22. November 2005: Nach dem Sieg bei der Bundestagswahl wird Merkel am 22. November 2005 im Parlament zur ersten deutschen Bundeskanzlerin gewählt und leitet eine Koalition von Union und SPD. Um Kanzlerin zu werden, hatte sie einige Kämpfe durchzustehen. Ihr Aufstieg wurde zudem mit unsäglichen Diskussionen begleitet, etwa zu ihrer Frisur oder ihrer Kleidung.

13. April 2008: Dass sie eine Frau ist, hat Angela Merkel nie in den Vordergrund gerückt, spätestens nicht mehr nach dem Opernbesuch in Oslo, bei dem sie ein Abendkleid mit Ausschnitt trug. Das wurde als mittelschwere Sensation gehandelt und war sogar Thema in der Bundespressekonferenz: „Dass dieses Abendkleid, eine Neukomposition, ein Neuarrangement aus dem Bestand der Bundeskanzlerin, für eine solche Furore gesorgt hat (...), lag nicht in der Absicht der Bundeskanzlerin“, sagte der damalige Vize-Regierungssprecher Thomas Steg. Ein ähnliches Outfit trug Merkel nie wieder. Die Kanzlerin gewöhnte sich einen einheitlichen Stil aus Hosen und Blazern an.

1. September 2009: In einem Interview mit Frauenrechtlerin Alice Schwarzer sagt Merkel: „Ich rate jeder Frau, die für die gleiche Arbeit weniger als ihr Kollege verdient, selbstbewusst zum Chef zu gehen und zu sagen: Da muss sich was ändern!“ Zwangsmaßnahmen durch den Staat für Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern halte sie für nicht erfolgsversprechend.

14. April 2013: Der Bundestag stimmt über einen von der Opposition eingebrachten Gesetzentwurf für die Frauenquote in Unternehmen ab. Die Regierungsmehrheit von Union und FDP will das verhindern. Vor der Bundestagsabstimmung zur Frauenquote versucht die Union, Abweichler umzustimmen. Deshalb suchte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel das Gespräch mit ihrer CDU-Parteifreundin Ursula von der Leyen, die sich für die Frauenquote ausgesprochen hatte.

25. April 2017: Bei einem Frauengipfel wird Merkel gefragt, ob sie sich für eine Feministin halte. Sie reagiert zurückhaltend: Sie wolle sich nicht „mit fremden Federn schmücken.“ Andere wie Simone de Beauvoir oder Alice Schwarzer haben gekämpft für etwas, das sie, Merkel, sich nicht einfach zu eigen machen wollte.

20. November 2020: Merkel forciert die Frauenquote. Sie hatte Sympathie für die Überlegungen von Familienministerin Franziska Giffey und Justizministerin Christine Lambrecht (beide SPD) signalisiert, die Quote für Frauen auf mehr Unternehmen auszuweiten und eine Mindestvorgabe für Vorstände einzuführen, um so die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Berufswelt durchzusetzen. Sie halte es für absolut unzureichend, dass es noch börsennotierte Unternehmen gebe, in denen nicht eine einzige Frau im Vorstand sei: „Das ist ein Zustand, den kann man nicht vernünftig finden.“ Mittlerweile muss in den Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mindestens eine Frau sitzen, wenn dieser Vorstand mehr als drei Mitglieder hat.

8. September 2021: Erstmals in ihrer Amtszeit bekannte sich Merkel im Gespräch mit der Autorin Chimamanda Ngozi Adichie zum Feminismus. Ihre Haltung dazu hat sich verändert, und das Tor dorthin habe ihr Königin Maxima von den Niederlanden geöffnet: „Sie hat zu mir gesagt, im Kern gehe es doch darum, dass Männer und Frauen in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am gesamten Leben gleich sind. Und in diesem Sinne kann ich heute bejahend sagen, dass ich Feministin bin.“