Hannover

Naya grinst. „In Dubai haben wir im 35. Stock gewohnt, aber da gab es auch fünf Fahrstühle.“ Nun, wären diese fünf seit mindestens einem Monat außer Betrieb – wie die zwei im Hochhaus am Canarisweg, müssten die Neunjährige, ihre zwölfjährige Schwester Loulia und ihre Mama Noha Ali (37) täglich noch mehr Treppenstufen bewältigen. So geht es „nur“ in den siebten Stock hoch und die drei nehmen es mit Humor. „Dafür ist die Aussicht sehr schön“, sagt Noha Ali und zeigt durch das Fenster der geschmackvoll eingerichteten, sehr ordentlichen Wohnung in Richtung Deister.

Noha Ali mit ihren Kindern Quelle: Behrens

Anzeige

Ab 27. August wird Noha Ali die Aussicht nicht so oft genießen können, denn dann beginnt ihre einjährige, duale Ausbildung als Sozialassistentin, die vom Jobcenter gefördert wird. Die ehemalige Arabischlehrerin wird sowohl in der Oskar-Kämmer-Schule an der Paderborner Straße lernen als auch in einem Kindergarten die Erzieher und Erzieherinnen unterstützen. Und wer weiß, „wenn ich merke, dass ich gut lernen kann, würde ich gern auch noch die Ausbildung als Erzieherin dranhängen“, sagt sie. „Erst einmal empfinde ich diese Ausbildung als große Chance“, sagt sie und strahlt ihre Mädels an.

Weitere NP+ Artikel

Sie hätte lieber deutsche Nachbarn

Sie sind hier angekommen, auch wenn es am Mühlenberg nicht immer leicht ist. „Hier sind sehr viele Ausländer, es wäre für mich einfacher, wenn ich deutsche Nachbarn hätte und mit ihnen deutsch reden könnte“, sagt die 37-Jährige. Für die Hilfsorganisation Adim hat sie ehrenamtlich Stadtteilarbeit gemacht, mit ihren Kindern auf Konzertabenden arabische Lieder gesungen, jetzt fehlt ihr die Zeit, weil lernen muss. Im ersten Jahr hatte sie einen Tandempartner vom Freiwilligenzentrum, „ich traf ihn zehn Monate lang jeden Montag, aber dann verließ er leider die Stadt“. Nun versucht sie mithilfe von Zeitschriften, deutschem Fernsehen und natürlich Gesprächen mit den Kindern, das gelernte Deutsch – sie hat den B1- und B2-Kurs geschafft – zu verbessern. Die alleinerziehende und geschiedene Mutter steht aber nun tatsächlich allein vor allen Problemen, Corona hat auch die Hilfsangebote nicht erleichtert. Ihr Exmann lebt mit ihrem 15-jährigen Sohn, einem begabten Gymnasiasten, in Salzgitter.

Arabisch, Englisch und Deutsch sind ihre Sprachen

In ihrer früheren Heimat Dubai hatten alle in der syrischen Familie Arabisch und Englisch gesprochen, „das haben wir vergessen, weil wir uns hier auf Deutsch konzentrieren“, berichtet Loulia. Doch auch dort, wo Naya und Loulia zur Schule gehen, sind sie mit ihrer Migrationsgeschichte nicht allein. In Nayas Klasse in der Grundschule waren keine Kinder ohne Einwanderergeschichte. Sie hofft, dass sich das ändert, wenn sie nach den Ferien die IGS Mühlenberg besuchen wird. In Loulias Klasse an der IGS Badenstedt sei eine deutsche Mitschülerin gewesen. „Viele Deutsche sprechen auch schon wie Ausländer“, hat sie festgestellt und findet das befremdlich – zumal sie und ihre Schwester akzentfrei reden und das auch möchten.

Begabt: Naya (9) spielt sogar schon Mozart auf dem Keyboard, ihre Schwester Loulia (12) ist ebenfalls musikalisch und zeichnet sehr gut und gern. Beide Mädchen möchten nicht auf den Fotos zu erkennen sein. Quelle: Christian Behrens

Dem Besuch von der Zeitung zeigen die beiden Mädchen, was sie draufhaben. Naya spielt Keyboard und glänzt auch gleich mit Mozart und dem Soundtrack aus Lovestory, Loulia zeigt ihre Zeichenmappe und beweist ihr Talent besonders für Proportionen – und winkt erst einmal bescheiden ab. „Ich bin ja Anfängerin.“ Dennoch hat sie große Pläne, wie auch ihre Modezeichnungen beweisen: „Ich möchte ein großes Geschäft für Hochzeiten aufmachen, so mit schönen Kleidern, Schminken, Masken.“ Naya ist sich noch nicht so sicher, was sie mit ihren Talenten alles anfangen kann. „Ich möchte, dass sie Anwältin wird. Sie kann die deutsche Sprache sehr gut, sie hat Selbstbewusstsein, das wäre schön“ sagt die stolze Mama.

Begabt: Naya (9) spielt sogar schon Mozart auf dem Keyboard, ihre Schwester Loulia (12) ist ebenfalls musikalisch und zeichnet sehr gut und gern. Beide Mädchen möchten nicht auf den Fotos zu erkennen sein. Quelle: Christian Behrens

Was hier gilt, haben die drei gelernt: Die Familie ist in Sicherheit, „wir habe hier ein gutes Leben“. Wenn Noha Ali ihre Kinder und sich irgendwann ohne Leistungen des Jobcenters durchbringen kann – „dafür arbeite ich hart“, will sie die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Damit auch ihren Mädchen alles offensteht. Angekommen sind sie schließlich. Übrigens auch kulinarisch, jedenfalls im süßen Bereich. „Der Käsekuchen ist das beste“, sagt Noha Ali. Und strahlt.

Staatenlos in Hannover Noha Ali und ihre Kinder sind in Syrien, in Aleppo im Norden, geboren worden. Ihre Eltern und Großeltern leben dort bereits seit 70 Jahren, aber sie sind nach wie vor staatenlos. Weil sie Palästinenser sind. Wenn Noha Ali und ihre Kinder eines Tages den deutschen Pass erhalten, wird dies der erste ihres Lebens sein. Weltweit gibt es nach Angaben des UNHCR einige Millionen sogenannte Staatenlose, das UN-Hilfswerk im Nahen Osten zählt etwa fünf Millionen registrierte arabische Palästina-Flüchtlinge. Sie leben seit Generationen unter anderem im Libanon, in Jordanien und auch in Syrien. Menschen, die ganz normal arbeiten gehen, Familien und auch Grundstücke besitzen, aber eben aus politischen Gründen – Nahost-Politik – niemals eingebürgert worden sind. Noha Ali und ihr syrischer Mann verließen Syrien 2004, um in den Vereinten Arabischen Emiraten, in Dubai, zu arbeiten. Für die Geburt der Mädchen flog sie nach Aleppo, um dann wieder in der Stadt der Wolkenkratzer zu leben und als Arabischlehrerin zu arbeiten. 2015 musste sie gehen, weil sie sich von ihren Mann getrennt hatte. „Mir blieb der Bürgerkrieg in Syrien oder ein anderes Land“, erzählt Noha Ali. Deutschland hätte einen sehr guten Ruf unter Arabern, Ali wollte, dass ihre Mädchen gleichberechtigt und frei aufwachsen können – und so flog sie 2015 mitten in der Flüchtlingsbewegung mit allen drei Kindern nach Deutschland. „In Friedland lebten wir mit 13 Menschen in einem Zimmer“, erzählt sie. „Aber das war klar, es kamen so viele Flüchtlinge nach Deutschland, es waren einfach zu viele“. Eine allein reisende Frau mit drei Kindern, „es war nicht einfach“, sagt sie leise. Und macht eine werfende Bewegung über die Schulter. „Egal, es ist vorbei.“ Nach einem Monat in dem Erstaufnahmelager und zwei Monaten in Uslar ging es auf ein Dorf nahe Leer, „dort waren sehr nette, hilfsbereite Menschen. Wir sind bis heute in Kontakt“. Doch als ihr Flüchtlingsstatus nach zehn Monaten gesichert ist, möchte sie lieber in eine Stadt. „Wenn man in Aleppo und in Dubai gelebt hat, kann man nicht in einem Dorf leben“, sagt sie und lächelt. „Das Leben in Hannover hört nie auf, das gefällt mir gut.“

Sicher in die Zukunft: Noha Ali (37) flüchtete allein mit ihren Kindern. Jetzt sind alle froh, in Deutschland zu sein. Quelle: Christian Behrens

Von Petra Rückerl