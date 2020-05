Wie die Menschen bei der Expo zur Attraktion wurden

Hannover

Wenn es Abend wird über dem Expo-Gelände, dann geht die Party erst richtig los. Es wird gefeiert, gesungen, getanzt – oft selbst noch lange nach 21 Uhr, wenn die Pavillons längst geschlossen sind. Für viele, gerade auch die Hannoveraner, ist so die Expo 2000 vor allem das: eine 153-tägige Dauerparty.

Na ja, fast zumindest, am Anfang ist erstmal in Sachen Party herzlich wenig los. Denn statt der anvisierten 260.000 Besucher pro Tag kommen zunächst nur erschreckend wenige – im Durchschnitt gerade mal 60.000 pro Tag. Das bereitet den Expo-Organisatoren auch zunehmend Sorgen. Der Ticketverkauf läuft schleppend, die Kritik an den Preisen dagegen wächst proportional an. Einen „Tarifdschungel“ kritisiert bereits im Mai der Spiegel die Eintrittskartenpolitik, eine Familie mit einem Kind zahlt für einen Besuch 159 Mark – das sei viel zu viel. Was tun?

Werbespot und Abendticket retten die Expo

Zwei rettende Einfälle haben die Expo-Manager: Sie lassen Werbespots unter der Regie von keinem Geringeren als Wim Wenders drehen – mit Spinat-Werbe-Ikone Verona Pooth, damals noch Feldbusch, und dem ehrwürdigen Sir Peter Ustinov in den Hauptrollen (siehe Interview). Die beiden sind so weit voneinander entfernt wie der Nord- und Südpol und genau darauf zielt die Werbekampagne auch ab: Egal, ob du reich oder arm, Mann oder Frau bist, alt oder jung, die Expo ist einfach für alle da! „Das gibt’s nur einmal, das kommt nie wieder“ ist dann auch der Slogan, der sich bei allen Expo-Besuchern als Ohrwurm einbrennt.

Und: Die Expo-Leitung korrigiert die Ticketpreise – besonders für das Abendticket. Zehn Mark kostet jetzt der Eintritt ab 19 Uhr. Und damit geben sie den erlösenden Startschuss für die allergrößte Dauerparty, die Hannover je erlebt hat. Plötzlich gibt es abends Staus auf dem Messeschnellweg, und es bilden sich um 19 Uhr Warteschlangen vor den Kassen – ein bis dato ungewöhnliches Expo-Bild.

Anstehen fürs Abendticket: Mit dem günstigeren Preis kommen auch viele junge Leute spontan auf die Expo. Quelle: Blüher

Das Abendticket erweist sich vorwiegend als ein Geschenk an die Hannoveraner selbst. Die hatten bisher Angst, überrannt zu werden, beziehungsweise, dass die Expo auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Viele haben sie auch anfangs gemieden. Doch jetzt profitieren sie plötzlich davon. Oft ganz spontan beschließen gerade die jungen Leute, abends auf die Expo zu gehen, um zu schauen, wo was los ist. Man verbringt seinen Geburtstag dort, lädt zum Junggesellenabschied, für viele Hannoveraner ist die Expo auch einfach eine einzige, große After-Work-Party.

Bei den Mexikanern lernen die Hannoveraner zu feiern

Allen voran bei den Mexikanern lernen die Hannoveraner, wie man richtig Fiesta feiert. Die Lateinamerikaner verwandeln die Zeit am Abend zu einem großen, spontanen Happening und tanzen und trinken, was die Tequila-Flaschen (es sollen 280 pro Nacht sein) hergeben. Dazu gibt’s heiße Rhythmen, tolle Kleider und schöne Tänzerinnen – die Plaza Latina wird in diesem traumhaften Sommer zum wahren Hotspot der Partyszene. Man feiert zusammen, egal woher man kommt und wer man ist, auf der Expo gibt es keine Ressentiments. „Hierherzukommen ist, wie durch eine Kamera in die Welt zu schauen“ sagte die damals 22-jährige lateinamerikanische Tänzerin Gianella Ameglio dem Expo-Journal völlig begeistert.

Fiesta Mexikana: Die Mexikaner zeigen den Besuchern, wie man so richtig Stimmung macht. Quelle: Surrey

Das wollen natürlich die anderen Nationen nicht auf sich sitzen lassen, auf dem Ostgelände vereinigen sich spontan die Länder des Nahen Ostens und feiern rauschende arabische Nächte, im Bayernzelt auf dem Westgelände ist an manchen Abenden die Hölle los, da wird schon im Hochsommer aufs Oktoberfest angestoßen. Dazu gibt es viele Live- und Spontan-Konzerte auf den Plätzen und zahlreichen Bühnen.

Heiße Party im Oktoberfest-Zelt: Hier feiern besonders gern die Engländer. Quelle: Thomas

Endlich springt der Funke über, endlich bekommt die Expo den so wichtigen emotionalen Touch: Jetzt ist die Expo nicht mehr die verkopfte Show von spacigen Zukunftsvisionen, sie ist auch nicht mehr ein einziges Selbstdarstellungs- und Selbstbeweihräucherungsspektakel der teilnehmenden Nationen. Jetzt hat das Partyvolk die Expo erobert und zeigt, wie Menschsein auch funktioniert: in einer friedlichen jungen Welt, die das Leben feiert.

Verona Pooth: „Wir haben auch neben dem Dreh viel gelacht“ Frau Pooth, 20 Jahre ist die Expo her – was sind Ihre Erinnerungen an die Weltausstellung? Natürlich nur gute. Obwohl ja alles für die Expo sehr unglücklich anfing. Die Besucher blieben aus, irgendwie hatte man es versäumt den Menschen mitzuteilen, dass es die Expo überhaupt gibt. Das kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Die Drehs, Sir Peter Ustinov, der anschließende Erfolg der Aktion – ich habe nur gute Erinnerungen an alles. Sie haben mit Sir Peter Ustinov den offiziellen Werbeexpofilm gedreht – wie kam es dazu? Es hatte sich wohl rum gesprochen, dass Werbung mit mir doch ziemlich erfolgreich ist. Man wollte etwas Außergewöhnliches, etwas Einmaliges. Also hat man mich gefragt, ob ich denn mit Sir Peter Ustinov drehen wollen würde. Was für eine Frage ... Der Weltstar, Oscar-Preisträger, von der Queen zum SIR geadelte Hollywood-Star und die kleine Verona aus Hamburg. Ich habe sofort ja gesagt. Und er auch! Wir haben uns sehr gut verstanden. Was für ein toller Mann das war. Wir haben mehrere Spots gemeinsam gedreht, nicht nur einen. Wie war die Zusammenarbeit mit Ustinov? So viel Charisma und Humor, in jeder Faser. Unglaublich. Wir haben auch neben dem Dreh sehr viel gelacht, uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Das Team hatte es nicht immer leicht mit uns beiden (lacht). Wir haben halt alle und jeden aufgezogen. Wie kleine Kinder manchmal. Ich glaube, das war es auch, was mir am meisten an ihm gefallen hat - seine Bildung und seine Erfahrung gepaart mit kindlicher Neugier und die Gabe, über alles und jeden und vor allem sich selbst lachen zu können – überall. Wenn Sie die Spots jetzt ansehen – was geht Ihnen durch den Kopf? Ich war schon irgendwie verrückt, oder? Aber es hat alles sehr viel Spaß gemacht. Und die Spots sind selbst jetzt noch lustig, wie ich finde. Ein wenig Wehmut habe ich natürlich, wenn ich daran denke, dass dieser große Mann nicht mehr unter uns weilt... Sir Ustinov hat Sie in dem Film auf dem Basar für Kamele verkauft – seitdem hat sich das Frauenbild ganz schön verändert. Wie denken Sie heute über diesen Film? Ist diese Frage Ihr Ernst? Ja, auch ich habe mir schon immer einiges anhören müssen auf Grund meines Aussehens. Mal nett, mal super süß, mal schlimm. Ist das nicht immer so und bei allen Themen? Und: Auch damals war es schon überholt, Frauen gegen Kamele auszutauschen. Den Witz haben gerade deswegen ALLE verstanden. Das würde man auch heute sicher noch verstehen. Ich würde ihn mit Sir Peter Ustinov auch heute noch einmal drehen – ganz sicher. Haben es heute Frauen leichter, Karriere zu machen? Ich weiß nicht, wieso diese These immer wieder aufschlägt. Ich glaube, dass es immer schwer war und ist, Karriere zu machen. Ob Mann oder Frau – das war nie einfach. Nur weil es Frauen-Quoten gibt, glaube ich nicht, dass es jetzt einfacher ist. Es gibt sicherlich weniger Anzüglichkeiten oder Belästigungen. Es mag schon sein, dass Frauen heute doch ernster genommen werden. Aber damals wie heute zählt am Ende doch immer eines: Leistung. In Ihrem Leben haben Sie schon viel gemacht – Sie sind Schauspielerin, Moderatorin, Designerin, Werbe-Ikone, Sängerin, Unternehmerin, Schönheitskönigin, Autorin, Ehefrau, Mutter – gibt es noch etwas, was Sie unbedingt erreichen wollen? Das ist schon ganz schön viel, oder? Müsste eigentlich reichen. Daher: Ich nehme das was kommt, so wie es kommt. Und wenn es mir gefällt, dann mache ich es. Das dann aber mit vollem Einsatz. Halbe Sachen sind nicht mein Ding.

Plötzlich wird alles leicht: Mit der Weltausstellung werden die Hannoveraner ihr zurückhaltendes, vielleicht auch spießiges Image los. Das liegt auch daran, dass sie, je länger die Expo geht, über sich hinauswachsen. Gastfreundschaft ist längst keine leere Worthülse mehr, sondern wird mit Taten gefüllt. Jetzt sind nicht mehr die Ausstellungen die Attraktion der Expo – sondern die Menschen. Sie sind die Expo. Das spricht sich herum und zieht neues Publikum, kurz: Die Welt schaut auf Hannover und sieht erstaunt, was hier an Megastimmung möglich ist. Und ein junges, offenes Hannover winkt zurück in die Welt und begrüßt zusammen mit ihr das neue Jahrtausend. So etwas kann man nicht am Reißbrett planen, das passiert, wenn man Menschen machen lässt.

Menschenmassen abends auf der Expo: Die Expo-Plaza wird zur Partymeile. Quelle: Thomas

Nichts kann jetzt die Hannoveraner mehr erschüttern, die Expo wird zum Selbstläufer, selbst die Staus werden spaßig kommentiert: Als beispielsweise Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden auf dem Schnellweg im Stau stecken bleiben und so zu spät zu ihrem Termin auf die Weltausstellung kommen, kommentiert das Niedersachsens damaliger Ministerpräsident Sigmar Gabriel mit den Worten: „Wir sind froh, wenn wir Staus haben!“

Die Expo war ein buntes Fest der Nationen in Hannover

Vielleicht war die Expo 2000 Deutschlands teuerste Party. Es war aber auch Deutschlands längste, ausgelassenste, friedlichste und eine der schönsten Partys. Sie war ein kunterbuntes Fest der Nationen – mitten in Hannover.

Als die Expo zu Ende ging, waren die Hannoveraner ehrlich traurig. Mehrere zehntausend Besucher verfolgten auf der Expo-Plaza die farbenprächtige Darbietung der allerletzten Party. Sie gingen mit Wehmut. Aber sie haben viel gelernt. Ihre Stadt, Hannover, ist selbstbewusster geworden, in diesem Sommer 2000. Aus der Provinzstadt ist eine Metropole geworden, die es schließlich der Welt doch gezeigt hat – ganz selbstbewusst.

Von Maike Jacobs