen „Fünf Grundsätze“ und unterstützte den Krieg gegen die Sowjetunion und den Kampf um „Lebensraum“ im Osten. Der Bezirksrat Döhren-Wülfel hat die Aufhängung eines Legendenschildes am Marahrensweg beschlossen. Im Mai 2021 wurde es installiert.

August Marahrens, Bischof der Evangelisch Lutherischen Landeskirche Hannover. Quelle: dpa

Agnes Miegel (1879-1964): Die Königberger Dichterin, die nach dem Krieg in Niedersachsen lebte, war eine überzeugte Anhängerin des NS-Regimes. Adolf Hitler huldigte sie in ihrem Gedicht „Dem Führer!“, den Feldzug gegen Polen begleitete sie mit kriegsverherrlichenden Schriften. Bereits 2016 wurde der Miegelweg auf Beschluss des Bezirksrates Ahlem-Badenstedt-Davenstedt in Igelweg umbenannt.

Die Dichterin Agnes Miegel. Quelle: dpa

Hans Pfitzner (1869-1949): Der Komponist, Dirigent und Autor politischer Schriften gehörte zu den wichtigsten Musikern in der NS-Zeit und stand auf Hitlers Gottbegnadeten-Liste. Mit Hans Frank, Generalgouverneur des besetzten Polens, verband ihn eine freundschaftliche Beziehung. Zwar setzte sich Pfitzner für eigene jüdische Freunde ein, sah aber dennoch das „Weltjudentum“ als Problem an. Die Pfitznerstraße in Misburg-Anderten trägt auch heute noch ihren Namen.

Josef Ponten (1883-1940): Als Schriftsteller stellte er sich aktiv in den Dienst des NS-Regimes. Ponten arbeite für den „Völkischen Beobachter“, unterzeichnete das Gelöbnis treuester Gefolgschaft für Adolf Hitler und äußerte sich 1934 in einer öffentlichen Rede hämisch über emigrierte oder im KZ inhaftierte Kollegen. Auf Beschluss des Bezirksrates Döhren-Wülfel hat die Stadt im Mai 2021 ein Legendenschild an der Straße Pontenhof aufgehängt.

Ferdinand Porsche (1875-1951): Der Unternehmer und Erfinder leitete von 1938 bis 1945 das VW-Werk bei Fallersleben. Unter seiner Regie waren bis zu 85 Prozent der Belegschaft Zwangsarbeiter. Bei Heinrich Himmler bestellte Porsche persönlich KZ-Häftlinge für den Bau einer Gießerei. Rund 500 Häftlinge, Kriegsgefangene und Verschleppte kamen in seinem Verantwortungsbereich ums Leben. Zudem war Porsche eine wichtige Stütze der Rüstungsproduktion. Der Porscheweg in Vahrenwald-List trägt weiterhin seinen Namen.

Unternehmer und Erfinder Ferdinand Porsche. Quelle: Archiv

Ferdinand Sauerbruch (1875-1951): Der Chirurg Ferdinand Sauerbruch war zwar kein Parteimitglied und Antisemit und hielt bis zuletzt zu jüdischen Freunden wie Max Liebermann. Als Mitglied im Reichsforschungsrat sowie Fachspartenleiter in der Deutschen Forschungsgemeinschaft sprach er sich jedoch nicht gegen Menschenversuche an KZ-Häftlingen aus, obwohl darüber auch auf Tagungen berichtet wurde, an denen Sauerbruch teilnahm. Der Sauerbruchweg in Buchholz-Kleefeld heißt auch heute noch so.

Heinrich Sohnrey (1859-1948): Der Schriftsteller verbreitete bereits vor 1933 in seinen Werken völkisches und antisemitisches Gedankengut. Vor allem seine Schrift „Landflucht ist Volkstod“ war voller NS-Gedankengut. Bereits 2016 wurde die Sohnreystraße auf Beschluss des Bezirksrates Südstadt-Bult zur Lola-Fischel-Straße. Fischel überlebte den Holocaust und war eines der Gründungsmitglieder der Jüdischen Gemeinde in Hannover.

Schriftsteller Heinrich Sohnrey. Quelle: Archiv der Heinrich-Sohnrey-Gesellschaft

Paul Uhlenhuth (1870-1957): Der Mediziner und Forscher war an der Medizinischen Fakultät der Uni Freiburg maßgeblich für die Entlassung von Mitarbeitern wegen ihrer jüdischen Herkunft oder politischen Haltung verantwortlich. Im Rahmen seiner Forschungstätigkeit stellte er Anträge für Versuche auf „rassehygienischer“ Basis. Unter anderem wollte er untersuchen, ob sich das Blut farbiger Kriegsgefangener von dem weißer unterscheidet. Der Uhlenhuthweg in Buchholz-Kleefeld trägt weiterhin den Namen des Mediziners.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Walther Wever (1887-1936): Wever war bis zu seinem Tode Chef des Luftkommandoamtes im Reichsluftfahrtministerium. Er trieb den Einsatz von Fernbombern voran und setzte sich für eine nationalsozialistische Haltung des Offizierskorps ein. Er kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. 1938 wurde er von den Nazis auch in Hannover durch die Benennung der General-Wever-Straße geehrt. 2021 setzte die Stadt die vom Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide beschlossene Umbenennung nach der SPD-Politikerin Ada Lessing um.

Walther Wickop (1890-1957): Der Architekt, von 1923 bis 1957 Professor an der Technischen Hochschule Hannover, trat 1933 der NSDAP bei und war Heinrich Himmlers Vertrauensarchitekt für Projekte im Warthegau. Dadurch hatte er Anteil an den Planungen im Rahmen des „Generalplans Ost“, der die Vertreibung der einheimischen Bevölkerung vorsah und auch Morde an der Zivilbevölkerung in Kauf nahm. Auf Beschluss des Bezirksrates Nord heißt der Wickopweg seit 2020 Doris-Krammling-Jöhrens-Weg. Krammling-Jöhrens war Mitbegründerin der Glockseeschule.

Von Christian Bohnenkamp