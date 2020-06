HANNOVER

Ein Blick auf die Internetseite der Expo-Grund GmbH lässt keinen Zweifel: „Die Grundstücke auf dem Gelände der Expo 2000 sind inzwischen alle verkauft“ ist dort zu lesen. Eine Meldung, die lange auf sich warten ließ, genau genommen 19 Jahre. Das letzte freie Grundstück, das Ende 2019 veräußert wurde, war das geteilte Gelände des ehemaligen monegassischen Pavillons nahe Sydney Garden mit rund 5000 Quadratmetern Grundstücksgröße.

Käufer: Die städtische Bau-Entwicklungsfima Hanova – weil sie vor Ort eine Zweigstelle haben möchte, da in Nachbarschaft zum Expo Park gerade der Stadtteil Kronsrode entsteht. In dem baut Hanova immerhin 280 Wohnungen. Und: „Wir wollen die Aktivitäten im Expo Park gerne weiter aus nächster Nähe mit begleiten“, sagt Karsten Klaus, der Geschäftsführer von Hanova.

Die Verbundenheit zu dem Areal liegt auf der Hand. Denn das, was auf den insgesamt 160 Hektar vor den Toren Hannovers in den knapp vergangenen 20 Jahren entwickelt wurde, trägt entscheidend die Handschrift der Baugesellschaft, beziehungsweise deren Tochter. Die Grundstücksverkäufe hatte nämlich die Hanova-Tochter Expo-Grund abgewickelt, die nach Ende der Weltausstellung 2000 mit dem Ziel gegründet worden war, die Flächen auf dem ehemaligen Expo-Ost-Gelände zu verkaufen – unterm Strich ein zähes Geschäft.

Viele Pavillons sind verschwunden

Von dem Gelände der ehemaligen Weltausstellung ist – mit Ausnahme des Messegeländes natürlich - nur wenig geblieben, denn die meisten Pavillons und Gebäude waren nicht winterfest. Sie waren nur für die Sommerzeit gebaut. Lediglich 28 für die Weltausstellung errichtete Gebäude oder Pavillons werden bis heute genutzt. Das bekannteste Beispiel: Aus dem ehemaligen belgische Pavillon wurde der Peppermint Pavillon. Er gehört dem Musikproduzenten Mousse T., der einst als DJ im Casa Blanca am Weißekreuzplatz in Hannover auflegte und später mit dem Remix von Tom Jones „Sex Bomb“ 2004 einen Welthit landete. Und im Pavillon von Dänemark war zunächst eine Ausbildungsakademie der dänischen Modemarken Vero Moda und Jack & Jones angesiedelt, aktuell sitzt dort das Architektur- und TGA-Planungsbüro Carsten Grobe Passivhaus.

Und weiter: Die Gebäude der Länder Großbritannien und Schweden nutzen Boxenhersteller BMS sowie die Elterninitiative Teeny Weenies, die eine Krippe und eine Kita betreiben, beides bilingual. Schließlich die Finbox von Finnland, in der seit Expo-Ende Messebauer Helmut Zeisig sein Projektbüro hat. Oder der Litauische Pavillon, im hannöverschen Volksmund wegen seiner Form auch „Staubsauger“ genannt. Er stand 19 Jahre lang leer, verrottete vor sich hin, war Spielfläche jugendlicher Abenteurer. Kurz vor Abriss wegen Baufälligkeit kam 2019 das Sehnder Unternehmen „Beste Bau“ und errichtet jetzt in dem ex-Pavillon seinen neuen Firmensitz. Der Firmenchef ist erklärter Expo-Fan: „Dieser Pavillon hat Geschichte. Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum der so lange leer stand. Das ist ein Denkmal, sowas muss man erhalten“, sagte Geschäftsführer Jan-Niclas Berkefeld, nachdem bekannt wurde, dass er das Expo-Original gekauft hatte.

Holländischer Pavillon wurde Sinnbild erfolgloser Nachnutzung

Und dann natürlich der Holländische Pavillon: Lange Zeit leerstehend und immer wieder Objekt zum Teil kurioser Ideen wie die, in den „gestapelten Landschaften“ eine Shrimps-Zucht aufzubauen. Tatsächlich aber wurde einer der beliebtesten Pavillons der Weltausstellung das Beton gewordene Sinnbild der zunächst erfolglosen und dann schleppenden Nachnutzung des Expo-Geländes in der öffentlichen Wahrnehmung. Nun aber tut sich dort was: Die Bremer Zechbau-Gruppe lässt 375 Appartements für Studierende errichten. Auch der markante Bauteil mit seinem „Wald“ wird eingebunden – er ist für Start-up-Unternehmen vorgesehen. Die Baupläne durchlaufen gerade die Ratsgremien der hannoverschen Stadtpolitik, mit durchweg positiven Abstimmungen. Allein, der Baubeginn steht aktuell noch nicht fest.

Manches von der Expo 2000 ist aber auch dauerhaft weg. Nepals Pavillon etwa steht in Wiesent bei Regensburg – er wurde im Himalaya-Park wieder aufgestellt. Der indischen Pavillon ist ebenfalls noch erhalten. Er befindet sich aber in Letter bei Hannover, ist zunächst in eine Tennishalle umgewandelt worden. Jetzt ist er ein Indoor-Spielplatz. Und aus dem kolumbianischen Pavillon ist ein Café geworden – er steht am Allersee in Wolfsburg. Nach Braunschweig vor die Hochschule hat es den Pavillon von Mexiko verschlagen. Nobel die Nutzung des Schweizer Pavillons in der Straße Sydney Garden: Ferrari Lumani hat sich dort angesiedelt. Das als Klangkörper konzipierte Gebäude der Schweiz, das aus aufgestapeltem Holz bestand, ist allerdings abgebaut worden. Das Bauholz wurde verkauft und teilweise in das Besucherhaus des Kernforschungszentrums Cern in Genf eingebaut. Ähnlich ging es dem jordanischen Pavillon. Mit den Steinen wurde ein Restaurant am Klagesmarkt aufgebaut. Aber auch das steht nicht mehr, es musste Wohnungen weichen.

Wer hat den türkischen Pavillon gekauft?

Es gibt aber auch noch Ungeklärtes auf dem Gelände: Unbekannt ist zum Beispiel, was aus dem türkischen Pavillon wird. Das Gebäude gehörte bis zum vergangenen Jahr dem türkischen Staat. Er hat es inzwischen verkauft. An wen – ein großes Fragezeichen. Das gilt auch für den Deutschen Pavillon. Nach der Expo gab es gut zehn Jahre lang rauschende Firmenpartys und Ausstellungen im Pavillon, seit einigen Jahren aber machen überarbeitete Brandschutzauflagen Großevents in dem Gebäude unmöglich, eine Folge des Love-Parades Unglück von Duisburg. In der Flüchtlingskrise schlug die Stadt Hannover zu, kaufte die Immobilie von Unternehmer Josef Wund aus Friedrichshafen für 5,5 Millionen Euro und brachte dort Flüchtlinge unter: Der Deutsche Pavillon wurde von Anfang November 2015 bis Mitte Februar 2016 mit 400 Flüchtlingen voll belegt. Bis zum 11.August 2016 wurde er noch als Flüchtlingsnotunterkunft gebraucht.

Inzwischen sind die Flüchtlinge weg, verteilt in kleinere Unterkünfte der Stadt. Die große Eventhalle steht nun leer. Vermietet sind dort lediglich einige Dutzend Büros im seitlichen Gebäudetrakt. Was aus dem Pavillon als Ganzes wird? Bei der Stadt heißt es, dass die Möglichkeiten einer Revitalisierung im Rahmen eines anstehenden öffentlichen Interessenbekundungsverfahrens ermittelt werden solle – heißt im Klartext: Aktuell hat man keine Ideen.

Expo-Park Ost hat eine wechselvolle Geschichte

Überhaupt: In der Gesamtheit betrachtet, liegt hinter dem kompletten Expo-Park Ost eine äußerst wechselvolle Geschichte. Direkt nach der Weltausstellung sollten sich Internet- und Hightech-Firmen in dem neuen Gewerbegebiet ansiedeln. Doch als es losgehen sollte, platzte die Dotcom-Blase. Die Nachmieter blieben aus, viele Pavillons standen leer. Dann kam die Finanz-und Wirtschaftskrise 2008/2009, die die Vermarktung ausbremste. Schließlich wurde die Strategie geändert, Raum geschaffen für Ansiedlungen – mit Qualität. Wie für die Hochschule Hannover, die auf dem Gelände rund 2500 Design-und Journalistik-Studierende unterrichtet. Dann kamen rund 2500 Multimediaberufsschüler dazu. Heute sind insgesamt fünf Unternehmungen aus dem Hochschulbetrieb angesiedelt: die Hochsschule Hannover (HsH), die Fernuni Hagen, die Leibniz Akademie, das Campe Bildungszentrum Hannover, die Hochschule für Musik und Theater mit ihrem Schauspielzweig.

Dazu kommen mehr als 2000 Mitarbeiter von Unternehmen, darunter Ikea, BMW, Ferrari, das Musikstudio und Eventlocation Peppermint Pavillon, die Tui-Arena. Delta Bau und die HRG haben im Expo-Park ebenfalls Bürostandorte. Rund 100 Unternehmen haben sich inzwischen niedergelassen. Eine Erfolgsmeldung aus jüngerer Zeit: Die Ansiedlung des Degener Verlags, der spezialisiert ist auf Schulungsunterlagen für Fahrprüfungen, und auf dem Grundstück des ehemaligen polnischen Pavillons zurzeit seinen neuen Firmensitz errichtet.

Wende für den Expo-Park Ost kam im Jahr 2016

Stefan Schlutter, Sprecher und Leiter der Geschäftsstelle vom Verein Expo Park, sieht die Wende zum Positiven mit der Ansiedlung bekannter Groß-Unternehmen wie BMW oder Ikea rund um das Jahr 2016. „Danach ging vieles Schlag auf Schlag.“ Dass sich die Vermarktung des Geländes über so viele Jahre hingezogen hatte, habe mit dem Anspruch von Stadt Hannover und Vermarktungsgesellschaft Expo Grund zu tun, nicht jeden Interessenten auf das Gelände zu lassen – etwa Lebensmittel-Discounter oder Fast Food-Ketten. Zudem sollten sich keine Unternehmen ansiedeln mit sogenannten innenstadtrelevanten Sortimenten wie Drogerie- und Kosmetikartikel, Haushaltswaren, Bücher und Zeitschriften oder Unterhaltungselektronik. „Und dann dauert die Vermarktung eben länger“, so Schlutter.

Hanova-Chef Karsten Klaus sagt, ein Schlüssel zum Erfolg sei es gewesen, die großen Grundstücke des Geländes marktgerecht zu teilen. Das Areal des monegassischen Staates etwa sei 30.000 Quadratmeter groß gewesen, man habe es in sechs Parzellen zu je 5000 Quadratmeter geteilt – und schließlich an den Käufer bringen können. Zudem habe der allgemeine Mangel an Angeboten von Gewerbeflächen in Hannover dem Expo-Park in die Karten gespielt. Und: „Wir haben den Expo Park gezielt auf der Immobilienmesse Expo Real in München angeboten. Daraus hat sich etwa die Ansiedlung der Riegler & Partner Holding aus Österreich entwickelt, die ein Open-Space-Bürocenter für gut 30 Millionen Euro realisiert“, sagt Karsten Klaus.

Vermarktung bei der Expo Real brachte Erfolg

Telekommunikationsanbieter htp ist seit 2004 im Expo-Park zu Hause und gehört damit zu einem der ältesten Anlieger. htp-Chef Thomas Heitmann ist zudem langjähriger Vorsitzender des Expo Park Vereins, dem Zusammenschluss der Anrainer, der zugleich ein Netzwerk-Verbund ist und das Hauptziel hat, das Expo-Ost-Gelände zu beleben. „Die Stadt Hannover hat immer an diesen Standort geglaubt. Zusammen mit dem Verein und Expo-Grund haben wir das Areal über Jahre entwickelt und nach außen geworben, wie attraktiv dieser Standort letztendlich ist“, sagt Thomas Heitmann. Man habe langen Atem haben müssen, es habe sich aber gelohnt. Auch er sieht in der konsequenten Vermarktung bei der weltgrößten Immobilienmesse Expo Real einen Baustein für die am Ende erfolgreiche Vermarktung.

Interview: Vielfalt macht den Standort interessant Thomas Heitmann ist seit 2004 Geschäftsführer beim Telekommunikations-Anbieter htp mit 227 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2019). Seit 2008 ist er Vorsitzender des Expo-Park-Vereins, dem Zusammenschluss der Anrainer mit zurzeit 52 Mitgliedern. Herr Heitmann, 2004 war der Expo-Park im Vergleich zu heute noch schlecht entwickelt. Trotzdem hat sich Ihr Unternehmen dort angesiedelt. Was war der Grund für diese damals eher mutige Entscheidung? Wir hatten auch andere Optionen, aber schon eine gute Vision dafür, dass wir wachsen wollten. Die Erweiterungsmöglichkeiten waren da, die wir dann auch genutzt haben. Dann spricht die gute Verkehrsanbindung für diesen Standort. Unser Verbreitungsgebiet, das von Braunschweig und Wolfenbüttel über Hameln-Pyrmont bis nach Schwarmstedt reicht, können wir über Messeschnellweg und die Autobahnen A 2 und A 7 sehr gut erreichen. Und: Unsere Mitarbeiter sind antizyklisch zum Berufsverkehr in Hannover unterwegs. Kurzum: Bis heute sehen wir das Gute in diesem Standort. Lange Zeit hatte es der Expo-Park schwer, in der Öffentlichkeit als attraktiver Wirtschaftsstandort wahrgenommen zu werden. Was meinen Sie, wann kam die Wende? Aus Sicht von htp war dies die Ansiedlung der Hochschule, die Plaza ist seither schön belebt und die Mensa können wir inzwischen mitnutzen. Vorher glich das Areal einer öden Betonwüste, und es herrschte Totentanz. Heute sehen wir junge Menschen, die – zumindest vor Corona – in Gruppen zusammen stehen oder sitzen und klönen oder Frisbee spielen. Eine tolle Entwicklung. Enticklung des Stadtteils Kronsrode positiv für Expo-Park Und die Wende aus Sicht des Vereinsvorsitzenden Expo-Park? Da kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, nämlich die Entwicklung des Stadtteils Kronsrode in der Nachbarschaft. Seither hat es diverse Neuansiedlungen gegeben, Firmen suchen Wohnungen für ihre Mitarbeiter in der Nähe des Arbeitsplatzes und finden sie in Kronsrode. Außerdem ist der Expo-Park künftig besser integriert. Die Leute haben doch oft gedacht: „Ich das noch Hannover oder schon Laatzen?“ Heterogenität macht Gelände attraktiv Können Sie Kritik von Leuten verstehen, die sagen, der Expo-Park gleiche einem Gemischtwarenladen, den es nur deshalb gibt, damit das Gelände besser vermarktet werden konnte? Der rote Faden, der sich über das Gelände zieht, ist die Architektur. Vieles ist anspruchsvoll und oder optisch ansprechend. Aus meiner Sicht wäre es langweilig hier im Expo-Park, wenn es nur Schuhläden geben würde. Gerade diese Heterogenität, speziell durch die Hochschulen, macht den Standort interessant. Zum Beispiel Sporthaus Gösch. Der Ausstattungspartner von Hannover 96 e. V., der 96-Profi-Mannschaft und der Recken eröffnet voraussichtlich im Sommer einen Showroom. Ich gehe davon aus, dass der Expo-Park dann auch Anlaufpunkt wird für Sportler. Jetzt beginnt die Gestaltung 20 Jahre nach Ende der Weltausstellung sind alle Grundstücke des ehemaligen Geländes nun verkauft. Droht jetzt der Stillstand? Ich bin mir sicher: Das Ende der Vermarktung ist der Beginn der Gestaltung.

Einer der aktivsten Mitglieder im Verein Expo-Park ist Uwe Klingenberg. Er verkauft und vermietet seit zehn Jahren exklusive Design Möbel, etwa für die Berlinale oder beim Sommerfest des Bundespräsidenten. Seine Einschätzung zum Expo Park? „Wegen seiner Geschichte ist das kein normaler Standort. Die Erwartungshaltung bei der Nachnutzung war sehr hoch am Anfang. Vielleicht hätte die Stadt eher den Stecker ziehen müssen, als sich abzeichnete, dass es mit der IT-Branche nichts wurde. Dadurch blieb vieles über lange Zeit leer auf dem Gelände.“ Heute ist Uwe Klingenberg sehr zufrieden: „Ich möchte keinen anderen Standort haben.“ Er freue sich auf die neuen Nachbarn und auf die Baustellen rings um sich herum. Und auch der Unternehmer selber hat Erweiterungspläne – er baut noch eine weitere Halle für den Möbelverkauf. Nach seiner Einschätzung sei die Handbremse für das Gelände in dem Moment gelöst worden, als Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus die Vermarktung übernommen hatte. „Wir erleben gerade die aktivste Zeit im Expo-Park“, sagt Uwe Klingenberg.

Zukunft des Geländes ist noch lange nicht zu Ende

Was nun aber aus der Gesellschaft Expo-Grund nach dem Verkauf des letzten Grundstücks wird, steht laut Karsten Klaus noch nicht fest. Es gibt aber eine Vision: „Wir lassen Expo-Grund wohl als leere Hülle für künftige, tolle Projekte bestehen, mit denen wir bald auch an die Öffentlichkeit gehen.“ Klingt ganz so, als wenn 20 Jahre nach dem Ende der Weltausstellung in Hannover die Zukunft an diesem Standort noch nicht zu Ende ist.

Von Andreas Voigt