NP-Test: So knapp werden in Hannover Radfahrer überholt

Hannover

Wie oft werden Radfahrer gefährlich knapp überholt? Und an welchen Stellen kommt das besonders oft vor? Die Region Hannover will das herausfinden und plant dafür ab April einen Test mit zunächst 30 Teilnehmern. Zusammen mit HAZ-Redakteur Bernd Haase durfte ich die Technik vorab ausprobieren. Zusammen haben wir eine 8,3 Kilometer lange Radtour gedreht, auf der wir per Ultraschall bestimmen konnten, mit welchem Abstand wir von Autofahrern überholt wurden. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus. Die wenigsten hielten sich an die Regeln.

1,50 Meter Abstand sind beim Überholen innerorts vorgeschrieben, außerorts sogar zwei Meter. Gängige Rechtsprechung ist das schon länger. Mittlerweile ist dieser Wert zusätzlich in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben. Unter dem Sattel hat mir Hans-Christian Edelmann, Koordinator des Projektes bei der Region, ein Ultraschallmessgerät installiert, wie es auch in den Stoßstangen von Autos zum Einsatz kommt, um beim Einparken zu helfen.

Misst den Abstand: Der Ultraschall-Sensor, den die Region den Testern unter dem Sattel montiert. Quelle: Katrin Kutter

1,50 Meter müssen zum Lenker eingehalten werden

In dem kleinen Kasten, dem sogenannten Open-Bike-Sensor, sind auch ein GPS-Empfänger und der Speicher zur Aufzeichnung der Routen untergebracht. Am Lenker habe ich ein Display, das mir den Abstand der überholenden Autos anzeigt. Per Knopfdruck bestätige ich mit dem Daumen, wenn ich von einem Kraftfahrzeug überholt werde. Das soll verhindern, dass zum Beispiel überholende Radfahrer mitgezählt werden.

Machten den Versuch: NP-Redakteur Christian Bohnenkamp (rechts) und HAZ-Redakteur Bernd Haase. Beide fahren auch im Alltag fast täglich Fahrrad. Quelle: Katrin Kutter

Wichtig: Die 1,50 Meter Abstand müssen von den Autofahrern zum Lenker eingehalten werden und nicht etwa zum Rahmen. Und schon bei den ersten angezeigten Messungen bin ich überrascht, wie viel das eigentlich ist. Offenbar haben mich als nahezu täglichen Radfahrer die unzähligen zu knappen Überholvorgänge bereits so abgestumpft, dass ich schon froh bin, wenn ein Auto beim Vorbeifahren wenigstens einen Meter Distanz zu mir hält.

SUV zwängt sich mit 40 Zentimetern Abstand vorbei

Der Fahrer des Mitsubishi-SUVs, der uns gleich zu Beginn unserer Testtour in der Schlägerstraße überholt, hält sich jedoch nicht einmal daran ansatzweise. Mit gerade einmal 40 Zentimetern Abstand zwängt er sich an uns vorbei. Eine Kleinwagenfahrerin hingegen verhält sich kurz darauf fast vorbildlich: Als sie mich passiert, zeigt das Display einen Abstand von 149 Zentimetern an.

Vorbildlich: Quelle: Dieser Skoda fuhr in der Schlägerstraße mit 149 Zentimetern Abstand an NP-Redakteur Christian Bohnenkamp vorbei.

Wir fahren weiter über die Geibelstraße, auf der es einen zwar schlechten, aber immerhin separaten Radweg gibt. Spannend wird es wieder in der Alten Döhrener Straße. Die ist eine Fahrradstraße, in der Autofahrer eigentlich besonders Rücksicht auf uns nehmen und notfalls geduldig hinter uns her fahren müssten, etwa weil wir – das wäre legal – nebeneinander fahren. Tun wir allerdings nicht. Und das nutzen ein VW-SUV, der sich mit 68 Zentimetern Abstand an mir vorbeizwängt sowie ein weißer Tesla, der mich mit 105 Zentimetern Distanz passiert. Was ich aufgrund meiner Alltagserfahrung als normalen Überholvorgang empfinde, ist tatsächlich fast einen halber Meter zu wenig. Ein roter Stadtmobil-Flitzer (88 Zentimeter Abstand) schert sich ebenfalls nicht um die Gesetzeslage.

Zu knapp: Dieser weiße Tesla hält in der Alten Döhrener Straße nur rund einen Meter Abstand zu den Testern. Quelle: Katrin Kutter

Weiter geht es in die Innenstadt. An der Börse passiert mich ein Üstra-Bus mit vorbildlichen 155 Zentimetern Abstand. Eng wird es wieder im Tunnel Fernroder Straße. Dort ist nur ein extrem schmaler Radfahrstreifen markiert. Ausgerechnet dort könnte Hannovers erste Veloroute durchführen. Als ein Telekom-Transporter vorbeifährt, zeigt mein Display 110 Zentimeter an.

Zu schmal: Der Radweg im Tunnel Fernroder Straße. Ausgerechnet dort könnte eine von Hannovers Velorouten entlang führen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die nächsten Überholvorgänge gibt es erst wieder in der Wedekindstraße. An den Neuplanungen für die Straße hatte es Kritik gegeben, weil die Stadt keinen separaten Radweg einrichten wollte. Sie gab sich mit Schutzstreifen zufrieden. Kurz vor der Hohenzollernstraße sind diese allerdings nicht einmal rot markiert. Vor der Ampel fahren fünf Fahrzeuge an uns vorbei. An die Vorschriften hält sich nur eines davon. Drei halten rund einen Meter Abstand, ein roter VW-Kombi gerade einmal 78 Zentimeter.

Auf die Podbielskistraße sind wir besonders gespannt. Dort sind die Radwege nicht nur auf großen Teilen der Strecke besonders schmal. Die Fahrbahn wird darüber hinaus auf der linken Seite durch die Gleise der Stadtbahnen begrenzt. Heißt: Die Fahrzeuge können nicht zum Überholen auf die Gegenfahrbahn ausweichen. De facto kommt das einem Überholverbot gleich. Würde die Polizei die geltenden Regeln auf diesen Abschnitten konsequent durchsetzen, müsste sie jedem Autofahrer, der einen Radfahrer überholt, ein Bußgeld aufbrummen.

Kaum Platz: Auf vielen Teilen der Podbielskistraße ist beim Überholen von Radfahrern unmöglich ein Abstand von 1,50 Metern einzuhalten. Quelle: Steiner

Die Realität sieht so aus: Auf dem besonders schmalen Teilstück stadtauswärts vor der Brahmsstraße hält kein einziges Auto die Regeln ein. Der Abstand beim Überholen schwankt zwischen 80 und 110 Zentimetern. Kurz vor den Vier Grenzen, wo wir unsere Tour beenden, wird es zwar wieder breiter. Dort jedoch versperrt ein weißer Mercedes mit angeschaltetem Warnblinklicht unseren Radweg. Bei dem vermeintlichen Notfall handelt es sich offenbar um Kaffeedurst, den der Beifahrer in der Bäckerei an der Ecke stillen will.

Fazit: Wo es eng wird, wird die Regel ignoriert

Fazit: Wo ausreichend Platz ist, bemühen sich zumindest die meisten Autofahrer einen halbwegs angemessenen Abstand zu Radfahrern zu wahren. An die vorgeschriebenen 150 Zentimeter hält sich jedoch nur der geringere Teil. Nicht-Überholen und geduldig hinter dem Radfahrer einordnen, wo diese Distanz aufgrund der Enge der Straße nicht eingehalten werden kann, scheint nur für wenige eine Option zu sein.

Allerdings werden sich zumindest geübte Radfahrer selbst darüber wundern, wie viel Abstand 150 Zentimeter tatsächlich bedeuten. Ich fahre selbst gelegentlich Auto, und mir ist bewusst geworden, dass ich mich wohl selbst nicht immer an die Vorschrift gehalten haben. 150 Zentimeter sollten allerdings geeignet sein, innerorts ein deutlich höheres Maß an Sicherheit beim Überholen zu garantieren. Wenn sich die Autofahrer daran hielten.

Ob der einmonatige Versuch der Region tatsächlich im April stattfinden kann, hängt davon ab, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Zum einen, weil Mitarbeiter der Region die Geräte installieren und die Teilnehmer einweisen müssen. Zum anderen, weil wir „aktuell kein wirklich normales Verkehrsgeschehen haben“, erklärt Projekt-Koordinator Edelmann. Die Region denkt deshalb bereits jetzt darüber nach, im Herbst einen weiteren Versuch zu starten. Zumal sie ohnehin für 20.000 Euro die Geräte angeschafft hat.

Region: Wollen nicht die Autofahrer kontrollieren

Genug Nachfrage gibt es: Für den ersten Versuch hatten sich bereits 440 Teilnehmer beworben. Die gewonnenen Daten wollen die Planer bei der Region anschließend intensiv auswerten. „Wir wollen Hinweise gewinnen, wo wir die Infrastruktur verbessern müssen“, sagt Edelmann. Er versichert, dass es nicht darum gehe, „die Autofahrer zu kontrollieren. Wir wollen die Sicherheit erhöhen“.

Selbst tätig werden könnte die Region anschließend allerdings nur in den Umlandkommunen, für die sie zuständig ist. Die Daten will sie aber auch an die Landeshauptstadt Hannover weitergeben, damit diese von der Verwaltung dort ebenfalls für Verbesserungen genutzt werden können.

In Berlin gab es 2018 bereits einen ähnlichen Großversuch mit 100 Radfahrern, den die Tageszeitung „Tagesspiegel“ initiiert hatte. 16.700 Überholmanöver wurden in zwei Monaten gemessen. 9402-mal wurde zu eng überholt, also in 56 Prozent der Fälle. 3019-mal (18 Prozent) hielten Autofahrer nicht einmal einen Meter Abstand ein und riskierten damit „fahrlässig Unfälle“, so das Ergebnis der Untersuchung.

Von Christian Bohnenkamp