Hannover

Das Wirken von Hannovers früherem Oberbürgermeister Arthur Menge in der NS-Zeit darf man wohl als widersprüchlich bezeichnen. Wo andere mit Uniform und Hakenkreuzbinde ihre Treue zu den herrschenden Machthabern dokumentierten, trat Menge weiter konsequent mit Anzug sowie Hut oder Zylinder auf. Mitglied in der NSDAP war er nie, wohl aber in der SS.

Menge gehörte zum erweiterten Kreis des Widerstands des „20. Julis“ und saß nach dem gescheiterten Attentat 1944 bei Kriegsende 1945 im Zuchthaus. Zuvor hatte jedoch auch Menge konsequent mitgewirkt an der Entrechtung und Entfernung jüdischer Mitarbeiter aus seiner Stadtverwaltung. Zu viel des Widerspruchs für Hannovers Rat. Im Kulturausschuss lehnte die Politik mit deutlicher Mehrheit den Wunsch der Stadt ab, das Grab Menges auf dem Engesohder Friedhof zu einer bedeutenden Grabstätte zu machen und damit die Kosten der Grabpflege zu übernehmen.

Menges Familie will nicht mehr für das Grab aufkommen

Die Großnichte des 1965 in der Schweiz verstorbenen und in Hannover beigesetzten Menge hatte bei der Stadt beantragt, dass diese die Kosten für die Grabpflege übernimmt. Ein Ehrengrab war auch der Stadt zuviel angesichts der NS-Verstrickungen ihres früheren Oberbürgermeisters, der dieses Amt von 1925 bis 1937 ausfüllte. „Es geht nicht darum, Arthur Menge zu ehren“, betonte Dezernent Axel von der Ohe, der Konstanze Beckedorf im Kulturausschuss vertrat. Stattdessen wolle die Stadt Menges „Relevanz würdigen“.

Droht zu verschwinden: Die Grabstätte Arthur Menges auf dem Engesohder Friedhof. Die Nachkommen wollen nicht mehr dafür aufkommen, die Politik will nicht einspringen. Quelle: Samantha Franson

Gründe dafür gibt es mehrere aus ihrer Sicht. Menge habe die Stadt Hannover „über zwölf Jahre in einem politisch, wirtschaftlich und sozial sehr schwierigen Umfeld geleitet“, argumentierte die Verwaltung. Mit der Anlage des Lönsparkes und des Maschsees sowie der Kommunalisierung der Herrenhäuser Gärten habe sein Wirken „dauerhafte Spuren im Stadtbild hinterlassen“. Deshalb wollte die Stadt Menges letzte Ruhestätte zu einer „bedeutenden Grabstätte“ machen. Diese Kategorie war 2015 neu eingeführt worden, als Niedersachsens erstem Ministerpräsidenten Hinrich-Wilhelm Kopf aufgrund dessen NS-Vergangenheit das Ehrengrab auf dem Stöckener Friedhof entzogen wurde.

SPD „einigermaßen irritiert“ über Vorschlag der Stadt

Die Politik wollte diesen Schritt jedoch nicht mitgehen. Er sei „einigermaßen irritiert“ über den Vorstoß der Verwaltung, sagte SPD-Mann Robert Nicholls. Nach Menge seien schließlich schon eine Straße und ein Brunnen benannt. „Damit ist es auch mal gut“, erklärte er. Von mutigem Handeln sei „nichts zu sehen“ gewesen, als unter Menges Regie jüdische Mitarbeiter bei der Stadt „rausgeschmissen“ worden seien. „Wenn sich die Familie nicht mehr an den Kosten des Grabes beteiligen will, muss es die Stadt nicht tun“, stellte Nicholls klar.

Bürgermeister Klaus Dieter Scholz ( CDU) warf Menge vor, „wesentliche Schritte zur Etablierung des NS-Systems“ unternommen zu haben. Dass sich dieser als Oberbürgermeister gegen Repressionen gegen die jüdische Bevölkerung zur Wehr gesetzt habe, sei „nicht bekannt“. Für Pirat Bruno Adam Wolf war Menge schlicht „Mitglied einer Mörderbande“, der SS.

Nur die Grünen stimmten für Erhalt des Grabes

Ausgerechnet die Grünen, sonst eher rigoros bei NS-Vergangenheiten, waren für den Vorschlag der Stadt, das Grab Menges als bedeutend einzustufen. „Wenn wir als Landeshauptstadt die Grabstätte des ehemaligen Oberbürgermeisters Arthur Menge nicht für 300 Euro im Jahr pflegen wollen, wird das Grab eingeebnet“, warnte Grünen-Ratsfrau Monika Neveling.

Menge sei „als einer der wenigen Oberbürgermeister in der Zeit des Nationalsozialismus nicht Mitglied der NSDAP“ gewesen. Nach dem Verlust des Amtes und angesichts der Verbrechen durch den Nationalsozialismus habe sich dessen Einstellung geändert. Er habe sich dem Widerstand angeschlossen. Deshalb sei die Erhaltung des Andenkens an Menge „aus historischen Gründen durchaus gerechtfertigt“.

Von Christian Bohnenkamp