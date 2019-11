NPD-Aufmarsch in Hannover: Journalist spricht über Drohungen

Hannover

André Aden wird am Samstag mit einigen seiner Kollegen in der Südstadt sein und Neonazis dabei beobachten, wie sie gegen ihn protestieren. Der 39-Jährige ist einer der Journalisten, den die Rechtsextremisten namentlich für ihren Aufmarsch nennen.

„Die NPD-Demo richtet sich nicht nur gegen diese Personen. Sondern gegen alle, die sich mit dem Themenfeld beschäftigen“, sagte Aden bei einer Pressekonferenz des Bündnisses „Bunt statt Braun“. Ziel der Neonazis sei es, die Experten mit Einschüchterungen mundtot zu machen. Gleichzeitig wollten sie anderen Journalisten damit zeigen, dass sie besser nicht in rechten Kreisen recherchieren sollen, um sich nicht selbst zur Zielscheibe zu werden.

„Der Revolver ist geladen“

Die Wortwahl der Rechten gehe dabei deutlich über das hinaus, was man noch unter Kritik verbuchen könnte. Auf einem Plakat für den Aufmarsch am Samstag fordern sie „Rache“ für den inzwischen verstorbenen Kriegsverbrecher Karl M.. „Rache ist kein Aufruf zum Diskurs“, sagte Aden.

Mit dem früheren SS-Mann Karl M., der an einem Massaker in der französischen Stadt Ascq beteiligt gewesen sein, hatte der NDR-Journalist Julian Feldmann in Nordstemmen ein Interview geführt. „Die Rechten machen uns für seinen Tod verantwortlich“, erklärte Aden die Wut der Neonazis.

Die haben schon vor den geplanten Aufmarsch in der Südstadt gegen Feldmann verbal mobil gemacht. NPD-Bundesvize Thorsten Heise, der auch auf der Demonstration am Samstag sprechen soll, sagte laut Aden im Juni in Richtung des NDR-Journalisten. „Der Revolver ist geladen.“

Drohungen belasten die Familie

Dabei bewege sich die NPD immer geschickt in der rechtlichen Grauzone, relativiere solche Aussagen schon im Satz danach direkt wieder. Die Drohung aber sitze trotzdem. Auch unter dem Rache-Plakat fehlt das NPD-Logo. Das ist nur bei Aufrufen zur „Gerechtigkeit“ für Karl M. zu finden. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es hier mit Profis zu tun haben“, sagte Aden.

André Aden (zweiter von links) bei der Pressekonferenz des Bündnisses „Bunt statt Braun“. Quelle: Clemens Heidrich

Seitdem die AfD die Parlamente erobert hat, konzentriere sich die NPD zunehmend auf die Straße. Dort haben die Rechtsextremisten gelernt, dass ihre Aufmärsche deutlich erfolgreicher sind, wenn sie konkrete Feindbilder benennen. Und da gehören kritische Journalisten dazu. Neu sei dies aber nicht. Schon 2006 sei ein Foto von Aden bei einer NPD-Demo gezeigt worden.

Dass der Aufmarsch ausgerechnet in Hannover stattfindet, liege daran, dass der NDR mit seinem Landesfunkhaus am Maschsee sitzt. „Das könnte auch in jeder anderen Stadt mit NDR-Sitz passieren“, meinte Aden. Er ist überzeugt, dass sich die Rechten vor einer beginnenden Revolution sehen.

Als Journalist gehe Aden mit den Drohungen professionell um. Als Privatperson reagiere er aber schon emotional. Denn nicht nur er, sondern auch seine Familie ist betroffen. „Man fragt sich schon, wo man in den Urlaub fährt oder man einkaufen geht.“

Von Sascha Priesemann