Corona: Bleibt die Inklusion in der Krise auf der Strecke?

Für Kinder mit Behinderungen und ihre Eltern ist das Leben in Corona-Zeiten besonders schwer. Wichtige Hilfen, die im Alltag Entlastung bringen, fallen weg, Therapien können häufig nicht stattfinden. Zudem zählen zahlreiche dieser Kinder aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Auch die Kita- und Schulschließung trifft diese Familien weitaus härter, denn Homeoffice und die Betreuung eines behinderten Kindes sind nahezu unvereinbar.

Henris Welt ist ins Wanken geraten

Auch die Welt von Henri von der Heide (8), eine mit den Jahren mühsam aufgebaute Normalität, ist durch das Coronavirus ins Wanken geraten. Die NP begleitet den Downsyndrom-Jungen seit seiner Einschulung in die Südstädter Otfried-Preußler-Grundschule vor zwei Jahren. Es ist Woche zehn, nachdem Kitas und Schulen im Land geschlossen wurden. Seit Ende April kehren immer mehr Jahrgänge in den Präsenzunterricht zurück. Henri noch nicht. Wenn alles nach Plan läuft, darf der Zweitklässler am 8. Juni wieder in die Schule, die er so sehr liebt und jetzt vermisst. Drei weitere Wochen Ausnahmezustand und Homeschooling.

Downsyndrom-Junge zählte anfangs zu den Risikopatienten

Warum er nicht zur Schule darf, hat der kleine Junge verstanden. „Corona“, sagt er dann. Oder „Krank.“ Welche Dimension die Pandemie hat, davon habe ihr Sohn keine Vorstellung, sagt Mutter Bente (45). Wenn es auf das Virus zu sprechen kommt, sagt der Achtjährige auch oft „Abstand“. Doch für Henri bleibt das nur eine leere Worthülse. Seine Mutter erzählt: „Obwohl wir ihm eingetrichtert haben, dass wir Abstand halten müssen, hat er Probleme, sich daran zu halten.“ Sein kleiner Bruder Jonte (4) schafft das schon gut. Dabei war Abstand zu Beginn der Pandemie für Henri überlebenswichtig, erzählt seine Mutter: „Weil er an Rheuma leidet, bekommt er ein starkes Medikament gespritzt, um die Krankheit in Schach zu halten. Dadurch ist sein Immunsystem stark heruntergefahren. Zum Glück konnten die Ärzte das Medikament inzwischen absetzen, Henri ist jetzt kein Risikopatient mehr.“

Isolation statt Inklusion – zum Schutz der Anderen

An seiner Grundschule ist Inklusion nicht nur Theorie, an der Otfried-Preußler-Schule wird das Miteinander aller Kinder konsequent gelebt. Genau deshalb hatten sich die Eltern damals für die Schule entschieden. Doch im Kampf gegen Corona steht auch an dieser Schule der Gesundheitsschutz über allem. „Zusammen mit seiner Schulfreundin Marlene, die auch das Downsyndrom hat, wird Henri nach der Rückkehr an die Schule von den anderen Klassenkameraden separiert. Ich habe Verständnis dafür, weil es anders nicht zu machen ist“, sagt die 45-Jährige. Isolation statt Inklusion, zum Schutz aller. Nur auf dem Bildschirm kann Henri seine Schulfreunde weiterhin sehen – schon jetzt, jeden Montagabend im Zoom-Meeting.

Als die Schule vor zehn Wochen schloss, wollte es die Familie ohne Notbetreuung schaffen, so Bente: „Aber schnell war klar, dass das nicht klappt. Vier Wochen lang haben wir uns dreimal pro Woche einen Babysitter geholt, das wurde auf Dauer zu teuer.“ Also ging Henri doch in die Notbetreuung. „Wir arbeiten zum Glück in systemrelevanten Berufen.“ In der Schule war er mit seiner Freundin Marlene allein in einer Gruppe. Wenig später wandelte die Region den Anspruch der Schulbegleiter in häusliche Assistenzen um. Noch mehr Erleichterung für die Familie.

„Downsyndrom-Kind ist einfach schwieriger zu betreuen“

Drei Mal in der Woche kommt Henris Assistentin nun zu ihnen nach Hause, Bruder Jonte geht in die Kita, Mutter Bente in ihre Praxis. „Das war eine totale Erleichterung. Ohne diese Unterstützung für Henri könnte ich nicht arbeiten. Ein Downsyndrom-Kind ist einfach schwieriger zu betreuen, man muss ständig daneben sein, sonst hat man das totale Chaos. Außerdem hat er auch kein Zeitverständnis, da bringt es nichts, ihm zu sagen, dass ich jetzt eine halbe Stunde etwas erledigen muss, er steht sofort wieder auf der Matte“, sagt seine Mutter.

Sprachtherapie oder Netflix ?

Stärker als andere Kinder brauche Henri eine feste Struktur. „Aber die hat er durch Corona verloren. Das spiegelte sich anfangs auch in seinem Verhalten wider, er war ganz anders als sonst.“ Deshalb hat die Familie selber Tagespläne eingeführt, damit der Achtjährige weiß, was ihn wann erwartet. Bente: „Das macht vieles entspannter.“ Inzwischen findet auch Henris Sprachtherapie wieder statt – digital, zweimal in der Woche. Dann verschwindet der Achtjährige mit seinem Tablet im Kinderzimmer. „Allein“, sagt er zu seiner Mutter. Also Tür zu. Bente von der Heide schmunzelt: „Am Anfang war ich begeistert, wie toll er das alleine macht, bis bei einer Therapiestunde mein Handy klingelte und Henris Therapeutin mir sagte, dass mein Sohn plötzlich verschwunden war.“ Bente von der Heide muss laut lachen: „Es war der Moment, als mein Kind entdeckt hatte, dass auch Netflix auf seinem Tablet funktioniert. Seitdem bin ich wachsamer.“

Von Britta Lüers