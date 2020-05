Der Vatertag aus Polizisten-Sicht

Hannover

14 Uhr, Treffpunkt Theater am Aegi, die Streife ist pünktlich. Fotograf Michael Wallmüller und ich dürfen mitfahren im VW-Bully mit der Funkrufnummer 84/30, der am Himmelfahrtstag mit Kommissarin Schneider und ihrem Kollegen Hase besetzt ist. Wir dürfen das Duo, das seit zwei Monaten miteinander Dienst schiebt, für eine knappe Stunde begleiten. Es wird eine Hotspot-Tour, vorbei an den Plätzen, Straßen und Orten, an denen die Polizei in den vergangenen Jahren am Vatertag am meisten Arbeit hatte.

Im Polizeiauto: Begegnung unter Kollegen. Quelle: Michael Wallmüller

Anzeige

Die Kommissare sind mittendrin in einer Zwölf-Stunden-Schicht von zehn Uhr morgens bis zehn Uhr abends, selbst feiern am Feiertag ist da nicht drin. „Ich kenne das schon“, sagt der 31-jährige Hase, der seit neun Jahren Polizist ist, „das macht mir überhaupt nichts aus. Polizist zu sein ist und bleibt mein Traumjob.“ Die beiden kommen aus der Polizeiinspektion Süd, die mehrere Stadtteile bis hinunter nach Laatzen betreut. Unser erstes Ziel ist der Maschsee, es geht das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer herunter. Schneider fährt, Hase hat Spaziergänger, Jogger, Radfahrer und Skater im Blick, Bollerwagen sind nicht zu sehen. „Ich achte auf Ansammlungen, bei denen davon auszugehen ist, dass es sich nicht nur um Menschen aus zwei Haushalten handelt“, sagt Hase, der „von einem bisher erstaunlich entspannten Tag“ berichtet: „Was sicher auch daran liegt, dass wir Präsenz zeigen.“ Beispielsweise am Nordufer mit sechs Beamten und gegenüber am Maschpark, wo vier Fahrzeuge nebeneinander stehen.

Weitere NP+ Artikel

Im Polizeiauto: NP-Redakteur Christoph Dannowski. Quelle: Michael Wallmüller

Am Hohen Ufer vorbei geht es Richtung Herrenhausen in den Georgengarten. Von der Straße auf den Fahrradweg, plötzlich nicken sich beide wortlos zu. Ihnen ist eine größere Gruppe aufgefallen. Es folgt ein „aufklärendes Gespräch“. Hase erklärt: „Der Abstand der Personen war in Ordnung. Aber zu den Personen aus zwei Haushalten war einer aus einem dritten dazugekommen. Wir haben der Gruppe erklärt, dass das nicht erlaubt ist.“ Hase ist zufrieden: „Alle haben sich sehr einsichtig gezeigt.“ Noch während die beiden wieder einsteigen, zerstreut sich die Gruppe.

Blick zur Uhr, kurz nach 14.30 Uhr. Hase weiß, dass „das die Zeit war, wo wir in den letzten Jahren vermehrt zu tun bekamen, weil der Alkoholpegel bei vielen deutlich gestiegen war“. Aber auch einer kompletten Maschsee-Umrundung fällt kein Torkelnder, keine Gruppe Betrunkener auf, es bleibt ruhig. Mittlerweile patroulliert auch berittene Polizei am See. Nach 50 Minuten sind wir wieder am Aegi, „keine besonderen Vorkommnisse“, gibt die 22-Jährige Schneider, seit Oktober als Kommissarin im Dienst dem Reporter zu Protokoll. Der wünscht noch sieben weitere ereignisarme Stunden, der Polizisten-Alltag ist lang an diesem Feiertag.

Von Christoph Dannowski