Wenn Rente Ruhe(-Stand) bedeutet, dann ist Rentner Horst Josch alles – nur kein Ruheständler. Der 78-Jährige ist seit Jahrzehnten unermüdlich in Sachen Rugby, Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche sowie sportliches Netzwerken unterwegs – das hat sich mit Eintritt in den sogenannten Ruhestand 2006 und seinen mittlerweile vier Bypässen nicht geändert.

Josch hat 2014 den Hannover City-Cup – die offene Deutsche Beachrugby-Meisterschaft – und mit Unterstützung seines jüngsten Sohnes das Rugby-Feld mit 320.000 Tonnen Sand nach Hannover geholt, leitete den Sportverein SV Odin mal als Vorsitzender, mal war er Netzwerker, und ist nun offiziell Integrationsbeauftragter, Projektentwickler und Sponsorenbetreuer.

Corona erschwert soziale Aktivitäten

Und dann kam Corona. Josch musste wie fast alle in dem Bereich plötzlich die Aktivitäten runterfahren. Kein gemeinsames Rugby-Live-Gucken per Satellitenschüssel im Vereinsheim – „die internationalen Profis dürfen ja spielen“, keine Touren nach Bristol, der Partnerstadt Hannovers und dem großen Rugby-Partner. Sein Gewaltpräventions- und Integrationsprojekt läuft nach Inzidenz und nur noch in vier Grundschulen statt acht Schulen als Rugby-Fitness statt körpernahem Spiel. Der City-Cup auf dem Steintor fällt nun möglicherweise schon das zweite Mal nacheinander aus. Falls es nicht doch im September stattfinden kann. Und laufend in die Datsche im Weser-Bergland kann er nun auch nicht. „Ich muss immer ein Ziel haben“, sagt Horst Josch – und geht kreativ durch die Krise.

Eines der Ziele liegt genau vor dem Vereinsheim in Herrenhausen An der Graft auf einem öffentlichen Weg: der Spielplatz, gebaut zu Expo-Zeiten, schon recht benutzt und nicht mehr den hiesigen Inklusionsregeln folgend, die mittlerweile auch für öffentlich zugängliche Spielplätze gelten. Und deswegen eben auch gesperrt.

Spielplatz saniert und für alle zugänglich gemacht

Bevor Horst Josch Däumchen drehte, verpflichtete er mal eben seine beiden Volunteers aus Südafrika und sich selbst, hier mal inklusivrechtliche Ordnung hereinzubringen. „Die Abstände mussten vergrößert werden, er muss zugänglich sein für Kinder mit Behinderungen, da musste alles neu“. Die Rutsche, das Wipp-Pferd, die Schaukel und was dort noch so steht, wurden saniert, das Spielhaus herausgeputzt und eine Spielzeugkiste mit Backformen, Schaufeln und was noch das Kinderherz erfreut herbeigeschafft. Dazu wurde feinster Spielsand beschafft, „der ist echt wie weißer Sandstrand“, sagt Josch begeistert. Und ein Verkehrskindergarten inklusive Ampeln, in der Kinder mit ihren Bobbycars die wichtigsten grün-rot-Regeln lernen können, ist an der Seite errichtet.

Das Beste kommt noch: „Ich wollte, dass das Spielhaus auch dauerhaft Witterungsverhältnissen standhält.“ Der Mann, der jahrzehntelang Bauprojekte betreut hat, besorgte Siebdruckplatten. „Das hält und ist aber auch sehr braun“, monierten die Mitstreiter. Das hatte Josch schon längst eine Idee, die nach dem sympathischen Motto „Bunt statt Braun“ klingt – und Ende April genau so umgesetzt wurde. „Ich rief meinen alten Freund Della an, der hat in dieser Zeit ja auch keine Aufträge und für ein kleines Honorar war er gleich dabei.“

Della erstellt Kunstwerke mit Kindern

Della stellte also mit zehn Erstklässlern aus der Schule Auf dem Loh (Nordstadt) kleine Kunstwerke her, „Lustige Gesichter wie Sonne, Mond und Sterne, die da jetzt dran sind. Und die halten. Wenn die Kinder mit ihren Eltern den Spielplatz besuchen, können sie immer sagen, guck, da ist mein Bild“, berichtet ein lächelnder Horst Josch. „Das hält eine ganze Ewigkeit.“

Der ganze Spaß kostet „unterm Strich 5000 Euro, die von Sponsoren und etwas Geld aus dem Präventionsprojekten vorhanden waren“, die Eigenleistungen nicht einberechnet. Geschenkt, winkt Horst Josch ab. Schließlich müssten die Volunteers ja auch zu tun haben, da die Präventionsstunden an den weiterführenden Schulen ausfallen. Und er natürlich. Und wozu hat man so ein großes Netzwerk, wenn nicht der eine und die andere hier mal beim guten Projekt etwas beisteuern kann? „Ich sage denen: Kunst, Kinder, gute Sache – und dann läuft das meistens auch.“

...am 20. April 1943 in Hannovers Nordstadt geboren, wächst dort auf. Dort entdeckt der Hockey-Spieler 1957 in der Nordstadt den Verein Odin und das Rugby-Spiel. Mit 13 Jahren beginnt er eine Lehre als Elektromaschinenbauer, mit 18 Jahren geht er für zwei Jahre zum Bund. Er wird Bauleiter Energieversorgung, hat große Projekte in Hannover wie das frühere Ärztehaus an der Berliner Allee. Es gibt in den 1970ern eine kurze Episode im Öffentlichen Dienst, dann macht er 1982 er etwas, „das richtig Spaß macht“. Der Bildungsverein Arbeit und Leben brauchte jemanden, der Integrationshilfen für zugezogene Kinder von türkischen Gastarbeitern und später für den Aussiedlernachwuchs organisiert, dazu gehört auch die Gewaltpräventionen durch das Rugby-Spiel – „das hat Regeln und ist fair“. 2006 geht Josch in Rente. Horst Josch ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Darf denn dort jetzt auch jedes Mädchen und jeder Junge spielen? „Natürlich“, sagt Josch. Der Spielplatz ist öffentlich zugänglich. Vielleicht hofft Horst Josch ja auch noch, so weitere Jungen und Mädchen – der SV Odin hat auch Mädchenteams – für diese Sportart zu begeistern, die er liebt, seit er 14 Jahre alt ist. Oder die Väter, weil er ja vor Corona dabei war, eine neue Herrenmannschaft aufzubauen. Ruhe wirds für den Ruheständler auf jeden Fall nicht geben.

Von Petra Rückerl