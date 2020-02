NP-Sportredakteur strandet in Würzburg: Das Zug-Hotel 582

Hannover

Erst die Arbeit, dann das Reisevergnügen. Die Texte über den Auswärtssieg von Hannover 96 am Sonntag aus Fürth mussten noch raus, für Online, für die Zeitung, dann noch das Video zum 3:1-Spektakel. Trainer Kenan Kocak hatte sich um 16.15 Uhr aus dem Fürther Stadion verabschiedet. „Kommt gut heim!“ Er stieg mit der Mannschaft in den 96-Bus, die Teenager Linton Maina (19) und Simon Stehle (18) flachsten noch über ihren gemeinsamen Coup zum letzten Tor des Tages: Ein lustiger Wettlauf mit dem Fürther Torhüter. Die Fans machten sich auf den Weg. Es würde eng werden. Wer würde den Wettlauf mit Sabine gewinnen? Ich ließ dem Sturm einen Vorsprung.

Um 18.33 Uhr fuhr der ICE 582 von München nach Hamburg-Altona pünktlich ab. 19.25 in Würzburg. Nichts ging mehr. Der Zug stoppt, Fernverkehr eingestellt, bundesweit. Einige Bundeswehr-Soldaten mussten die Reise in ihre Kasernen ebenfalls abbrechen. „ Würzburg, Hotel, Sonntag, Tatort, es gibt Schlimmeres“, sagte ein Kommandant. Die meisten Passagiere stiegen entspannt aus dem ICE. Der Wettlauf mit Sabine, er war verloren. Aber die Bahn würde in dieser Nacht an Profil gewinnen.

WLAN hat funktioniert

Denn nicht alle Reisenden nahmen sich ein Hotel. Viele übernachteten im Zug. „40 bis 50“, hatte der Schaffner gezählt, der wegen der strengen Medienkontrolle seiner Vorgesetzten von der Deutschen Bahn seinen Namen nicht sagen darf. Diebstähle, Krankheiten, Anfeindungen, Wutausbrüche – nichts sei vorgefallen. Im Gegenteil. „Das wichtigste hat funktioniert, WLAN war die ganze Nacht an“, lacht der Schaffner. Die Bahn stellte Wasser und Kaffee zur Verfügung. „Wein hatten wir leider nicht da“, so der Schaffner. Und das in Würzburg … Aber nur zehn Minuten Spazierweg ist es weit bis zum Wirtshaus Juliusspital, das den Würzburger Silvaner serviert. Diese Kosten übernimmt die Bahn in dieser Sturmnacht allerdings nicht.

Frühstück am Morgen

Morgens um 8 Uhr kommt pünktlich das kostenlose Frühstück ins umfunktionierte Intercity-Hotel 582. Die Firma Le Crobag liefert frische Croissants und Kaffee, der „Petite France“ heißt. Klein Paris am Frühstücksbuffet. „Nehmen Sie, es ist genug da“, sagt der Schaffner. Merci.

Um 8.31 Uhr meldet sich ein anderer Schaffner. „Dieser Zug ist ein Aufenthaltszug, Sie können gerne sitzen bleiben oder sich einen Kaffee im Bordbistro holen. Ich informiere, wenn es weitergeht.“ Um 10 Uhr soll das Zug-Hotel aus Würzburg wieder losrollen, heißt es. Die 96-Mannschaft war am Sonntag weit vor Mitternacht in Hannover angekommen. Einige Fans waren in ihren Zügen in Kassel gestrandet. Zumindest für Würzburg gilt: Der Sturm Sabine war stark gewesen in der Nacht, aber die Bahn hat hier bei den Reisenden richtig Punkte gemacht.

