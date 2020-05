Geheimdiplomatie und Fairness: Wie ausgerechnet Hannover die Expo bekam

Hannover

Drei Männer, eine Frau und eine tollkühne Idee – das war der Ursprung eines Events, das Alt-Kanzler Gerhard Schröder spöttisch als „die teuerste Party, die Hannover je veranstaltet hat" bezeichnete. Dabei war auch er ein Freund der Expo 2000. Die 153 Tage, an denen die Welt zu Gast hier war, sind für ihn noch heute „eines der überragendsten Ereignisse, die unser Land Niedersachsen, aber vor allem Hannover je auf die Beine gestellt haben".

Auf die Idee, eine Weltausstellung in Hannover auszurichten, war der spätere Messechef Sepp Heckmann 1987 gekommen. Tollkühn war der Vorschlag, den er der damaligen Finanzministerin Birgit Breuel machte, vor allem deshalb, weil er ihn sofort umsetzen wollte. Spätestens 1998, zum 50. Geburtstag der Deutschen Messe AG, sollte auf deren Gelände die Expo laufen.

Überzeugungsarbeit im Kaminzimmer

Klappte natürlich nicht. Aber mit der Idee hatte Heckmann der sonst so spröden Messe-Aufsichtsratsvorsitzenden so etwas wie einen Floh ins Ohr gesetzt. Im Kaminzimmer seiner Kleefelder Villa trafen sich eines Abends Heckmann, Breuel, der Messe-Chef Klaus Goehrmann, Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg mit Ludolf von Wartenberg. Der einstige CDU-Parteivorsitzende war gerade zum Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft berufen worden. Und diesen Minister, Martin Bangemann, wussten Heckmann, Breuel und Schmalstieg inzwischen, mussten sie auf ihre Seite ziehen. Der Alt-OB erinnert sich: „Nur Deutschland konnte sich für die Weltausstellung bewerben. Für Stadt und Land wäre das unmöglich gewesen.“

Wartenberg war begeistert. Von diesem Abend an begann eine Art Geheimdiplomatie in höchsten Kreisen. „Wir haben den damaligen Kanzler Helmut Kohl für unsere Idee überzeugt und den SPD-Parteichef Hans-Joachim Vogel“, erinnert sich Schmalstieg. „Auflage des Bureau International des Expositions war, immer auch die politische Opposition einzubinden.“ In Niedersachsen mussten die drei Männer und die Frau deshalb Begeisterung nicht nur bei Ministerpräsident Ernst Albrecht, sondern auch seinem Widersacher Gerhard Schröder schüren.

Der geheime Plan sollte nicht zu schnell bekannt werden

„Die hannoversche SPD und auch den Oberstadtdirektor Hinrich Lehmann-Grube haben wir nicht eingeweiht“, sagt Schmalstieg. Alle ahnten, dass der noch fast geheime Plan zu schnell bekannt geworden wäre. „Alle Bedenkenträger hätten wir sofort auf der Rolle gehabt.“

Bangemanns nicht zu unterschätzender Beitrag war die Preisgabe des Plans. Am Abend des 15. Februar 1988, als der Bundeswirtschaftsminister die Computermesse CeBIT in Hannovers Opernhaus eröffnete, hatte der Liberale das schon fast vergessen und sich vom Redepult zum Platz begeben. Dann drehte er um, ging noch mal zum Mirko und verkündete, die Bundesrepublik Deutschland werde sich beim Bureau International des Expositions (BIE) um eine Weltausstellung in Hannover bewerben.

Hannover trat gegen Paris , Toronto , Venedig und Hongkong an

Der Satz saß. Zuerst Geraune im Saal, dann hektische Recherche, was das denn genau zu bedeuten habe. Und fortan wurde an Plänen, an Terminen und am Themenmotto „Mensch-Natur-Technik““ gefeilt. Die deutsche Konkurrenz (darunter das Ruhrgebiet) hatte Hannover ausgestochen – jetzt musste sich Niedersachsens Landeshauptstadt gegen Miami, Rio, Paris, Toronto, Venedig und Hongkong behaupten.

„Der größte Nachhaltigkeitskongress“ „Die Expo 2000 hat Hannover einen Image- und Innovationsschub gebracht, wie es ihn zuvor kaum gab.“ Das sagt der langjährige Messechef Sepp Heckmann im NP-Interview. Allerdings habe die Stadt verpasst, Chancen auf Dauer zu nutzen, findet er. Herr Heckmann, wie feiern Sie 20 Jahre Expo? Corona-bedingt ist leider keine große Feier möglich. Ich werde mit meiner Familie anstoßen. Bestimmt haben sich Eindrücke der Expo bei Ihnen wie auf einer Festplatte eingebrannt. Was ist unvergesslich? Die Begegnungen mit den Menschen, mit Politikern, Königen, Nobelpreisträgern. Die Zusammenarbeit in und für die Expo, getragen vom großen gegenseitigen Respekt. Mit dem Expo-Thema „Mensch -Natur -Technik“ haben Sie schon vor 20 Jahren auf Herausforderungen hingewiesen, die heute als dringender denn je begriffen werden. Was gab damals den Ausschlag? Gerade erst habe ich mir das erste Briefing anschaut. Ich saß am Schreibtisch und überlegte mir, wie sieht unsere Welt in 20 Jahren aus? Mir war klar, alles weiter so laufen zu lassen, verbot sich. Die Aufgaben waren schon erkannt, ein Weiter so nicht möglich. Die Umweltproblematik forderte Lösungen. Man musste intensiver beispielsweise über Kreislaufwirtschaft nachdenken. Im Grunde war die Expo der größte Nachhaltigkeitskongress, den es weltweit je gegeben hat. Auch so ein Superlativ – aber was ist dem gefolgt? Die Stadt Hannover hätte das Thema Nachhaltigkeit dauerhaft für sich reklamieren müssen. Alle zwei Jahre einen Kongress ausrichten, neue Denkanstöße geben zum Thema Nachhaltigkeit, Forschungsschwerpunkte schaffen. Dass das verpasst wurde, finde ich schade. Wie nachhaltig war die Expo selbst? Die Weltausstellung hat Hannover einen Image- und Innovationsschub gebracht, wie es ihn zuvor kaum gab. Bei den Planungen hatten Nachhaltigkeitsfragen erste Priorität. Davon profitieren wir noch jeden Tag. Auch die Messe hat von der Expo profitiert; ihr Gelände war weltweit beispielhaft. Ich kann nur hoffen, dass es nach der Corona-Krise wieder aufwärts geht. Allerdings muss man aus der Pandemie und ihren Folgen Lehren für die Zukunft ziehen: Dieses Streben nach immer mehr Wachstum darf einfach so nicht weitergehen. Wir müssen umdenken. kig

Am 14. Juni 1990 fiel die Entscheidung. Am Vorabend hatte Venedig verzichtet, als einzige Bewerberin neben Toronto und Hannover noch im Rennen. Im Sitzungssaal der französischen Eisenbahnergewerkschaft erlebten die Delegierten des BIE und die Delegationen der Bewerberstädte einen Krimi. Es stand schon 20 zu 17 für Toronto – da wendete sich das Blatt. Am Ende hieß das Ergebnis 21 zu 20 für Hannover. Die entscheidende Stimme kam vom Delegierten der DDR, wenige Monate vor deren Auflösung. „Machen Sie sich keine Sorge: Ich werde für Hannover stimmen“, hatte der Mann aus Leipzig Hannovers OB zugeraunt.

Feier und Jubel nach der Abstimmung in Paris: Sepp Heckmann (von links) und Klaus Goehrmann (Vorstand Deutsche Messe AG), Stadtdirektor Peter Halm, Niedersachsens Finanzministerin und spätere Expo-Generalsekretärin Birgit Breuel, und Hannovers Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg. Quelle: Berger

Schmalstieg und Birgit Breuel fielen sich in die Arme und küssten sich. Eine Szene bestaunt und beklatscht auch von Sepp Heckmann und Klaus Goehrmann. Das Expo-Märchen von Hannover hatte die erste Hürde geschafft – doch noch viele, angefangen von Finanzierungsproblemen, organisatorischen Pannen, bis hin zu hoch gesteckten Erwartungen und zunehmenden Ressentiments beim grünen Bündnispartner im Rat der Stadt und in der Bürgerschaft mussten genommen werden.

Bürgerentscheid für die Expo fiel knapp aus

Im Juni 1992, acht Jahre vor der Veranstaltung, entschied sich Hannover mit 51,5 zu 48,5 Prozent für die Expo. Schmalstieg und seinen Verbündeten fielen tonnenschwere Steine vom Herzen. Was mussten Sie alles zur Überzeugung leisten? Im Morgengrauen nach Spuren von Magerrasen auf Hannovers Kugelfangtrift forschen (, wo ursprünglich ein Parkplatz entstehen sollte), irritiert Berechnungen beobachten, denen zufolge nicht 18, sondern 40 Millionen Gäste zu erwarten seien, den Bürgern die Angst nehmen vor jahrelangen Baustellen, sich streiten über angemessene Eintrittspreise ...

Die Bürgerbefragung in Hannover ging sehr knapp aus. Quelle: Bubbel

Während das Fußball-Sommermärchen 2006 sich Jahre später als gekauftes Ereignis herausstellte, sei für das Expo-Sommermärchen nie auch nur ein Pfennig oder Cent Bestechungsgeld geflossen, versichert Schmalstieg. „Manche haben versucht, die Hand aufzuhalten – doch wir ließen uns nie darauf ein.“ Zu den Zukunftsvisionen habe eben auch die von Fairness, Anstand und gleichen Chancen gehört.

Schmalstieg : „Die Expo war ein Geschenk Gottes.“

In sein persönliches Expo-Sommermärchen kann der Alt-OB immer, wenn er will, neu eintauchen – indem er eine der drei Tagebuch-Kladden öffnet und seine Einträge liest. „Schöne Erinnerungen“, sagt er. „Die Expo war ein Geschenk Gottes.“ Beim Rückblick schmerzt die Gewissheit, dass sich das alles nicht wiederholen lässt: „Eine Großveranstaltung dieser Güte wäre heute nicht nur in Hannover, sondern in ganz Deutschland undenkbar.“

Von Vera König