Wenn Melanie Wike und ihre Kameraden zusammensitzen und überlegen, mit welchen meist selbst ausgedachten Spielen und Aufgaben sie ihre Pflaster-Knirpse das nächste Mal überraschen kann, ob einer von den Jungs und Mädchen möglicherweise im nächsten Monat Geburtstag hat oder wie er oder sie sich bei der letzten Aufgabe geschlagen hat, dann geht ihr richtig das Herz auf. „Wir vermissen die ganz schrecklich und es wird Zeit, dass wir wieder richtig sehen können.“

Normalerweise machen Melli & Co. mit den Knirpsen von fünf bis zwölf Jahren das, was sie selbst als kleine Johanniter erlebt haben. Man trifft sich dienstags in der Johanniterzentrale am Wasserturm im Kabelkamp 3 bis 5, lernt die Dinge an Erster Hilfe, die in diesem Alter gehen. „Stabile Seitenlage können die schnell und vor allem wissen sie, dass und wie jeder Hilfe holen kann, wenn jemand in Not ist.“ Die Kinder hätten „unfassbar Bock darauf, spielerisch etwas zu dem ernsten Thema zu lernen“. Konfliktbewältigungsspiele gehörten dazu, denn als spätere Sanitäter kann es immer mal Stress geben. Aber auch Besuche im Zoo, bei der Feuerwehr, bei der Polizei – zum Thema Selbstbehauptung – sind Bestandteile der „Ausbildung“, „geplant war der Besuch beim Technischen Hilfsdienst“.

Zur zweiten Welle wurde gehandelt

Und dann kam Corona. Elf Pflaster-Knirpse ohne Job – und ihre vier Betreuer ohne Pflaster-Knirpse. „In der ersten Welle haben wir nur über die Eltern Kontakt gehalten“, berichtet die 24-Jährige. „Aber dann war uns die Pause zu lang.“

Man kann blind davon ausgehen, dass auch die Pflaster-Knirpse ihre Betreuerinnen und Betreuer vermissen, das Spiel mit dem Ernst des Lebens, die Freude der Zusammenkünfte, das Austoben in einer besonderen Gemeinschaft. Aber der Trost, einmal im Monat ein persönlich vorbeigebrachtes Paket beziehungsweise vier Butterbrotstüten voller spannender Spielaufgaben, macht so viel Spaß, dass die Kinder doch irgendwie wieder das Gefühl haben, richtige Johanniter zu sein.

Wenn sie etwa den Rettungswagen, den sie im Original später mal selbst steuern wollen, aus leeren Milchtüten, Schaschlikspielen und mehr zusammenbauen sollen – für das Bastelmaterial und die Anleitungen haben Melli Wike und Melvin Frohnberg (18) gesorgt und die Tüten natürlich persönlich vorbeigebracht. Wenn die Knirpse selbstgemachte Stressbälle von ihnen bekommen, weil Corona eben für alle nicht so witzig ist. Oder Kressesamen, die beim Sprießen an ihre Betreuerinnen erinnern. Gut, die Sache mit dem Schleim, der aus Chia-Samen hergestellt werden sollte, war vielleicht nicht die allerbeste Idee. „Das gab echt Sauereien in der Küche“, erzählt Wike mit Schalk in den Augen.

Im Livestream werden Geschichten vorgelesen

Aber da ist einfach noch mehr. Da lesen Melanie Wike und ihre Freunde („zwischen Johannitern kommt eigentlich immer irgendwann die Freundschaft“) im Livestream Ermutigungsgeschichten von Rettern und Geretteten und die Kinder malen währenddessen Mandalas. Live und in Farbe wird vor der Kamera gebastelt, damit das Zusammengehörigkeitsgefühl aufrecht erhalten bleibt. „Wir bekommen dann Fotos mit Feedback, die Reaktionen der Kinder und Eltern sind unfassbar große Energie- und Motivationslieferanten“, sagt Melli und bekommt beim Erzählen und den Gedanken an die Kids „gerade eine fette Gänsehaut“.

Eltern sind entlastet und gerührt

Das gilt auch für die Eltern. „Es ist rührend, wie lieb und kreativ die Betreuerinnen und Betreuer von der Johanniter-Jugend mit unseren Kindern sind. Dass sie jeden Monat bei uns vor der Tür stehen, gibt den Jungs das Gefühl: wir sind wichtig“, sagt Ulf Werner, Vater eines Neun- und eines Fünfjährigen. „Unsere beiden Jungs sind so jedenfalls bislang gut durch die Corona-Zeit gekommen.“

