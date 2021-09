Hannover

Im November 2005 wurde Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt. Es mutet beinahe ironisch an, dass es nach Studien der Nasa das wärmste seit einigen tausend Jahren gewesen ist. Demnach war 2005 sogar noch etwas wärmer als das bisherige Rekordjahr 1998.

Im Einklang mit anderen Experten machten die Nasa-Fachleute für die zunehmende Erwärmung vor allem Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan verantwortlich. Hauptsächlich würden die Gase durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe freigesetzt. Dennoch streifte Merkel in ihrer ersten Regierungserklärung Ende November 2005 in ihrer 90 Minuten langen Rede den Klimawandel nur in knappster Form.

Damals stand Klimaschutz noch nicht so im Vordergrund

Auch für die meisten Bundesbürger war die Klimakrise zu dieser Zeit ein wenig beachtetes Thema. Erst zehn Jahre später wurde das Pariser Abkommen, in dem sich knapp 200 Staaten verpflichteten, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, geschlossen. Greta Thunberg wusste mit ihren fast drei Jahren wohl auch kaum, wie bedroht das Klima bereits war. Und Tabea Dammann (22) aus Hannover war wenige Monate zuvor erst eingeschult worden. „Wie wohl die meisten kleinen Kinder habe ich mich noch nicht für Politik interessiert. Auch vom Klimaschutz hatte ich keinen blassen Schimmer. Ich war einfach Kind“, erzählt die junge Frau. Vor kurzem hat sie ihr Studium der Interkulturellen Wirtschaftspsychologie abgeschlossen.

Ein Kind: In dem Alter hat sich Tabea Dammann noch nicht für Politik interessiert. Quelle: privat

16 Jahre später sieht ihre Welt anders aus. Dammann ist seit mehreren Jahren aktiv in der Klimabewegung und bei „Fridays for Future“. Bis zu 30 Stunden investiert sie jede Woche in ihr Engagement. „Ein Klima-Aha-Erlebnis hatte ich nicht, auch meine Eltern sind nicht übermäßig öko. Irgendwann war da einfach die Erkenntnis, dass wir auf dem falschen Weg sind und dringend unsere Klimapolitik ändern müssen, bevor es zu spät ist.“

Die Demonstration ​Zu einer Demonstration für mehr Klimaschutz erwarten Veranstalter und Polizei heute ab 14.30 Uhr in Hannover mehrere Tausend Teilnehmer. „Wir rechnen mit einer Beteiligung im mittleren vierstelligen Bereich“, sagte eine Polizeisprecherin. Bei der Polizei in Hannover haben die Organisatoren folgende Route angemeldet: Start am Opernplatz – Georgstraße – Kröpcke – Georgstraße – Steintor – Königsworther Straße – Küchengarten – Lindener Markt – Schwarzer Bär – Lavesallee – Friedrichswall – Georgstraße – Opernplatz. Ab 16.30 Uhr sind die Abschlusskundgebungen geplant, einen Live-Auftritt von Sänger Axel Bosse (“Wild nach deinen Augen“) und der Hannover-Band Jeremias gibt es ebenfalls während der Veranstaltung.

Zwei Dinge sind geblieben: Angela Merkel ist noch immer Bundeskanzlerin. Tabea Dammann gehört zu der Generation der unter 25-Jährigen, die sich nicht oder kaum an eine andere Regierungschefin erinnert. „Seit ich denken kann, ist sie quasi im Amt.“

Und auch der Klimawandel macht keine Pause. Auf dem gesamten Globus ereignen sich unzählige Naturkatastrophen: Waldbrände, Hitzewellen, Hurrikane, Überschwemmungen. Permafrostböden tauen auf, Gletscher und ganze Ökosysteme kollabieren. Und auch die Temperaturen in Europa waren im vergangenen Jahr so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen.

Dass Angela Merkel auch dank inszenierter Bilder, wie 2007 beim Besuch in Grönland vor schmelzenden Gletschern, den Titel „Klimakanzlerin“ aufgedrückt bekam, kann die Aktivistin nur belächeln. „Inzwischen hat sie selbst eingeräumt, zu wenig für den Klimaschutz getan zu haben. Toll, dass sie Fehler eingestehen kann, aber die Folgen ihrer Versäumnisse sind für uns alle fatal. Was wir brauchen sind echte Lösungen, Visionen, eine sozialgerechte Klimapolitik und keine leeren Phrasen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer 16 Jahre eine der mächtigsten Personen der Welt war, hätte mehr bewegen müssen, sagt Dammann: „Noch dazu, weil Merkel selber Wissenschaftlerin ist. Sie hätte es besser wissen müssen als die anderen Politiker. Auf internationaler Bühne hat sie große Worte im Kampf für den Klimaschutz geschwungen, aber entschieden danach gehandelt hat sie nicht.“ Daher sei Merkel mit schuld, dass „uns weiter immer schneller die Zeit davonrennt“. Wütend sei sie nicht, betont die 22-Jährige: „Aber fassungslos über die Unfähigkeit, die Merkel und die Groko beim Klimaschutz gezeigt haben.“

Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die Bundeskanzlerin in ihrer letzten Regierungserklärung am 24. Juni in ihrer 19-minütigen Rede, anders als noch vor 16 Jahren, überraschend viel zum Klimawandel gesagt hat. Nur mit “grüner Wirtschaft“ sei Europa “zukunftsfähig und wettbewerbsfähig“, so die CDU-Politikerin. Diese Erkenntnis komme zu spät, so Dammann: „Merkel hat es jetzt nicht mehr in der Hand, sie hat ihre Chance gehabt. Nun liegt es an anderen.“

Von Britta Lüers