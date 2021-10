Hannover

Als Klimakanzlerin dürfte Angela Merkel ebenso wenig in die Geschichtsbücher eingehen wie als digitale Visionärin. Digitale und innovative Notwendigkeiten sieht sie, kündigt an, verspricht. 2018 ruft sie sogar einen Digitalrat ins Leben – und doch: Die Mobilfunklöcher bleiben, bei der Künstlichen Intelligenz hinkt Deutschland international hinterher, der Ausbau der digitalen Verwaltung stockt. Und auch die Start-up-Szene hat es in Deutschland deutlich schwerer als in anderen Ländern.

Als Angela Merkel 2005 Bundeskanzlerin wird, studiert Dörte Roloff (39) Produktdesign. Ricardo Ferrer Rivero (38) ist gerade von seinem Heimatland Venezuela nach Deutschland gezogen, um ebenfalls zu studieren. „Mein erster Eindruck war, dass Deutschland ein Bürokratieland ist, in dem weder bei der Digitalisierung noch bei der Start-up-Szene besonders viel passiert“, erinnert sich Ferrer Rivero. Und auch Roloff meint: „Um gute Ideen auf die Straße zu bringen, gab es keine Unterstützung. Das Potenzial verpuffte.“

„Wir haben zu klein gedacht“, stellt Ricardo Ferrer Rivero fest. Denn: Der „Hafven“ ist für seine mittlerweile 1.200 Mitglieder bereits nach fünf Jahren zu klein geworden. Quelle: Ilona Hottmann

Daran wollten die beiden etwas ändern. Rivero gründete 2011 den Edelstall, den ersten Co-Working-Space in Hannover. Daraus entwickelte sich die in 2016 gegründete Innovationsgemeinschaft „Hafven“. Roloff ist dort heute verantwortlich für den Impact Accelerator, ein fünfmonatiges Programm zur Unterstützung von Start-ups.

Doch die Anfänge waren schwer: Der „Hafven“ wurde etwa aus eigenen Mitteln des Gründerkreises finanziert und anfangs nicht gefördert: „Viele Menschen konnten noch nicht sehen, wie sehr sich die Arbeitswelt entwickelt und haben nicht so recht verstanden, was wir vorhaben“, meint Rivero. Heute hat der „Hafven“ 1200 Mitglieder. Das Team um Roloff und Rivero berät nicht nur Start-ups, sondern auch Firmen in ihren Innovationsprozessen.

„Der politische Wille hat gefehlt“

Ein Beispiel für zu langsame Prozesse und zu wenig Unterstützung bei neuen Lösungen sei die Elektromobilität: „Deutschland hätte der Vorreiter sein können und hängt mittlerweile völlig hinterher“, meint Rivero. Der Grund: Der politische Wille habe gefehlt. „Die Regierung hat sich an den Benzinmotor geklammert“, meint auch Roloff.

16 Jahre Bundeskanzlerin: 2005 bis 2021 22. November 2005: Nach dem Sieg bei der Bundestagswahl wird Merkel am 22. November 2005 im Parlament zur ersten deutschen Bundeskanzlerin gewählt und leitet eine Koalition von Union und SPD. Nur wenige Tage später hält sie ihre erste Regierungserklärung. Die Rede beendet sie mit: „Denn Deutschland kann mehr und ich bin überzeugt, Deutschland kann es schaffen.“ 13. Juni 2017: Beim Digitalgipfel räumt Merkel ein, dass es noch einen erheblichen Nachholbedarf in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung gebe: „Hier ist Deutschland nicht an der Spitze.“ Eine Reise nach Estland, Finnland oder Dänemark zeige, dass andere Länder sehr viel weiter seien bei der digitalen Verwaltung. 22. August 2018: Merkel ruft einen Digitalrat ins Leben. Er soll die Bundesregierung bei der Digitalisierung und Gestaltung der digitalen Transformation der Gesellschaft beraten. Und doch: Deutschland hinkt international hinterher, Mobilfunklöcher bleiben, auch der Ausbau der digitalen Verwaltung stockt weiterhin. März 2020: Wegen der Corona-Pandemie läuft Deutschland auf Sparflamme. Die Auswirkungen für die Weltwirtschaft sind dramatisch, die aufblühende Start-up-Szene erlebt einen Rückschlag nach mehreren Rekordjahren. Die Folgen verschlafener Fortschritte in Sachen Digitalisierung werden offen sichtbar: Eine Vielzahl der Schulen ist digital beispielsweise nicht auf Homeschooling vorbereitet. 22. Juli 2021: Insgesamt war die Corona-Pandemie ein Katalysator der Digitalisierung. Im Krisenmodus hat Angela Merkel bewiesen, dass sie in diesem Land den Kurs vorgeben kann – spätestens als im Merkelschen Home Office bei einer wichtigen Telefonkonferenz die Verbindung nicht zustande kommen will. Merkel bilanziert bei der Sommerpressekonferenz: „dass wir besser sein könnten und sollten. Es geht zum Teil sehr langsam.“

Doch nun könne schlichtweg nicht mehr so weitergemacht werden wie bisher: „Es muss jetzt damit Schluss sein, Geschäftsmodelle zu fördern, nur um noch mehr Profit zu machen“, betont Roloff. Angesichts der Klimakrise brauche es eine nachhaltige Wirtschaft, eine sogenannte Impact Economy. „Die Generation, die jetzt nachkommt, fordert das auch stark ein, dass Wirtschaftssysteme neu gestaltet werden.“ In ihrer letzten Regierungserklärung am 24. Juni hat auch Merkel eingeräumt, dass Europa nur mit „grüner Wirtschaft zukunftsfähig und wettbewerbsfähig“ sei.

Hürden für Start-ups zu hoch

Viele gute Ideen im Bereich ökologischer Nachhaltigkeit, wirtschaftlicher Profitabilität und sozialer Inklusion, die auf die veränderten Marktbedürfnisse reagieren, entstünden in Start-ups. Doch die hätten es in Deutschland nach wie vor schwer: Eine Hürde sind insbesondere die Förderanträge für beispielsweise Stipendien für Existenzgründer in der Vorgründerphase oder Fördermittel kurz vor Markteintritt. Die seien in ein starres Korsett gepresst und machten Anpassungen kaum möglich: „Es ist völlig paradox, dass der Förderantrag für eine digitale Innovation auf einem Blatt Papier per Post abgeschickt werden muss“, findet Roloff und fügt hinzu: „Diese bürokratischen Hürden müssen dringend abgebaut und die Digitalisierung der Verwaltung endlich vorangetrieben werden.“ Denn insbesondere Start-ups bräuchten schnelle Unterstützung: „Sonst wird die Idee woanders auf der Welt realisiert.“

Generell ist das eine Sorge von Roloff und Rivero: „Wenn die Rahmenbedingungen für Start-ups in Deutschland nicht stimmen, dann wandern Innovatoren aus und realisieren ihre Ideen einfach woanders“, weiß Rivero. Deshalb brauche es viel mehr innovationsfreundliche Räume wie den „Hafven“: „Selbst in Hannover müsste es eigentlich noch fünf weitere ‚Häfven’ für verschiedene Branchen geben“, so Roloff. Dafür notwendig: „Mehr Mut und Kraft von Seiten der Politik“, sagt Roloff, „es geht insgesamt viel zu langsam.“

Corona-Pandemie war ein Katalysator

Die Corona-Pandemie hingegen habe gezeigt, dass es Deutschland doch schnell mit digitalen Lösungen gehen könne: „Die Pandemie war ein Katalysator. Als es auf ein Mal anders funktionieren musste, ging es auch“, so Roloff. Doch vor allem der Blick ins Ausland zeige, dass Deutschland weiter hinterherhinke. „Sogar Nachbarländer wie Holland sind in Sachen Digitalisierung und Start-up-Szene viel weiter.“

Rivero sieht darin auch ein kulturelles Problem: „Die Risikobereitschaft ist in Deutschland nicht so hoch. Die Deutschen haben zu große Angst davor, ihr Niveau des Wohlstandes zu verlieren oder Fehler zu machen, anstatt einfach mal das auszuprobieren, was sie das ganze Leben lang machen wollten.“ Dabei sei das Scheitern gerade in der Start-up-Szene wichtig: „Sonst kann man ja nicht aus den Erfahrungen zu lernen.“

Das müsse nun auch für die Politik gelten: „Es muss dringend auf den Beschleunigungsknopf gedrückt werden und zwar am besten gleich dreimal hintereinander“, sagt Rivero. Denn: „Deutschland hat eine Menge Nachholbedarf.“

Von Sophie Peschke