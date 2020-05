20 Jahre danach: 34 kuriose Fakten über die Expo 2000

Hannover

Was wurde nicht über die Besucherzahlen der Expo 2000 diskutiert. 40 Millionen sollten es werden, 18,1 Millionen sind es am Ende geworden. Und die haben eine fantastische Schau mit sympathischen Gästen aus der ganzen Welt gesehen und erlebt. Am Ende war die Weltausstellung so viel mehr als nur eine Besucherzahl. Was man auch aus diesen Zahlen herauslesen kann:

65.000 mit Helium gefüllte Luftballons stiegen zur Eröffnung der Expo 2000 in den Himmel. Die Ballons waren im Siebdruck mit dem Schriftzug: „Die Zukunft ist eröffnet“ bedruckt.

170 Leuchtstelen illuminierten die „Exponale“, damals Europas größte Fußgängerbrücke (128 Meter lang und 37,5 Meter breit) – 2013 abgelöst von der Fußgängerbrücke im schwedischen Sölvesborg im Westen von Blekinge. Diese hat eine Länge von 760 Metern.

Die Exponale war seinerzeit die größte Fußgängerbrücke Europas. Quelle: Dröse

100 verschiedene Biersorten gab es auf dem Gelände.

7.500.000 Fahrgäste nutzten die Seilbahn, um sich einen Überblick über das Gelände zu verschaffen.

18,1 Millionen Besucher kamen auf das Messegelände. Im Vorfeld der Veranstaltung war mit 40 Millionen Gästen gerechnet worden.

21.000 Heuschrecken wurden in der Themenpark-Ausstellung „Ernährung“ verzehrt.

Die Weltausstellung brachte Exotik nach Hannover, auch kulinarischer Art: So gab es zum Essen auch mal eine Heuschrecke. 21.000 gingen davon während der Weltausstellung über den Tresen. Quelle: Thomas

116.304 Besucher pro Tag kamen im Expo-Gesamtdurchschnitt auf das Messegelände. Damit war die Schau eine der erfolgreichsten Weltausstellungen in der Geschichte. Mehr Gäste pro Tag konnten unter anderem Paris (1900: 239.909), Brüssel (1958: 224.078) oder Osaka (1970: 350.922) anlocken.

197.717 Besucher pro Tag kamen vom 20. bis 26. Oktober 2000 durchschnittlich auf die Expo und machten diese Woche zur erfolgreichsten der ganzen Veranstaltungszeit.

51.262 Besucher kamen im Durchschnitt pro Tag in der zweiten Veranstaltungswoche auf das Messegelände. Damit war die Zeit vom 9. bis 15. Juni die schwächste Woche der Expo.

160 Hektar groß war das Expo-Gelände, dies entspricht der Größe von Monaco oder anders ausgedrückt, 235 Fußballfeldern.

240 Minuten Wartezeit mussten Besucher zum Teil vor einigen Pavillons in Kauf nehmen, vor allem am Planet M, Cyclebowl oder dem Planet of Visions des Themenparks.

Ein Blick in den Themenpark Planet of Visions. Quelle: Dröse

4 Kilometer Fußweg legte laut Marktforschungs-Ergebnissen ein normaler Gast an einem Tag auf dem Expo-Gelände zurück. 75 Kilometer hätte man laufen müssen, um alle Angebote zu Fuß zu erkunden.

90 Tonnen echten Wüstensand ließen die Emirate für ihren Pavillon extra einfliegen.

Die Kamele des Pavillons der Vereinigten Arabischen Emirate. Quelle: Surrey

35.000 Mark kostete das teuerste „ Souvenir“ im Kanadischen Pavillon, ein riesiges Gold-Nugget.

8600 Taucher haben das Weltwunder unter Wasser gesehen.

Weltwunder unter Wasser. Quelle: Thomas

3200 einzelne Toilettenhäuschen gab es auf dem Gelände.

33 Prozent der Expo-Gäste kamen mit dem Auto zum Messegelände. Das am zweitmeisten genutzte Verkehrsmittel war die Stadtbahn mit 18 Prozent, gefolgt von Reisebussen (16 Prozent) und S-Bahn (13 Prozent). Am wenigsten wurden Park-&-Ride-Parkplätze (fünf Prozent) und Nahverkehrsbusse (drei Prozent) genutzt.

280 Flaschen Tequila wurden im Schnitt pro Nacht im Mexikanischen Pavillon geleert.

Der Mexikanische Pavillon. Quelle: Thomas

88 Prozent der Expo-Besucher kamen aus dem Inland ( Süddeutschland: 37 Prozent, Norddeutschland 32 Prozent, Hannover 22 Prozent, Ostdeutschland sieben Prozent), zwölf Prozent aus dem Ausland ( Europa: 56,7 Prozent, übrige Welt: 43,3 Prozent).

6 Windräder drehten sich auf dem Dach des Holländischen Pavillons.

Expo-Besucher haben zum Teil mehr als eineinhalb Stunden gewartet, um in den Holländischen Pavillon kommen. Quelle: Dröse

21 Stunden dauerte die Marathon-Version der Faust-Inszenierung von Peter Stein.

3000 Kubikmeter massive Holzbalken, daraus bestand der Schweizer Pavillon auf dem Ostgelände. 50 Meter lang und neun Meter hoch waren die gestapelten Wände des Pavillons.

767 weltweite Projekte waren registriert worden, davon 280 in Deutschland und 487 internationale Projekte. Rund 3.000 Projekte hatten sich für die Registrierung beworben.

84 Birken standen im Finnischen Pavillon.

Finnischer Pavillon Quelle: Koch

1300 Schilder, 170 Masten und 150 Lagetafeln halfen den Besuchern, sich auf dem Weltausstellungsgelände zurechtzufinden.

4000 Menschen sahen am 12. Juni auf der Großbildleinwand das EM-Spiel Deutschland– Rumänien, darunter auch 200 rumänische Expo-Mitarbeiter.

1000 Kilo lebende Fische vom Zitteraal bis zum Piranha tummelten sich in den Aquarien des Pavillons von Venezuela.

Aquarien im Pavillon von Venezuela: Piranhas. Quelle: Surrey

291 Stufen muss man überwinden, um den Hermes-Turm am EXPO-See zu erklimmen.

220 Stunden von Goethes Werk konnten die 6006 Faust-Besucher sehen, verteilt auf neun Wochen.

155 Nationen und 27 internationale Organisationen nahmen an der Expo teil. Die USA sagten ihre Teilnahme kurzfristig im April 2000 ab, da der Kongress eine staatliche Finanzierung abgelehnt hatte und nicht ausreichend Sponsorengelder zusammengekommen waren.

1 Adeliger sorgte für Schlagzeilen: Ernst August Prinz von Hannover urinierte am 15. Juni 2000 gegen den türkischen Pavillon. Wenig später wurde vom Expo-Gelände aus die Unterhaltungssendung „Wetten, dass ..?“ ausgestrahlt. Den Vorschlag zur Saalwette, fünf Türken zu finden, die an den deutschen Pavillon urinieren, schloss Moderator Thomas Gottschalk direkt aus.

Prinz Ernst August von Hannover während eines Expo-Besuchs Quelle: Thomas

9,50 D-Mark kostete am Eröffnungstag eine Bratwurst. Der Preis sorgte für allgemeine Empörung. Die Nachricht hielt sich wochenlang hartnäckig, obwohl sich der Preis bereits zwei Tage nach der Eröffnung bei 4 bis 5 D-Mark eingependelt hatte.

137.000 Keramikfliesen bildeten das weltgrößte Puzzle im Pavillon des World Wildlife Fund for Nature ( WWF). Für 200 Mark konnten Besucher ihren Namen auf einem der Puzzlesteine verewigen und somit dazu beitragen, die Tiervielfalt am Leben zu erhalten.

25.000 Pkw-Stellflächen standen direkt am Gelände zur Verfügung, 32.000 weitere an Park-and-Ride-Plätzen in der Region. 700 Busparkplätze gab es unmittelbar in Geländenähe und 2300 Stellplätze waren für Fahrradfahrer eingerichtet worden.

Von Mirja Pflug, Fabian Mast und Sönke Lill