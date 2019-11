„Bunt statt Braun“ rechnet mit 2000 Menschen bei Gegendemonstration

Hannover

Das Bündnis „Bunt statt Braun“ ruft am kommenden Samstag zur Gegendemonstration gegen den geplanten NPD-Aufmarsch in der Südstadt auf. „Das lassen wir mit uns in Hannover nicht machen. Wir wollen ein deutliches Zeichen für Demokratie und Pressefreiheit setzen“, sagt Werner Preissner, Vorsitzender des Stadtverbands des Deutschen Gewerkschaftsbunds ( DGB).

Anders als zunächst geplant, startet die Kundgebung des Bündnisses nicht am Geibelplatz, sondern um 13.30 Uhr auf dem größeren Stephansplatz. Denn die Veranstalter rechnen mit deutlich mehr Teilnehmern. Bei der Polizei haben sie 2000 Teilnehmer angemeldet. „Wie viele kommen, ist immer schwer einzuschätzen“, sagt Preissner. Die Gegendemonstration soll auch stattfinden,sollte der NPD-Aufmarsch noch verboten werden. Dieser richtet sich gezielt gegen einzelne Journalisten, die für den NDR gearbeitet haben.

Aufmarsch und Gegendemo treffen sich am Aegi

Vom Stephansplatz läuft der Zug der Gegendemo über die Geibelstraße zur Hildesheimer Straße. Von dort geht es weiter zum Aegidientorplatz, wo eine Bühne aufgebaut wird. Dort wird gegen 15 Uhr unter anderem der neue Oberbürgermeister Belit Onay als eine seiner ersten Amtshandlungen zu den Demonstranten reden. Direkt danach sollen drei betroffene Journalisten sprechen.

Auch der Aufmarsch der Neonazis wird am Aegi enden. Während der Kundgebung ist der Platz für Autos komplett gesperrt, auch an anderen Orten wird es Behinderungen geben – vor allem in der Südstadt.

„Die Südstadt wird in einem Ausnahmezustand sein. Am Samstag wird kein normales Leben in unserem Stadtteil möglich sein“, sagt Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne. Die Südstadt war schon mehrfach von rechten Aufmärschen betroffen, zuletzt vor zehn Jahren. Daran kann sich Pollähne noch erinnern, den alten „Bunt statt Braun“-Anstecker von damals hat er sich wieder an seine Jacke gehängt.

Aufmarsch hat „neue Qualität“

Pollähne sieht in dem Aufmarsch, der sich gezielt gegen einzelne Personen richtet, eine „neue Qualität“. Für Verdi-Sprecher Matthias Büschking ist das „Ende der Fahnenstange“ erreicht: „Die Rechten hassen kritische Journalisten. Wir stehen hinter den Journalisten.“ Preissner kritisiert, dass der NPD-Aufmarsch überhaupt genehmigt wurde. „Das ist der eigentliche Skandal.“

Auch aus der französischen Stadt Ascq hätten das Bündnis Solidaritätsbekundungen erreicht. Dort sei man „entsetzt“ darüber, dass ein Kriegsverbrechen nun von den Neonazis genutzt werde, um gegen Journalisten zu hetzen, sagt Preissner. In Ascq hat es 1944 ein Massaker gegeben, an dem auch der inzwischen verstorbene SS-Mann Karl M. beteiligt war. Mit diesen hatte der Journalist Julian Feldmann für den NDR ein Interview geführt, auf das sich die Rechten für ihren Aufmarsch beziehen.

Das Bündnis „Bunt statt Braun“ unterstützen auch der Stadtkirchenverband und der Bürgerverein Freundeskreis Hannover. Auch die Grüne Jugend hat zur Gegenkundgebung aufgerufen. Sie stehen von 11.45 Uhr bis 18 Uhr an der Hildesheimer Straße, nördlich der Heinriche-Heine-Straße. Die übrigen drei weiteren Demonstrationen sind inzwischen abgesagt worden. Sie schließen sich zum Teil dem Bündnis „Bunt statt Braun“ an.

