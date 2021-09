Hannover

In den gesamten 16 Jahren der Kanzlerschaft von Angela Merkel war kein Satz prägender als „Wir schaffen das“. Als Flüchtlinge aus Syrien, Nordafrika, dem Irak und Afghanistan 2015 in Ungarn festsitzen, lässt Merkel sie einreisen – obwohl eigentlich andere EU-Länder für die Menschen zuständig gewesen wären und ohne den Asylanspruch zu prüfen. Allein im Jahr 2015 stellten am Ende fast eine Million Menschen einen Asylantrag.

Shakila Nawazy hat viele von ihnen in Hannover beraten, als Dolmetscherin unterstützt, sich für die Integration von Geflüchteten starkgemacht: „Die Situation war und ist traurig“, sagt sie heute, „vor allem, weil sich in all den Jahren kaum etwas getan hat.“ Nawazy weiß, wovon sie spricht: Sie ist in den 1990ern selbst von Afghanistan nach Deutschland geflohen.

„Die Flucht war nicht leicht“

Als Nawazy aus Kabul fliehen musste, war sie 19 Jahre alt: „Ich war eine junge Studentin und oft auf der Straße, um zu protestieren“, erinnert sie sich an ihr Leben unter der Schreckensherrschaft der Taliban. Schon damals war die Sicherheitslage im kriegszerstörten Land desaströs. „Ich hatte Angst, dass ich im Gefängnis eingesperrt werde.“ Ihr gelang gemeinsam mit ihren Eltern und fünf Geschwistern die Flucht nach Deutschland: „Der Weg war nicht leicht und als wir ankamen, wurde es auch nicht leichter.“

Viele Bilder konnte Shakila Nawazy aus Kabul auf der Flucht nach Deutschland nicht mitnehmen. Dieses Bild von 1993 hat sie mitgebracht: Es zeigt die junge Jura-Studentin (links) mit einer ihrer Mitstudentinnen in einem Kriminalistik-Seminar. Quelle: Ilona Hottmann

In Deutschland wurde beispielsweise ihr Studium nicht anerkannt: „Ich wollte also noch einmal Jura studieren.“ Doch das war ohne entsprechenden Aufenthaltsstatus nicht möglich: „Damals hatte ich das Gefühl, dass sich niemand um die Akten von Geflüchteten kümmert“, sagt Nawazy heute. Jahrelang sei ihr Prozess stehen geblieben. Sie habe in Deutschland weder arbeiten noch studieren dürfen, habe in einer Flüchtlingsunterkunft gewohnt ohne Chance auf eine eigene Wohnung. „Und genau das sind Probleme, die auch heute noch für Flüchtlinge bestehen“, so Nawazy.

Flüchtlingskrise 2015: „Willkommenskultur ausgestrahlt“

Dass Merkel während der Flüchtlingskrise die Grenzen nicht schloss, als Schutzsuchende 2015 massenweise von Ungarn über Österreich nach Deutschland kommen, rechnet Nawazy ihr hoch an: „Das hat eine Willkommenskultur ausgestrahlt und für die notwendige Aufmerksamkeit gesorgt.“ So war beispielsweise ein Selfie von Merkel mit einem Geflüchteten um die Welt gegangen, welches bei einem Besuch in einem Flüchtlingsheim in Berlin entstanden war: „Was dabei vergessen wird, ist, wie schrecklich die Flüchtlingsunterkünfte oft sind und wie schwierig, es für Geflüchtete ist, eine richtige Wohnung zu bekommen.“ Nawazy ist trotz der in 2015 ausgestrahlten Willkommenskultur nicht glücklich mit der Asylpolitik in Deutschland: „Es war für mich als Geflüchtete in den 1990ern schwierig, in Deutschland anzukommen, es war schwierig für die vielen Flüchtlinge in 2015 und es ist auch heute nach wie vor schwierig.“

Nawazys größter Kritikpunkt sei, dass die Vorgänge in den Behörden zu unflexibel und zu bürokratisch seien: „Die Geflüchteten warten eine halbe Ewigkeit, weil die Bearbeitung der Anträge so lange dauert“, weiß Nawazy. Besonders schlimm sei das, weil immer die Angst mitschwinge, wieder abgeschoben zu werden. „Und auch vom Flughafen in Hannover-Langenhagen wurden eine Vielzahl von Flüchtlingen abgeschoben“, betont Nawazy. „Tausende Anträge wurden abgelehnt, Menschen zum Beispiel sogar noch in diesem Jahr kurz vor der Machtübernahme der Taliban zurück nach Afghanistan geflogen.“

Gescheiterter Afghanistan-Einsatz

Von Merkel ist Nawazy insbesondere wegen des gescheiterten Afghanistan-Einsatzes enttäuscht: „Sie hatte als Kanzlerin so viel Macht und hat sich meiner Meinung nach immer zu viel an Amerika orientiert.“ Der Afghanistan-Einsatz sei undurchdacht gewesen: „Es tut einfach weh, zu sehen, wie die Menschen nach Abzug der westlichen Truppen so allein gelassen werden.“ Den Menschen drohe die Rückkehr der strengen orthodoxen und antiwestlichen Lehre, in der einzig die Scharia – das islamische Recht – gilt. Nawazy habe Cousins und Cousinen in Afghanistan, deren Töchter nun nicht mehr zur Schule gehen dürften. Frauen seien an der Kabuler Universität nicht mehr zugelassen. „Journalistinnen, Juristinnen, Moderatorinnen und andere Frauen, die vorher in der Öffentlichkeit standen, bleiben nun zuhause und verstecken sich vor den Taliban.“ Denn die hätten ihren Kurs längst deutlich verschärft.

„Flüchtlinge landen in neuer Perspektivlosigkeit“

„Die Taliban bringen Zivilisten um. Es ist in meinem Heimatland wieder nicht sicher“, sagt Nawazy. Dennoch müssten sich Geflüchtete in Deutschland in einem meist langen Prozess um den Flüchtlingsstatus bemühen und erst einmal beweisen, dass sie in ihrem eigenen Land Gefahren ausgesetzt waren: „Viele Geflüchtete können sich aufgrund von Sprachbarrieren nicht äußern oder sind Analphabeten.“ Wenn Nawazy berate, stelle sie oft fest, dass die Menschen traumatisiert seien: „Das, was sie in ihrem Heimatland erlebt haben, haben die meisten noch lange nicht verarbeitet.“ Doch auch in Deutschland werde es für viele Geflüchtete nicht besser: „Sie landen in einer neuen Perspektivlosigkeit“, weiß Nawazy. Grund dafür sei auch die geringe Sozialhilfe von unter 400 Euro, die die meisten Geflüchteten bekämen.

In ihrem Büro im Unternehmerinnen-Zentrum berät Nawazy Geflüchtete sowie Migrantinnen und Migranten: „Oft auch ganze Familien“, sagt sie. Deshalb steht gegenüber vom Schreibtisch ein großes Ecksofa, auf dem mehrere Personen Platz finden. Quelle: Ilona Hottmann

Das größte Problem sei oftmals die Familienzusammenführung, die in vielen Fällen über drei Jahre dauere: „In meinen Beratungen spreche ich Vätern, deren Kinder und Ehefrau noch im Krisengebiet sind. Die leiden extrem, und werden fast verrückt vor Sorge um ihre Familie.“ Eine Flucht für die ganze Familie sei aber meist zu teuer, weshalb die Familienväter zuerst flüchten würden.

Nawazy selbst bekam nach einigen Jahren in Deutschland einen Studienplatz an der Fachhochschule Hannover im Fach Sozialpädagogik: „Dort durfte ich mit viel Glück studieren und das, obwohl ich nur eine Duldung für den Aufenthalt in Deutschland hatte.“ Ihr Leben bekam eine neue Richtung: „Es war zwar nicht Jura, aber mit Paragrafen habe ich ja heute nach wie vor viel zu tun“, so Nawazy. Seit 2015 ist sie mit ihrer Krisenberatung für Geflüchtete und Migrantinnen und Migranten im Unternehmerinnen-Zentrum in Hannover-Linden tätig: „Ich weiß, was die Menschen durchgemacht haben. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich als Mensch zweiter Klasse fühlt.“

Die Merkel-Ära: 2005 bis 2021 31. August 2015: „Wir schaffen das“ ist das wohl bekannteste Zitat Angela Merkels. Als Hunderttausende aus Syrien fliehen und auf Deutschland die Aufnahme vieler Flüchtlinge zukommt, fällt dieser Satz in der Bundespresse­konferenz. Kurz darauf schließt sie nicht die Grenzen, als Schutzsuchende massenweise von Ungarn über Österreich nach Deutschland kommen. In voller Länge: „Ich sage ganz einfach: Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das! Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden.“ 10.09.2015: Selfies von Merkels Besuch einer Berliner Einrichtung für Flüchtlinge gehen um die Welt. Merkel hatte sich eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Berlin-Spandau angeschaut. 18. Januar 2016: Woche für Woche ziehen Demonstranten durch Dresden und andere Städte, um gegen eine angebliche „Islamisierung des Abendlands“ und gegen die Asylpolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Das Feindbild der Demonstranten schlechthin ist Merkel. Anfang 2016, nach der Silvesternacht, in der es insbesondere in Köln zu zahlreichen sexuellen Übergriffen durch Migranten kam, ist die Wut besonders groß. 15.08.2021: Zum Ende ihrer Kanzlerschaft steht Merkel vor den Scherben des Afghanistan-Einsatzes, den sie 2005 von Gerhard Schröder „geerbt“ hat. Die militant-islamistischen Taliban haben die Hauptstadt Kabul zurückerobert. Die Bundeswehr evakuierte Menschen, bevor die westlichen Truppen endgültig abgezogen wurden. Merkel versuchte, jenen Mut zu machen, die noch in Afghanistan verblieben sind. „Diejenigen, die mit der Luftbrücke nicht mehr in Sicherheit gebracht werden können, werden wir nicht vergessen. Wir werden uns weiter um ihre Ausreise bemühen”, sagte sie.

Schon 2005 habe sie sich vom Regierungswechsel erhofft, dass sich in Sachen Asylpolitik etwas ändere, Geflüchtete sich eines Tages nicht mehr wie Menschen zweiter Klasse fühlen müssten: „16 Jahre später hoffe ich jetzt wieder.“

Von Sophie Peschke