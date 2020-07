Hannover

Er ist ein Fan von Matthias Brodowy und ein Fan des NP-Rendezvous. „Und wenn es ein Rendezvous mit Brodowy ist, ist das wie ein Sechser im Lotto, für den ich sogar meinen Geburtstag hinten anstelle“, erklärte Jörg Anders, der an seinem 67. zu den 50 Glücklichen gehörte, die zum ersten Kleinen Rendezvous in den Garten des Annastiftes eingeladen wurden.

Begeistert von Kulisse und Atmosphäre vor der Kapelle des Annastiftes war auch das Diakovere-Führungsduo. Stefan David, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Hans Ulrich Anke, Vorsitzender des Aufsichtsrates, nahmen Ministerpräsident Stephan Weil in Empfang, der Spitzenpolitiker hatte es nicht weit.

Auf Abstand begrüßt (von links): Stefan David, Weil, Hans Ulrich Anke und Uwe Mletzko. Quelle: Florian Petrow

Ministerpräsident Weil fährt Fahrrad zum NP-Rendezvous

„Ich bin selber Kirchröder und weiß, wie schön es hier ist“, sagte der 61-Jährige, der mit dem Rad kam und sich eine gute halbe Stunde Zeit nahm. Es seien herausfordernde Monate, sagte der Landesvater, der verriet, dass es manchmal nur vier, fünf Stunden Nachtruhe für ihn gab: „Wir mussten die tiefgreifendsten Entscheidungen in meiner Amtszeit treffen.“

Zur Galerie Klein und fein: Am Sonntag startete die NP die Rendezvous-Saison. Zu Gast war Ministerpräsident Stephan Weil, der 30 Minuten über die gegenwärigen Herausforderungen sprach. Entertainer Matthias Brodowy unterhielt die 50 Gäste, die exklusiv im Garten des Annastiftes dabei sein konnten.

Glück im Unglück habe Deutschland gehabt, dass „uns das Virus nicht als allererstes Land ereilt hat“ und „dass wir so gute Wissenschaftler und Ärzte haben Viele Freunde sagen mir, dass sie noch nie zuvor so hoch geschätzt haben, in Deutschland leben zu dürfen. Das geht mir ganz genauso.“

Auskunftsfreudig: Ministerpräsident Stephan Weil (links) und NP-Moderator Christoph Dannowski. Quelle: Florian Petrow

Stephan Weil : „Die Maske ist immer noch sehr wichtig.“

Dass er noch kein einziges Mal auf Corona getestet worden sei, erzählte Weil, der sich sichtlich wohlfühlte in dieser fast intimen Atmosphäre, und dass er gerade einen Kurzurlaub auf Borkum genossen habe, dass er privat bisher mit seiner Frau nur jeweils ein weiteres Pärchen getroffen habe und er politisch nicht zu den „lockersten Lockerern gehören“ wolle. Die Maske sei „immer noch sehr wichtig, und wir wissen wirklich nicht, wann wir darauf verzichten können“, auch wenn „sie mir genauso lästig ist wie allen“.

Die NP-Bühne im Garten des Annastiftes. Quelle: Florian Petrow

Weils Alltagstipp für Brillenträger: „Die Brille muss auf der Maske aufliegen, dann beschlägt sie weniger.“ Auf die Frage, ob er 2022 nochmal antreten wolle als Ministerpräsident mit dann fast 64 Jahren, sagte Weil: „Nie habe ich mehr Sinn in meiner Aufgabe gesehen als in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe mehr Motivation als jemals zuvor und erfahre viel Zuspruch.“

Informationen vom Experten: Diakovere-Chefhygieniker Christoph Lassahn hatte viele gute Tipps. Quelle: Florian Petrow

Matthias Brodowy freut sich über jeden Live-Auftritt

Das feine und fast exklusive Programm gewann auch durch den Talk mit Diakovere-Chefhygieniker Christoph Lassahn und zwei Showblöcke von Hannovers vielleicht populärsten Entertainer. Matthias Brodowy freut sich „im Moment über jeden Live-Auftritt wie ein kleines Kind“, versprühte solch eine Lust an seinen Liedern, dass die Besucher strahlten.

Bestes Entertainment: Comedian Matthias Brodowy hatte sichtlich Spaß am Auftritt vor Live-Publikum. Quelle: Florian Petrow

Seine Hannover-Hymne „Stadt mit Keks“ war das I-Tüpfelchen auf einen Sahne-Vormittag, über den Leserin Ingrid Henke sagte: „Das war mit das Schönste, was wir mit der NP erleben durften.“

