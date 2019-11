NPD reicht Klage gegen Demo-Verbot in Hannover ein

Hannover

Es war zu erwarten: Das Demonstrationsverbot der Polizeidirektion Hannover war nicht das letzte Wort, die rechtsextreme NPD klagt vor dem Verwaltungsgericht per Eilantrag. Die zuständige 10. Kammer will noch am Freitag über die geplante Kundgebung am Sonnabend entscheiden.

„Wir gehen davon aus, dass dieses Verbot vor Gericht aufgehoben wird und wir Sonnabend gegen Rundfunkbeitrag und Feldmann demonstrieren werden“, kündigt die NPD bei Facebook am Freitagmorgen an. Die Partei will gegen die Berichterstattung von Feldmann – gemeint ist der NDR-Reporter Julian Feldmann – und weiteren Journalisten, die im rechtsextremen Umfeld recherchieren, protestieren.

Ein Flugblatt zur Demo hatte Mitte der Woche zu einer Neubewertung der Demonstration geführt. Darauf war zu lesen: „Rache für Karl“. Karl M. war bei der Waffen-SS, Feldmann hatte über ihn in der NDR-Sendung „Panorama“ berichtet. Innenminister Boris Pistorius sah in dem Aufruf eine „unmittelbare Gefährdung für die öffentliche Sicherheit“, die Polizei schloss sich der Argumentation an. Die NPD sah die Sache naturgemäß anders: „Weder haben wir vor, Straftaten im Rahmen unserer Versammlung zu begehen, noch ist es in der aktuellen Lage erstrebenswert, zu Straftaten aufzurufen, verstehen wir uns doch als Männer von Recht und Gesetz“, kommentierte die Partei im Netz.

OB Onay will bei Gegendemonstrationen sprechen

Auf jeden Fall stattfinden werden die Gegendemonstrationen. Unter anderem hat Hannovers neuer OB Belit Onay angekündigt, bei der Kundgebung von „Bunt statt Braun“ durch die Innenstadt sprechen zu wollen. Sie startet nicht wie angekündigt am Geibelplatz, sondern um 13.30 Uhr auf dem größeren Stephansplatz. Denn die Veranstalter rechnen mit deutlich mehr Teilnehmern. Bei der Polizei haben sie 2000 angemeldet.

Vom Stephansplatz läuft der Zug der Gegendemo über die Geibelstraße zur Hildesheimer Straße. Von dort geht es weiter zum Aegidientorplatz, wo eine Bühne aufgebaut wird. Dort wird gegen 15 Uhr unter anderem der neue Oberbürgermeister Belit Onay als eine seiner ersten Amtshandlungen zu den Demonstranten reden. Direkt danach sollen drei betroffene Journalisten sprechen. Auch die NPD-Demo sollte durch die Südstadt führen und am Aegi enden.

Von Fabian Mast