Es war womöglich die größte Party, die Hannover je gesehen hat: die Expo 2000. Die NP blickt in einer Serie 20 Jahre zurück: Welche Promis und Top-Künstler kamen auf das Messegelände? Wo wurde am lautesten gefeiert? In dieser Folge: So haben die NP-Leser die Expo erlebt. Lesen Sie viele anrührende Geschichten.