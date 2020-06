NP-Test: So fährt es sich auf der ersten geplanten Velorute in Hannover

Hannover

Die Stadt hat die Planungen für ein Veloroutennetz aufgenommen. 13 Strecken sollen in den kommenden Jahren entstehen, Oberbürgermeister Belit Onay will damit den Radverkehrsanteil auf 40 Prozent verdoppeln.

Als erste Route soll die Verbindung aus der Innenstadt nach Bothfeld umgesetzt werden, sie soll ab der zweiten Jahreshälfte 2021 kommen. Die NP hat die geplante Strecke abgeradelt – und gute Abschnitte entdeckt, aber auch Stellen, die noch verbessert werden müssten. Denn auch wenn Velorouten nicht die strengen Vorgaben eines Radschnellwegs erfüllen müssen, so sollen sie den Radfahrenden zügigeres und sicheres Fahren ermöglichen.

Die Strecke startet am Hauptbahnhof. Der Routenverlauf durch die Oststadt ist noch nicht beschlossen. Die eine Variante führt durch den Posttunnel zu einem ampelbelasteten Stück, die andere geht durch das Justiz-Viertel auf dem Volgersweg. Weil Radfahrer dort durch einen Tunnel unter der Berliner Allee hindurch fahren können, geht es schneller voran.

Über Kopfsteinpflaster zur Eilenriede

Allerdings führt dieser Weg auch über die Lärchenstraße, die aus Zweirad-Sicht einer mittelschweren Katastrophe gleicht. Auf dem Kopfsteinpflaster ruckelt alles, noch dazu ist sie sehr eng und dicht beparkt. Sowohl auf dem Hin- und Rückweg müssen wir auf den Fußweg ausweichen, weil sich zwei Autofahrer beharken. Sollte die denkmalgeschützte Straße Teil der Veloroute werden, dann bräuchte sie ähnlich wie die parallel verlaufende Yorckstraße ein fahrradfreundliches Pflaster. Da führt übrigens die Alternativroute entlang: hier ist man als Radfahrer länger unterwegs, sie wäre aber günstiger.

Nervig – das Kopfsteinpflaster in der Lärchenstraße. Quelle: Priesemann

Nach der Buckelpiste geht es endlich an der Hohenzollernstraße am Eilenriede-Rand weiter. Der breite Radweg ist sehr gut befahrbar, man kann ordentlich Tempo aufnehmen. An der Ampel bei der Einmündung zur Bernadotteallee achten rechtsabbiegende Autofahrer manchmal nicht auf die aus dem Wald kommenden Radfahrer. Auch bei der Testfahrt fällt bei einem Autofahrer der Schulterblick aus. Zwei Radfahrer müssen stark bremsen. Zum Glück ist nichts passiert, die Stelle ist aber gefährlich und sollte bereinigt werden.

Gute und zügige Route – die aber wichtige Ziele auslässt

Im Dunkeln wird es am Waldrand zudem schnell duster. Beleuchtung ist bei den Velorouten aber vorerst nur in bebauten Gebieten geplant, obwohl sie aus Radfahrer-Sicht im Wald wohl am wichtigsten wäre. Nach einigen ruhigen Kilometern führt der Weg auf die Podbielskistraße. Jetzt nerven fortan einige Ampeln mit längeren Wartezeiten. Der Weg an der „Podbi“ ist landschaftlich nicht gerade schön, man kommt aber zügig voran.

Auf dem Eulenkamp geht es dann über den Mittellandkanal Richtung Bothfeld. Dort sind die Radwege breit und gut befahrbar. Nach wenigen Metern gabelt sich die Veloroute, ein Teil führt zum Fasanenkrug, der andere Richtung Lahe. Wir entscheiden uns für die Tour zum Fasanenkrug. Auch da geht es erst mal gut vorwärts, bis wir dann kurz vor dem Stadion des OSV Hannover in einen Trampelpfad abbiegen. Hier muss dringend was getan werden, denn auch die Auffahrt auf dem dahinter liegenden Parkplatz ist holprig. Auf der Burgwedeler Straße ist dann wieder ein guter Radweg – Ziel erreicht.

Zur Galerie Die Veloroute von der Innenstadt nach Bothfeld ist die erste Fahrrad-Strecke, die ausgeschrieben werden soll. Wir sind die Strecke abgefahren.

Schnelle Radfahrer schaffen die 8,5 Kilometer in weniger als 30 Minuten, denn es gibt mit etwas mehr als zehn Ampeln vergleichsweise wenige Behinderungen. Für einen Radschnellweg wären die Wartezeiten aber zu lang. Die Route ist schon jetzt gut befahrbar, allerdings sollte sie so auch nicht gelassen werden. Neben der Beschilderung sind noch weitere Investitionen notwendig. Eine Millionen Euro sind pro Veloroute vorgesehen.

Unklar ist, warum beide Bothfelder Routen ausgerechnet die zwei großen Arbeitgeber in der Gegend – Swiss-Life und HDI – auslassen. Dafür geht es teilweise durch weniger stark bewohnte Gegenden. Immerhin: In der Nähe des Fasanenkrugs wird gerade gebaut. Die neuen Bewohner leben direkt an einer Veloroute.

Von Sascha Priesemann