Hannover

Seit dem 1. Juli ist die Raschplatzhochstraße für drei Wochen gesperrt: Statt schneller Autos sind in dieser Zeit dort Musik und Tanz angesagt, das Kunstevent „Stadtlabor“ gehört zum umstrittenen Plan des grünen Oberbürgermeisters Belit Onay, experimentell einige Straßen und Innenstadtabschnitte zu sperren. Für das bunt-provokative „Stadtlabor“, ab 8. Juli hochkreativer Teil des Festivals Theaterformen des Niedersächsischen Staatstheaters Hannover, gibt es umfangreiche Aufbauarbeiten.

80 Veranstaltungen in elf Tagen

Für das ganze Festival Theaterformen gibt es ein Budget von einer Million Euro. Für das „Stadtlabor“ wurde eine Förderung von 240.000 Euro von der Kulturstiftung des Bundes bewilligt. 80 spannende Veranstaltungen in elf Tagen werden sicherlich viele Menschen auf die Hochbrücke locken.

Jetzt sind Sie gefragt:

Bis zum 7. Juli und erneut vom 18. bis zum 22. Juli droht Verkehrschaos noch in den Morgenstunden, da Sperrungen zwischen 20 Uhr und 6 Uhr angekündigt sind. Der Verkehr stockt im gesamten Bereich um die Raschplatzhochstraße, also vor allem auf Berliner und Hamburger Allee. Zudem gibt es laut Polizei ziemliche Rückstaus auf dem Schiffgraben und der Celler Straße. „Es müssen halt alle da unten lang fahren“, so Polizeisprecher Martin Richter. Und genau da liegt das Problem.

Von NP-Redaktion